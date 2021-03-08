https://ria.ru/20210308/intervyu-1600385618.html

Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл обрушением декораций

Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл обрушением декораций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл. Она считает, что британский истеблишмент находится в... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T22:29

2021-03-08T22:29

2021-03-08T23:58

меган маркл

принц гарри

мария захарова

великобритания

сша

в мире

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл. Она считает, что британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением.В интервью, показанном в США в воскресенье вечером, отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Меган сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт. Принц Гарри, в свою очередь, рассказал, как отец, принц Уэльский Чарльз, не отвечал на его звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына.В своём аккаунте в Facebook, Захарова указала, что посмотрела интервью."Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии",- добавила она.Захарова написала, что из беседы Опры Унфри с герцогом и герцогиней следует, что "даже самые защищённые представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке"."Во-вторых, британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей",- написала Захарова."От себя добавлю, что, собственно, материалы МИД Британии, попавшие недавно в сеть, свидетельствуют об этом же",- указала она. По словам Захаровой, "любую тему, как подтвердили Сассекские, британская медиа индустрия с подачи властьимущих может извратить с точностью до наоборот". "Мы это проходили не один раз на примерах историй Литвиненко, Березовского, Скрипалей, "Белых касок" и тд.",- указала она.Официальный представитель МИД России написала, что "расизм не искоренен, а его жертвы подвергаются травле"."Это не скандал. Это обрушение декораций",- заключила она.

https://ria.ru/20200929/royals-1577930719.html

https://ria.ru/20210308/svadba-1600321448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меган маркл, принц гарри, мария захарова, великобритания, сша, в мире