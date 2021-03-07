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Врач назвал способ сжечь жир без особых усилий
Врач назвал способ сжечь жир без особых усилий
Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале рассказал, что лишний вес можно сбросить при помощи ходьбы, однако это нужно делать правильно — с... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T09:23
2021-03-07T09:23
скандинавская ходьба
алексей ковальков
ринат богданов
похудение
диеты
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале рассказал, что лишний вес можно сбросить при помощи ходьбы, однако это нужно делать правильно — с определенной частотой пульса.Именно она и говорит о том, что идет процесс выброса адреналина, который помогает сжигать жир. Врач подчеркнул, что можно заниматься и скандинавской ходьбой.Палки, по словам медика, необходимы людям старшего возраста, чтобы они не поскользнулись или не упали. "Для пожилых людей — просто ходьба, и там не надо гнать, чтобы выработался адреналин", — подчеркнул врач.Ранее главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов рассказал, что скандинавскую ходьбу в умеренном темпе можно сопоставить с небыстрым бегом. Кроме того, нагрузка во время занятий распределяется равномерно, а в процесс включается все тело: тренируется как и сердечно-сосудистая, так и мышечная и нервные системы.
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скандинавская ходьба, алексей ковальков, ринат богданов, похудение, диеты, московская область (подмосковье), общество

Врач назвал способ сжечь жир без особых усилий

09:23 07.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка занимается бегом в Тимирязевском парке в Москве
Девушка занимается бегом в Тимирязевском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале рассказал, что лишний вес можно сбросить при помощи ходьбы, однако это нужно делать правильно — с определенной частотой пульса.
Именно она и говорит о том, что идет процесс выброса адреналина, который помогает сжигать жир. Врач подчеркнул, что можно заниматься и скандинавской ходьбой.
"Если Вам нравится ходить с палками, ходите с палками. Никакой разницы особо нет", — пояснил Ковальков. Однако, добавил, что при ходьбе с палками нельзя набрать достаточную скорость для того, чтобы адреналин начал вырабатываться в необходимом для похудения объеме.
Палки, по словам медика, необходимы людям старшего возраста, чтобы они не поскользнулись или не упали.
"Для пожилых людей — просто ходьба, и там не надо гнать, чтобы выработался адреналин", — подчеркнул врач.
Ранее главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов рассказал, что скандинавскую ходьбу в умеренном темпе можно сопоставить с небыстрым бегом. Кроме того, нагрузка во время занятий распределяется равномерно, а в процесс включается все тело: тренируется как и сердечно-сосудистая, так и мышечная и нервные системы.
Скандинавская ходьба - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
25 июня 2020, 13:45ЗОЖ
Эксперт рассказала, чем скандинавская ходьба лучше бега
 
Скандинавская ходьбаАлексей КовальковРинат БогдановпохудениедиетыМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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