https://ria.ru/20210308/sled-1600320497.html

В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ

В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ

На Украине заявили о "российском следе" в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ, сообщает "24 канал" со ссылкой на представителя Генштаба... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T05:10

2021-03-08T05:10

2021-03-08T05:10

богдан сеник

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генштаб украины

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в мире

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На Украине обнаружили российский след в создании гей-подразделений в ВСУ

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. На Украине заявили о "российском следе" в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ, сообщает "24 канал" со ссылкой на представителя Генштаба страны Богдана Сеника.Как отмечается, ранее целый ряд украинских СМИ со ссылкой на сообщение в социальных сетях опубликовали информацию о наборе "ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц" в одну из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины.Представитель Генштаба опроверг создание подобного подразделения и заявил, что сайт, имеющий отношение к сообщению о наборе ЛГБТ-военных, якобы имеет российский IP-адрес. Сеник добавил, что в Генштабе "имели возможность посмотреть только поверхностно", но украинские военные "сразу поняли, с кем имеют дело". По его мнению, в ситуации должна разобраться Служба безопасности Украины.

https://ria.ru/20210224/ukraina-1598642300.html

https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html

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богдан сеник, россия, генштаб украины, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире