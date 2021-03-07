https://ria.ru/20210307/zakon-1600238111.html

Вступил в силу закон о запрете высаживать из транспорта детей без билетов

Вступил в силу закон о запрете высаживать из транспорта детей без билетов

Вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T00:23

2021-03-07T00:23

2021-03-07T02:42

россия

госдума рф

вячеслав володин

москва

дети

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583440287_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4f7fa23f808a95d4e84fa6aad273045.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд.Документ разработал Минтранс. Нововведения касаются статьи 20 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Российской Федерации.Закон исключает принудительную высадку из общественного транспорта детей-безбилетников, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.Кроме того, новая норма разграничивает между федеральным центром и регионами полномочия по регулированию вопросов, относящихся к контролю за оплатой проезда, провозу ручной клади и перевозке багажа.Ранее в соцсетях распространили сообщение, что вечером 25 февраля 12-летнюю девочку, возвращавшуюся с занятий по акробатике домой, заставили покинуть автобус. Отмечалось, что у ребенка не хватало одного рубля на проезд. Кондуктор высадила школьницу из транспорта, несмотря на позднее время и 20-градусный мороз на улице. К тому же, по словам отца девочки, у нее из-за холода разрядился телефон. На инцидент обратила внимание региональная прокуратура, начавшая проверку.

https://ria.ru/20210301/deti-1599373324.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, вячеслав володин, москва, дети, общество