https://ria.ru/20210308/molka-1600058281.html

За унитазом и в геле для душа. Скрытые камеры следят за женщинами всюду

За унитазом и в геле для душа. Скрытые камеры следят за женщинами всюду

В Южной Корее уже несколько лет бушует эпидемия вуайеризма: мужчины пытаются заглянуть женщинам под юбки с помощью скрытых камер. От них не уберечься ни в... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T08:00

2021-03-08T08:00

2021-03-08T11:18

южная корея

сеул

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599960834_0:82:3077:1813_1920x0_80_0_0_0f880d89447705366a337d742565e137.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. В Южной Корее уже несколько лет бушует эпидемия вуайеризма: мужчины пытаются заглянуть женщинам под юбки с помощью скрытых камер. От них не уберечься ни в торговом центре, ни в общественном туалете, ни даже в собственной ванной. Как страдают кореянки и почему им сложно помочь, разбиралось РИА Новости. Смертельный "позор"В конце 2019 года южнокорейские полицейские расследовали странное самоубийство. В октябре на юго-западе страны сотрудницу одной из больниц обнаружили дома мертвой. По словам родственников, она приняла "экстремальное решение" — ушла из жизни добровольно. Близкие рассказали, что в последнее время девушку мучили ночные кошмары и она не справилась с психологической травмой. Причиной страданий, по предположению и родных, и полицейских был инцидент на работе. Врач-патологоанатом просверлил дыру в стене женской раздевалки и установил скрытую камеру. Жертвами цифрового вуайеризма стали четыре сотрудницы медучреждения: попали в объектив нагишом или в нижнем белье. Полицейские выяснили, что доктор-извращенец тайно подсовывал камеру женщинам под юбки, даже когда ходил с семьей по магазинам. Погибшая девушка, по словам отца, так и не смирилась с тем, что кто-то видел ее в интимные моменты. Тревожилась, что съемка скажется на карьере, просила родителей никому ничего не рассказывать. Однако, несмотря на поддержку семьи, не смогла пережить эту историю. Патологоанатома приговорили к десяти месяцам тюрьмы за содеянное. И это далеко не единственный громкий случай "молка" — тайной видеозаписи, которую злоумышленники выкладывают в открытый доступ на порносайты. С каждым годом число пострадавших растет, однако проблема не решена. Напротив, всплывают новые вопиющие случаи. Опасность повсюдуСексуальные преступления доставляют южнокорейским правоохранителям все больше хлопот. В 2018-м в полицию обратилось 6,8 тысячи жертв. Восемьдесят четыре процента — женщины. Для сравнения: в 2012-м заявлений поступило 2,4 тысячи . Правда, это не означает, что инцидентов действительно было меньше. Вероятно, люди просто не подозревали, что их снимали, или стеснялись рассказать об этом. Скандалы случаются регулярно. В марте 2019-го двоих мужчин арестовали за стриминг "интимных видео" полутора тысяч постояльцев мотелей по всей стране. Преступники расставили камеры в тридцати гостиницах в десятке городов, а видеозаписи "сливали" за деньги в интернете. На сайт с платной подпиской попало более восьмисот записей. Злоумышленники использовали зарубежные сервера, чтобы скрыть IP-адреса пользователей, и это первый случай, когда преступников, скрывавшихся за заграничными сайтами, вычислили. Однако парочка успела заработать семь миллионов вон (6,2 тысячи долларов). Заметить слежку практически невозможно — объектив устройства около миллиметра диаметром. А прячут их где угодно: в держателях для фенов, роутерах, розетках, даже в этикетках геля для душа. И развлекаются так не только похотливые подростки. Среди нарушителей — профессора, религиозные деятели разных возрастов, профессий и уровня образования, даже знаменитости. В 2018-м страну сотряс скандал вокруг звезды популярной музыки K-pop Чон Чжун Ён. Суд отправил его в тюрьму на шесть лет за то, что он занялся сексом с женщиной без ее согласия, снял процесс на видео и выложил в интернет. Певец признался, что тайно снимал