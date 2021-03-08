https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600334686.html
В России за сутки 10 322 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 10 322 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 10 322 пациента после выздоровления от COVID-19, за все время - 3 922 246, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:57
2021-03-08T10:57
2021-03-08T10:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599923595_0:438:2846:2039_1920x0_80_0_0_53a944a3973c58783b6294eca0d26db4.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 322 пациента после выздоровления от COVID-19, за все время - 3 922 246, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 322 человека ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 922 246", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге выздоровели 1411, в Москве - 1037, в Подмосковье - 555.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599923595_95:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_dc61eb4794a751887111809fb291fc13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество