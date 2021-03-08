https://ria.ru/20210308/rebenok-1600321590.html

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол второго ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол второго ребенка

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили пол своего второго ребенка, у них будет девочка. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T05:45

2021-03-08T05:45

2021-03-08T05:45

меган маркл

принц гарри

в мире

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили пол своего второго ребенка, у них будет девочка.В феврале представитель четы заявил ряду СМИ, что принц Гарри с супругой ждут второго ребенка. Его пол не раскрывался.Меган Маркл подтвердила слова своего супруга."Дело сделано. Теперь их (будет - ред.) двое", - сказала она.Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая 2019 года. Их сыну Арчи в мае исполнится два года.В начале января 2020 года принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Сначала семья поселилась в Канаде, а потом перебралась в США.

https://ria.ru/20210308/svadba-1600321448.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меган маркл, принц гарри, в мире