интимную близость с десятью другими партнершами и посылал записи в чат друзьям. За подобные преступления в Южной Корее грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в 30 миллионов вон (26,5 тысячи долларов). Однако правозащитники указывают: из всех заявлений в 2018 году только треть дошла до суда и лишь одно из десяти дел закончилось тюремным приговором. Многим пострадавшим в отделениях полиции отвечают, что удалить видео из интернета все равно не получится, поэтому нет смысла добиваться наказания для злоумышленника. Несерьезное отношение полицейских возмущает кореянок. В 2018-м в Сеуле около 70 тысяч женщин вышли на демонстрацию с лозунгами "Моя жизнь тебе не порно". К слову, порнография в стране запрещена, но борьбе с нелегальным контентом это не помогает. Еще одна проблема, на которую указывают кореянки, — двойные стандарты. Для сравнения можно привести два случая. В 2018 году женщину приговорили к десяти месяцам заключения и принудительным сеансам психотерапии за "молка". Двадцатипятилетняя натурщица повздорила с коллегой-мужчиной из-за места, где модели отдыхают во время перерывов. Не думая, по ее признанию, о последствиях, она сфотографировала мужчину, когда он позировал, и выложила кадры без его согласия на сайт радикальных феминисток. Аналогичное дело, где жертвой была женщина — парень без ее согласия сделал фото во время полового акта и опубликовал в интернете, — закончилось штрафом в два миллиона вон. Борьба без успехаИ все же правоохранители в Корее не сидят сложа руки. С 2004-го в стране запрещено продавать телефоны, на которых можно заглушить звук затвора камеры при съемке. Правда, это не мешает пользователям смартфонов загружать приложения, которые позволяют делать фото "втихую". Создатель приложения Silence Camera Хон Сун Ин пояснял, что расширением пользуются те, кому нужно снимать в библиотеке или других местах, где нельзя шуметь. В тишине удобнее фотографировать животных, которые реагируют на звук. Приложение — одно из самых популярных в корейском App Store: около 800 тысяч скачиваний. К тому же оно бесплатное. В столице с 2017 года работают специальные отряды по противодействию тайным съемкам. Конечно, с камерами, установленными на эскалаторах, ботинках и одежде злоумышленников, бороться трудно. Однако те, что спрятаны в общественных местах: туалетах, бассейнах, раздевалках, — обезвреживают.Активисты ищут камеры с помощью детекторов, распространяют листовки и объявления об опасности скрытой съемки. Но даже сами участники таких команд признают — эффекта от их работы немного. К тому же к помощи шпионских камер прибегают и патологические ревнивцы. Некоторые устанавливают записывающие девайсы величиной с иголку дома, чтобы подглядывать за второй половиной. Подозревающим, что за ними следят близкие, помогают частные детективы. Один из таких — Сан Хэ Ён. Его компания работает круглосуточно, и в месяц он получает около пяти сотен звонков от потенциальных жертв "молка". Сотрудники укомплектованы как настоящие спецагенты, в чемоданах у них — дорогостоящая аппаратура для поиска устройств слежения. По словам Сана, государство не может обеспечить подобными приборами полицейские участки, это слишком дорого. Поэтому позволить себе такой мониторинг могут только индивидуальные клиенты. Кроме того, у полицейских, в отличие от частных детективов, не набита рука на обнаружение скрытых камер, они даже не подозревают, где, что и как искать. Пожалуй, самое большое препятствие для борьбы с "молка" заключается в том, что желающие заглянуть в женскую раздевалку или под юбку могут спокойно купить девайс не только в интернете, но даже в ларьке на рынке. Их продают открыто, и стоят они дешево — хватит и пятидесяти долларов. И все же главная проблема — предложение есть там, где стабилен спрос. А в Южной Корее потребителей такого контента достаточно.

https://ria.ru/20200531/1572175526.html

южная корея

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, сеул, в мире