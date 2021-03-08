Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210308/sled-1600320497.html
В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
На Украине заявили о "российском следе" в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ, сообщает "24 канал" со ссылкой на представителя Генштаба... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T05:10
2021-03-08T05:10
богдан сеник
россия
генштаб украины
вооруженные силы украины
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
На Украине обнаружили российский след в создании гей-подразделений в ВСУ
https://cdn23.img.ria.ru/images/105443/96/1054439639_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_1b12e95121c8e66fc324a81e0fba7098.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. На Украине заявили о "российском следе" в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ, сообщает "24 канал" со ссылкой на представителя Генштаба страны Богдана Сеника.Как отмечается, ранее целый ряд украинских СМИ со ссылкой на сообщение в социальных сетях опубликовали информацию о наборе "ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц" в одну из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины.Представитель Генштаба опроверг создание подобного подразделения и заявил, что сайт, имеющий отношение к сообщению о наборе ЛГБТ-военных, якобы имеет российский IP-адрес. Сеник добавил, что в Генштабе "имели возможность посмотреть только поверхностно", но украинские военные "сразу поняли, с кем имеют дело". По его мнению, в ситуации должна разобраться Служба безопасности Украины.
https://ria.ru/20210224/ukraina-1598642300.html
https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/105443/96/1054439639_193:0:1830:1228_1920x0_80_0_0_c953a8d66bd839c11b29e43567f15739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
богдан сеник, россия, генштаб украины, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире

В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ

05:10 08.03.2021
 
© AP Photo / Mstyslav ChernovБойцы батальона "Азов" под Широкино, Донецкая область
Бойцы батальона Азов под Широкино, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. На Украине заявили о "российском следе" в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ, сообщает "24 канал" со ссылкой на представителя Генштаба страны Богдана Сеника.
Как отмечается, ранее целый ряд украинских СМИ со ссылкой на сообщение в социальных сетях опубликовали информацию о наборе "ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц" в одну из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины.
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 08:00
Евросоюз доволен бурным развитием Украины
Представитель Генштаба опроверг создание подобного подразделения и заявил, что сайт, имеющий отношение к сообщению о наборе ЛГБТ-военных, якобы имеет российский IP-адрес.

"Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил", — сказал Сеник.

Сеник добавил, что в Генштабе "имели возможность посмотреть только поверхностно", но украинские военные "сразу поняли, с кем имеют дело". По его мнению, в ситуации должна разобраться Служба безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября 2020, 04:06
"Стыдно и горько": депутат Рады рассказал, до чего докатился Зеленский
 
Богдан СеникРоссияГенштаб УкраиныВооруженные силы УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Бастрыкин поручил передать дело о ДТП с семью погибшими под Самарой в СК
13:01Главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие
12:50Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400
12:27Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле
12:16В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с коронавирусом
12:14США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
12:10Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
12:06Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
12:05Захарова назвала феминитивы шуткой
12:02В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже
12:00Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
11:56Захарова рассказала, как празднует 8 Марта
11:54Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой
11:54В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами
11:54Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
11:49Ракова рассказала, как пандемия повлияла на рынок труда в Москве
11:48Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
11:48Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
11:47Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
11:46В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова
Лента новостейМолния