https://ria.ru/20210307/zhir-1600252135.html

Врач назвал способ сжечь жир без особых усилий

Врач назвал способ сжечь жир без особых усилий

Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале рассказал, что лишний вес можно сбросить при помощи ходьбы, однако это нужно делать правильно — с... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T09:23

2021-03-07T09:23

2021-03-07T09:23

скандинавская ходьба

алексей ковальков

ринат богданов

похудение

диеты

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале рассказал, что лишний вес можно сбросить при помощи ходьбы, однако это нужно делать правильно — с определенной частотой пульса.Именно она и говорит о том, что идет процесс выброса адреналина, который помогает сжигать жир. Врач подчеркнул, что можно заниматься и скандинавской ходьбой.Палки, по словам медика, необходимы людям старшего возраста, чтобы они не поскользнулись или не упали. "Для пожилых людей — просто ходьба, и там не надо гнать, чтобы выработался адреналин", — подчеркнул врач.Ранее главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов рассказал, что скандинавскую ходьбу в умеренном темпе можно сопоставить с небыстрым бегом. Кроме того, нагрузка во время занятий распределяется равномерно, а в процесс включается все тело: тренируется как и сердечно-сосудистая, так и мышечная и нервные системы.

https://rsport.ria.ru/20200625/1573461634.html

московская область (подмосковье)

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скандинавская ходьба, алексей ковальков, ринат богданов, похудение, диеты, московская область (подмосковье), общество