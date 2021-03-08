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Меган Маркл рассказала, что ее посещали мысли о самоубийстве
Меган Маркл рассказала, что ее посещали мысли о самоубийстве
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала, что до того, как пара приняла решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T07:42
2021-03-08T07:47
меган маркл
принц гарри
чарльз, принц уэльский
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала, что до того, как пара приняла решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве.Она отметила, что "ей стыдно было признаться в этом" мужу, однако она понимала, что "если не признается, то сделает это". Супруга принца добавила, что, когда она сообщила членам королевской семьи, что ей необходимо "обратиться куда-нибудь за помощью", ей запретили это делать, поскольку такие действия "не пошли бы на пользу" всей семье.В ходе интервью принц Гарри заявил, что он и его жена Меган сделали все возможное, чтобы остаться в королевской семье. Он также не обошел стороной проблемы в отношениях с отцом, принцем Чарльзом."Я чувствую себя действительно разочарованным, потому что он прошел через что-то подобное. Он знает, что такое боль. Я всегда буду любить его, но произошло очень много всего плохого", - сообщил он.Гарри также отметил, что его отношения с принцем Чарльзом осложнились после его решения отказаться от королевских обязанностей. Он добавил, что и отец, и брат, принц Уильям, "попали в ловушку" своих ролей и не способны освободиться.Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, в мае 2018 года. В день свадьбы бабушка жениха королева Елизавета Вторая пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских.В 2020 году принц Гарри и его жена объявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. В результате они лишились титулов "Их Королевских Высочеств" и ряда патронажей. Королева дала им год на принятие окончательного решения, и в феврале нынешнего года герцог и герцогиня Сассекские подтвердили, что не намерены возвращаться к королевским обязанностям.
https://ria.ru/20210308/svadba-1600321448.html
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меган маркл, принц гарри, чарльз, принц уэльский, в мире

Меган Маркл рассказала, что ее посещали мысли о самоубийстве

07:42 08.03.2021 (обновлено: 07:47 08.03.2021)
 
© AP Photo / Matt DunhamМеган Маркл
Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала, что до того, как пара приняла решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве.

"Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль", - заявила Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри в эфире телеканала CBS.

Она отметила, что "ей стыдно было признаться в этом" мужу, однако она понимала, что "если не признается, то сделает это". Супруга принца добавила, что, когда она сообщила членам королевской семьи, что ей необходимо "обратиться куда-нибудь за помощью", ей запретили это делать, поскольку такие действия "не пошли бы на пользу" всей семье.
В ходе интервью принц Гарри заявил, что он и его жена Меган сделали все возможное, чтобы остаться в королевской семье. Он также не обошел стороной проблемы в отношениях с отцом, принцем Чарльзом.
"Я чувствую себя действительно разочарованным, потому что он прошел через что-то подобное. Он знает, что такое боль. Я всегда буду любить его, но произошло очень много всего плохого", - сообщил он.
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
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Гарри также отметил, что его отношения с принцем Чарльзом осложнились после его решения отказаться от королевских обязанностей. Он добавил, что и отец, и брат, принц Уильям, "попали в ловушку" своих ролей и не способны освободиться.
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, в мае 2018 года. В день свадьбы бабушка жениха королева Елизавета Вторая пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских.
В 2020 году принц Гарри и его жена объявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. В результате они лишились титулов "Их Королевских Высочеств" и ряда патронажей. Королева дала им год на принятие окончательного решения, и в феврале нынешнего года герцог и герцогиня Сассекские подтвердили, что не намерены возвращаться к королевским обязанностям.
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