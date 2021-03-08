https://ria.ru/20210308/markle-1600323116.html

Меган Маркл рассказала, что ее посещали мысли о самоубийстве

Меган Маркл рассказала, что ее посещали мысли о самоубийстве

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала, что до того, как пара приняла решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T07:42

2021-03-08T07:42

2021-03-08T07:47

меган маркл

принц гарри

чарльз, принц уэльский

в мире

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала, что до того, как пара приняла решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве.Она отметила, что "ей стыдно было признаться в этом" мужу, однако она понимала, что "если не признается, то сделает это". Супруга принца добавила, что, когда она сообщила членам королевской семьи, что ей необходимо "обратиться куда-нибудь за помощью", ей запретили это делать, поскольку такие действия "не пошли бы на пользу" всей семье.В ходе интервью принц Гарри заявил, что он и его жена Меган сделали все возможное, чтобы остаться в королевской семье. Он также не обошел стороной проблемы в отношениях с отцом, принцем Чарльзом."Я чувствую себя действительно разочарованным, потому что он прошел через что-то подобное. Он знает, что такое боль. Я всегда буду любить его, но произошло очень много всего плохого", - сообщил он.Гарри также отметил, что его отношения с принцем Чарльзом осложнились после его решения отказаться от королевских обязанностей. Он добавил, что и отец, и брат, принц Уильям, "попали в ловушку" своих ролей и не способны освободиться.Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, в мае 2018 года. В день свадьбы бабушка жениха королева Елизавета Вторая пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских.В 2020 году принц Гарри и его жена объявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. В результате они лишились титулов "Их Королевских Высочеств" и ряда патронажей. Королева дала им год на принятие окончательного решения, и в феврале нынешнего года герцог и герцогиня Сассекские подтвердили, что не намерены возвращаться к королевским обязанностям.

https://ria.ru/20210308/svadba-1600321448.html

https://ria.ru/20210308/rebenok-1600321590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меган маркл, принц гарри, чарльз, принц уэльский, в мире