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В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
На Украине заявили о "российском следе" в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ, сообщает "24 канал" со ссылкой на представителя Генштаба... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T05:10
2021-03-08T05:10
2021-03-08T05:10
богдан сеник
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вооруженные силы украины
киев
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На Украине обнаружили российский след в создании гей-подразделений в ВСУ
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. На Украине заявили о "российском следе" в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ, сообщает "24 канал" со ссылкой на представителя Генштаба страны Богдана Сеника.Как отмечается, ранее целый ряд украинских СМИ со ссылкой на сообщение в социальных сетях опубликовали информацию о наборе "ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц" в одну из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины.Представитель Генштаба опроверг создание подобного подразделения и заявил, что сайт, имеющий отношение к сообщению о наборе ЛГБТ-военных, якобы имеет российский IP-адрес. Сеник добавил, что в Генштабе "имели возможность посмотреть только поверхностно", но украинские военные "сразу поняли, с кем имеют дело". По его мнению, в ситуации должна разобраться Служба безопасности Украины.
https://ria.ru/20210224/ukraina-1598642300.html
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богдан сеник, россия, генштаб украины, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
На Украине
заявили о "российском следе" в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ
, сообщает "24 канал
" со ссылкой на представителя Генштаба страны Богдана Сеника.
Как отмечается, ранее целый ряд украинских СМИ со ссылкой на сообщение в социальных сетях опубликовали информацию о наборе "ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц" в одну из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины.
Представитель Генштаба опроверг создание подобного подразделения и заявил, что сайт, имеющий отношение к сообщению о наборе ЛГБТ-военных, якобы имеет российский IP-адрес.
"Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил", — сказал Сеник.
Сеник добавил, что в Генштабе "имели возможность посмотреть только поверхностно", но украинские военные "сразу поняли, с кем имеют дело". По его мнению, в ситуации должна разобраться Служба безопасности Украины.