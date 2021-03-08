Норвежский журналист раскритиковал Авакова за слова о русском языке
17:20 08.03.2021 (обновлено: 17:58 08.03.2021)
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Норвежский журналист Бьёрн Нистад в статье для издания Resett раскритиковал главу украинского Министерства внутренних дел Арсена Авакова, назвавшего русский язык "степным наречием".
Ранее Аваков в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона" предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура, по его мнению, в значительной мере принадлежит и украинцам. Чиновник отметил, что считает русский "степным наречием", и предложил называть его "слобожанским".
По словам Нистада, история с новым "слобожанским" языком нелепа, но в то же время трагична, поскольку украинская идентичность и культура после событий 2014 года свелись к демонизации всего русского.
"Как если бы австрийцы и немецкоязычные швейцарцы, вместо того чтобы гордиться своим немецким языком и немецкой культурой, принялись бы всех уверять, что их язык (разумеется, немецкий) ничуть не немецкий и близко на него не похож, и попытались бы создать другой, своего рода антинемецкий", — подытожил журналист.
В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступила в силу 16 января.
1 марта, 16:34На Украине "переименовали" русский язык
В начале февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Попавшие под санкции каналы считаются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии осудили это решение и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
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