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Вступил в силу закон о запрете высаживать из транспорта детей без билетов
Вступил в силу закон о запрете высаживать из транспорта детей без билетов
Вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T00:23
2021-03-07T00:23
2021-03-07T02:42
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд.Документ разработал Минтранс. Нововведения касаются статьи 20 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Российской Федерации.Закон исключает принудительную высадку из общественного транспорта детей-безбилетников, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.Кроме того, новая норма разграничивает между федеральным центром и регионами полномочия по регулированию вопросов, относящихся к контролю за оплатой проезда, провозу ручной клади и перевозке багажа.Ранее в соцсетях распространили сообщение, что вечером 25 февраля 12-летнюю девочку, возвращавшуюся с занятий по акробатике домой, заставили покинуть автобус. Отмечалось, что у ребенка не хватало одного рубля на проезд. Кондуктор высадила школьницу из транспорта, несмотря на позднее время и 20-градусный мороз на улице. К тому же, по словам отца девочки, у нее из-за холода разрядился телефон. На инцидент обратила внимание региональная прокуратура, начавшая проверку.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, москва, дети, общество
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд.
Документ разработал Минтранс. Нововведения касаются статьи 20 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Российской Федерации.
Закон исключает принудительную высадку из общественного транспорта детей-безбилетников, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.
Кроме того, новая норма разграничивает между федеральным центром и регионами полномочия по регулированию вопросов, относящихся к контролю за оплатой проезда, провозу ручной клади и перевозке багажа.
"С сегодняшнего дня кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность. Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья. Ситуация, подобная недавнему случаю в Кировской области, когда девочку 12 лет поздно вечером в 20-градусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повториться", — прокомментировал документ председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Его слова слова которого цитирует сайт палаты.
Ранее в соцсетях распространили сообщение, что вечером 25 февраля 12-летнюю девочку, возвращавшуюся с занятий по акробатике домой, заставили покинуть автобус. Отмечалось, что у ребенка не хватало одного рубля на проезд. Кондуктор высадила школьницу из транспорта, несмотря на позднее время и 20-градусный мороз на улице. К тому же, по словам отца девочки, у нее из-за холода разрядился телефон. На инцидент обратила внимание региональная прокуратура, начавшая проверку.