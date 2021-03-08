Принц Гарри и Меган Маркл заключили брак за три дня до свадьбы
05:43 08.03.2021 (обновлено: 07:24 08.03.2021)
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл сообщила, что они тайно поженились за три дня до официальной "королевской" свадьбы.
"За три дня до свадьбы мы поженились. Никто этого не знает. Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: "Смотрите, вот это – спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас", - заявила Маркл в интервью телеканалу CBS.
Она добавила, что частная церемония без членов семьи и других гостей прошла на заднем дворе их дома в присутствии архиепископа Кентерберийского.
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, в мае 2018 года. В день свадьбы бабушка жениха королева Елизавета Вторая пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских.
В 2020 году принц Гарри и его жена объявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. В результате они лишились титулов "Их Королевских Высочеств" и ряда патронажей. Королева дала им год на принятие окончательного решения, и в феврале нынешнего года герцог и герцогиня Сассекские подтвердили, что не намерены возвращаться к королевским обязанностям.
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