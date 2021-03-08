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Бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя
Бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя
Бывшая жена богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса, Маккензи Скотт вышла замуж за преподавателя естественных наук в частной школе... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T05:11
2021-03-08T12:29
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Бывшая жена богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса, Маккензи Скотт вышла замуж за преподавателя естественных наук в частной школе американского города Сиэтла, сообщает газета The Wall Street Journal.Ранее сообщалось, что бывшая жена Джеффа Безоса пожертвовала более 1,7 миллиарда долларов на благотворительность. Она написала о пожертвованиях в своем блоге на платформе Medium, где также сообщила о смене фамилии. Утверждалось, что пожертвования были направлены организациям, борющимся за гендерное равноправие, права ЛГБТ, сохранение демократии и предотвращение климатических изменений. Наиболее крупную сумму получили организации, выступающие за расовое равенство (более 586 миллионов долларов США)."Дэн такой замечательный парень, и я счастлив и рад за них обоих", — передал слова главы компании Джеффа Безоса представитель Amazon.По данным издания Forbes, Маккензи стала самой обеспеченной женщиной Соединенных Штатов. В результате "рекордно дорогого бракоразводного процесса" в 2019 году она получила четвертую часть доли Безоса в Amazon. Ее состояние, по оценкам Forbes, после этого составило 36 миллиардов долларов. В рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, по версии издания, Маккензи заняла 67-е место.
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маккензи скотт, джефф безос, forbes, сиэтл, сша, в мире

Бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя

05:11 08.03.2021 (обновлено: 12:29 08.03.2021)
 
© AP Photo / Invision/Evan Agostini, FileДжефф Безос и его бывшая жена Маккензи Скотт
Джефф Безос и его бывшая жена Маккензи Скотт - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© AP Photo / Invision/Evan Agostini, File
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Бывшая жена богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса, Маккензи Скотт вышла замуж за преподавателя естественных наук в частной школе американского города Сиэтла, сообщает газета The Wall Street Journal.
Ранее сообщалось, что бывшая жена Джеффа Безоса пожертвовала более 1,7 миллиарда долларов на благотворительность. Она написала о пожертвованиях в своем блоге на платформе Medium, где также сообщила о смене фамилии. Утверждалось, что пожертвования были направлены организациям, борющимся за гендерное равноправие, права ЛГБТ, сохранение демократии и предотвращение климатических изменений. Наиболее крупную сумму получили организации, выступающие за расовое равенство (более 586 миллионов долларов США).

"Я был учителем большую часть своей жизни... Теперь, по счастливой случайности, я женат на одном из самых щедрых и добрых людей, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в готовности передать колоссальный финансовый капитал на помощь другим", — говорится в письме нынешнего мужа Маккензи Скотт — Дэна Джуэтта, опубликованном в субботу на сайте международной благотворительной компании Giving Pledge.

"Дэн такой замечательный парень, и я счастлив и рад за них обоих", — передал слова главы компании Джеффа Безоса представитель Amazon.
По данным издания Forbes, Маккензи стала самой обеспеченной женщиной Соединенных Штатов. В результате "рекордно дорогого бракоразводного процесса" в 2019 году она получила четвертую часть доли Безоса в Amazon. Ее состояние, по оценкам Forbes, после этого составило 36 миллиардов долларов. В рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, по версии издания, Маккензи заняла 67-е место.
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Маккензи СкоттДжефф БезосForbesСиэтлСШАВ мире
 
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