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Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол второго ребенка
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол второго ребенка
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили пол своего второго ребенка, у них будет девочка. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T05:45
2021-03-08T05:45
меган маркл
принц гарри
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили пол своего второго ребенка, у них будет девочка.В феврале представитель четы заявил ряду СМИ, что принц Гарри с супругой ждут второго ребенка. Его пол не раскрывался.Меган Маркл подтвердила слова своего супруга."Дело сделано. Теперь их (будет - ред.) двое", - сказала она.Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая 2019 года. Их сыну Арчи в мае исполнится два года.В начале января 2020 года принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Сначала семья поселилась в Канаде, а потом перебралась в США.
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меган маркл, принц гарри, в мире

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол второго ребенка

05:45 08.03.2021
 
© AP Photo / Frank AugsteinПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© AP Photo / Frank Augstein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили пол своего второго ребенка, у них будет девочка.
В феврале представитель четы заявил ряду СМИ, что принц Гарри с супругой ждут второго ребенка. Его пол не раскрывался.
"Иметь любого ребенка - одного или двоих - было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка – чего же еще можно желать. Наша семья - нас четверо и две собаки", - сказал принц Гарри в интервью американской телеведущей Опре Уинфри в эфире телеканал CBS.
Меган Маркл подтвердила слова своего супруга.
"Дело сделано. Теперь их (будет - ред.) двое", - сказала она.
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая 2019 года. Их сыну Арчи в мае исполнится два года.
В начале января 2020 года принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Сначала семья поселилась в Канаде, а потом перебралась в США.
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
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