https://ria.ru/20210308/armiya-1600320054.html
"Подарок на 8 Марта": россиянкам предложили сдать бывших ухажеров в армию
"Подарок на 8 Марта": россиянкам предложили сдать бывших ухажеров в армию
Военный комиссариат по Ленинградской области поздравил девушек с 8 Марта и предложил им в качестве подарка сдать бывших возлюбленных в армию, видео поздравления РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T04:03
2021-03-08T04:03
2021-03-08T10:53
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
ленинградская область
армия
общество
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"Подарок на 8 марта": россиянки смогут сдать бывших ухажеров в армию
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Военный комиссариат по Ленинградской области поздравил девушек с 8 Марта и предложил им в качестве подарка сдать бывших возлюбленных в армию, видео поздравления опубликовано в официальном Instagram-аккаунте региона. "А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет", — сказал полковник Хромов.Большинство пользователей положительно оценили инициативу военкомата, некоторые оставили ссылки на страницы потенциальных призывников.При этом на призыв полковника отреагировали не только представительницы прекрасного пола, но и несколько юношей, оставивших ссылки на аккаунты своих друзей.
https://ria.ru/20201023/prizyv-1581119447.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), ленинградская область, армия, общество