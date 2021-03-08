https://ria.ru/20210308/avakov-1600364015.html

Норвежский журналист раскритиковал Авакова за слова о русском языке

Норвежский журналист раскритиковал Авакова за слова о русском языке

Норвежский журналист Бьёрн Нистад в статье для издания Resett раскритиковал главу украинского Министерства внутренних дел Арсена Авакова, назвавшего русский... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T17:20

2021-03-08T17:20

2021-03-08T17:58

дмитрий гордон

оппозиционная платформа - за жизнь

112 украина

виктор медведчук

арсен аваков

владимир зеленский

польша

украина

в мире

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Норвежский журналист Бьёрн Нистад в статье для издания Resett раскритиковал главу украинского Министерства внутренних дел Арсена Авакова, назвавшего русский язык "степным наречием".Ранее Аваков в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона" предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура, по его мнению, в значительной мере принадлежит и украинцам. Чиновник отметил, что считает русский "степным наречием", и предложил называть его "слобожанским".По словам Нистада, история с новым "слобожанским" языком нелепа, но в то же время трагична, поскольку украинская идентичность и культура после событий 2014 года свелись к демонизации всего русского.Автор статьи напомнил, что интеллигенция на Украине при участии Польши построила собственный украинский язык на основе польской грамматики и заимствований.В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступила в силу 16 января.В начале февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Попавшие под санкции каналы считаются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии осудили это решение и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210304/deputat-1599983839.html

https://ria.ru/20210301/yazyk-1599461128.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий гордон, оппозиционная платформа - за жизнь, 112 украина , виктор медведчук, арсен аваков, владимир зеленский, польша, украина, в мире