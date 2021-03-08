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Россияне стали реже звонить в банк, но чаще писать в чатах, показал опрос
Россияне стали реже звонить в банк, но чаще писать в чатах, показал опрос
Россияне переходят на онлайн-форматы общения с банками: количество звонков снижается, а число обращений в чаты приложений растет, показало исследование банка... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T08:16
2021-03-08T08:16
россия
банки
технологии
экономика
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Россияне переходят на онлайн-форматы общения с банками: количество звонков снижается, а число обращений в чаты приложений растет, показало исследование банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), имеющееся в распоряжении РИА Новости."Тренд, который наблюдается аналитиками уже не первый год, – снижение числа звонков в пользу интернет-общения. Доля звонков от всех обращений уменьшилась – если в 2019 году она составляла 88%, то в 2020 году уже 80%", - показало исследование.Тем не менее, звонки в банк по-прежнему занимают лидирующую позицию рейтинга востребованности у клиентов. Согласно статистике банка, чаще всего в минувшем году звонили, чтобы узнать о состоянии счета потребительского кредита, а также о балансе банковской карты. Еще одна тема, оказавшаяся в числе самых популярных, – решение финансовых задач в условиях пандемии: сообщения об изменившемся материальном положении клиента, новый продукт банка, выгодный в текущей ситуации и прочее.На втором месте по популярности – чаты интернет- и мобильного банков. В 2020 году на них пришлось 19% от всех обращений клиентов в банк. При этом в 2019 году она составляла лишь 11%. Общее число диалогов в чатах выросло в 2020 году на 21%. Самые популярные вопросы в чатах – информация об дистанционных услугах, уточнение решения по обращениям, предложения, помощь и сервисы в условиях пандемии.При этом аналитики зафиксировали снижение числа обращений в социальных сетях – количество таких диалогов в 2020 году сократилось на 46%. Чаще всего клиенты получают здесь справочную и контактную информацию, решают вопросы с подтверждением данных.
https://ria.ru/20210308/zarplata-1600319606.html
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россия, банки, технологии, экономика

Россияне стали реже звонить в банк, но чаще писать в чатах, показал опрос

08:16 08.03.2021
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Россияне переходят на онлайн-форматы общения с банками: количество звонков снижается, а число обращений в чаты приложений растет, показало исследование банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), имеющееся в распоряжении РИА Новости.
"Тренд, который наблюдается аналитиками уже не первый год, – снижение числа звонков в пользу интернет-общения. Доля звонков от всех обращений уменьшилась – если в 2019 году она составляла 88%, то в 2020 году уже 80%", - показало исследование.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
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Тем не менее, звонки в банк по-прежнему занимают лидирующую позицию рейтинга востребованности у клиентов. Согласно статистике банка, чаще всего в минувшем году звонили, чтобы узнать о состоянии счета потребительского кредита, а также о балансе банковской карты. Еще одна тема, оказавшаяся в числе самых популярных, – решение финансовых задач в условиях пандемии: сообщения об изменившемся материальном положении клиента, новый продукт банка, выгодный в текущей ситуации и прочее.
На втором месте по популярности – чаты интернет- и мобильного банков. В 2020 году на них пришлось 19% от всех обращений клиентов в банк. При этом в 2019 году она составляла лишь 11%. Общее число диалогов в чатах выросло в 2020 году на 21%. Самые популярные вопросы в чатах – информация об дистанционных услугах, уточнение решения по обращениям, предложения, помощь и сервисы в условиях пандемии.
При этом аналитики зафиксировали снижение числа обращений в социальных сетях – количество таких диалогов в 2020 году сократилось на 46%. Чаще всего клиенты получают здесь справочную и контактную информацию, решают вопросы с подтверждением данных.
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