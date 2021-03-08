https://ria.ru/20210308/prints-1600388647.html

Британские главреды возмутились словами принца Гарри об "узколобости" СМИ

Британские главреды возмутились словами принца Гарри об "узколобости" СМИ

Главные редакторы британских СМИ считают недопустимыми слова принца Гарри об "узколобости" прессы Соединенного Королевства, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T23:49

2021-03-08T23:49

2021-03-08T23:49

принц гарри

опра уинфри

великобритания

афганистан

сша

в мире

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ЛОНДОН, 8 мар – РИА Новости, Мария Табак. Главные редакторы британских СМИ считают недопустимыми слова принца Гарри об "узколобости" прессы Соединенного Королевства, говорится в заявлении исполнительного директора общества британских главредов Иана Маррея.В интервью американской телеведущей Опре Уинфри, вышедшем в эфир в США в воскресенье, герцог Сассекский, в частности, сказал: "Великобритания не узколобая, британская пресса узколобая, особенно таблоиды. Но, к сожалению, если источник информации порочен по своей природе, является расистским или пристрастным, то это распространяется и на остальное общество". Супруга принца Гарри Меган обвиняет британские таблоиды в расизме и травле ее лично."Британские медиа не являются узколобыми, и нападки на прессу со стороны герцога и герцогини Сассекских не заставят их отклониться от важнейшей миссии, заключающейся в том, чтобы привлекать к ответу богатых и влиятельных", - говорится в заявлении Маррея."Недопустимо, что герцог и герцогиня Сассекские делают такие заявления, не приводя доказательств. Если речь идет просто о том, что герцог и герцогиня считают расизмом то, что СМИ ставят под вопрос их действия и комментируют их функции, учитывая, что работа членов королевской семьи финансируется налогоплательщиками, то тогда они ошибаются", - заявил Маррей.Он отметил, что помолвку и свадьбу принца Гарри, равно как и их благотворительную деятельность, британские СМИ освещали позитивно, что отражало теплое отношение к паре народа Соединенного Королевства."Но эта теплота не могла и не должна была означать, что пресса должна отказаться от освещения, расследования и оценки образа жизни и действий четы", - сообщил Маррей."Британская пресса также сыграла большую роль в том, чтобы принц получил возможность служить в Афганистане, для этого она согласилась наложить эмбарго на сообщения о его службе… Британские СМИ гордятся своей ролью в борьбе с расизмом и участии в информационных кампаниях по поддержке психологического здоровья – это еще одна проблема, о которой говорит пара", - отметил он.В интервью отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Меган сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт. Принц Гарри, в свою очередь, рассказал, как отец, принц Уэльский Чарльз, не отвечал на его звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына.

https://ria.ru/20210308/intervyu-1600385618.html

https://ria.ru/20210308/prints-1600388007.html

https://ria.ru/20210308/uinfri-1600388379.html

великобритания

афганистан

сша

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принц гарри, опра уинфри, великобритания, афганистан, сша, в мире