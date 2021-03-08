https://ria.ru/20210308/uchitel-1600321160.html

Бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя

Бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя

Бывшая жена богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса, Маккензи Скотт вышла замуж за преподавателя естественных наук в частной школе... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T05:11

2021-03-08T05:11

2021-03-08T12:29

маккензи скотт

джефф безос

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в мире

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Бывшая жена богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса, Маккензи Скотт вышла замуж за преподавателя естественных наук в частной школе американского города Сиэтла, сообщает газета The Wall Street Journal.Ранее сообщалось, что бывшая жена Джеффа Безоса пожертвовала более 1,7 миллиарда долларов на благотворительность. Она написала о пожертвованиях в своем блоге на платформе Medium, где также сообщила о смене фамилии. Утверждалось, что пожертвования были направлены организациям, борющимся за гендерное равноправие, права ЛГБТ, сохранение демократии и предотвращение климатических изменений. Наиболее крупную сумму получили организации, выступающие за расовое равенство (более 586 миллионов долларов США)."Дэн такой замечательный парень, и я счастлив и рад за них обоих", — передал слова главы компании Джеффа Безоса представитель Amazon.По данным издания Forbes, Маккензи стала самой обеспеченной женщиной Соединенных Штатов. В результате "рекордно дорогого бракоразводного процесса" в 2019 году она получила четвертую часть доли Безоса в Amazon. Ее состояние, по оценкам Forbes, после этого составило 36 миллиардов долларов. В рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, по версии издания, Маккензи заняла 67-е место.

https://ria.ru/20210203/bezos-1595774962.html

сиэтл

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маккензи скотт, джефф безос, forbes, сиэтл, сша, в мире