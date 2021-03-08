https://ria.ru/20210308/intervyu-1600385618.html
Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл обрушением декораций
Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл обрушением декораций
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл. Она считает, что британский истеблишмент находится в... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T22:29
2021-03-08T22:29
2021-03-08T23:58
меган маркл
принц гарри
мария захарова
великобритания
сша
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл. Она считает, что британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением.В интервью, показанном в США в воскресенье вечером, отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Меган сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт. Принц Гарри, в свою очередь, рассказал, как отец, принц Уэльский Чарльз, не отвечал на его звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына.В своём аккаунте в Facebook, Захарова указала, что посмотрела интервью."Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии",- добавила она.Захарова написала, что из беседы Опры Унфри с герцогом и герцогиней следует, что "даже самые защищённые представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке"."Во-вторых, британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей",- написала Захарова."От себя добавлю, что, собственно, материалы МИД Британии, попавшие недавно в сеть, свидетельствуют об этом же",- указала она. По словам Захаровой, "любую тему, как подтвердили Сассекские, британская медиа индустрия с подачи властьимущих может извратить с точностью до наоборот". "Мы это проходили не один раз на примерах историй Литвиненко, Березовского, Скрипалей, "Белых касок" и тд.",- указала она.Официальный представитель МИД России написала, что "расизм не искоренен, а его жертвы подвергаются травле"."Это не скандал. Это обрушение декораций",- заключила она.
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меган маркл, принц гарри, мария захарова, великобритания, сша, в мире
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
. Она считает, что британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением.
В интервью, показанном в США
в воскресенье вечером, отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Меган сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт. Принц Гарри
, в свою очередь, рассказал, как отец, принц Уэльский Чарльз, не отвечал на его звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына.
В своём аккаунте в Facebook
, Захарова указала, что посмотрела интервью.
"Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии",- добавила она.
Захарова написала, что из беседы Опры Унфри с герцогом и герцогиней следует, что "даже самые защищённые представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке".
"Во-вторых, британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей",- написала Захарова.
"От себя добавлю, что, собственно, материалы МИД Британии, попавшие недавно в сеть, свидетельствуют об этом же",- указала она. По словам Захаровой, "любую тему, как подтвердили Сассекские, британская медиа индустрия с подачи властьимущих может извратить с точностью до наоборот". "Мы это проходили не один раз на примерах историй Литвиненко, Березовского, Скрипалей, "Белых касок" и тд.",- указала она.
Официальный представитель МИД России написала, что "расизм не искоренен, а его жертвы подвергаются травле".
"Это не скандал. Это обрушение декораций",- заключила она.