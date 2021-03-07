Ученый раскрыл подробности первой российской миссии на Венеру
03:07 07.03.2021 (обновлено: 03:17 07.03.2021)
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Проектирование первой российской миссии на Венеру и разработка комплексной программы исследования этой планеты профинансированы на два года вперед, сообщил РИА Новости научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
"Финансирование началось, оно достаточное для уровня проектирования на период в два года. В рамках проектирования аппарата "Венера-Д" также будут обсуждаться следующие проекты программы. Это не будет одна миссия, а комплексная программа дальнейших экспедиций", — рассказал Зеленый.
Ранее стало известно, что Россия приступила к аванпроекту миссии "Венера-Д". Запуск планируется на 2029 год. Это будет первый отечественный аппарат, который отправится к этой планете с 1984 года. Заявлялось, что на период до 2025 года на разработку может потребоваться около 550 миллионов рублей. Заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев в 2019 году назвал общую сумму миссии в 17 миллиардов 370 миллионов рублей.
Автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы планеты, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Планировалось, что это будет совместный российско-американский проект "Венера-Д". Проработки с участием двух сторон шли с 2013 года с небольшим перерывом в 2014 году. Однако в прошлом году "Роскосмос" заявил, что будет реализовывать проект "в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации".
"Пока нам не очень понятны обстоятельства, связанные с неясной политической обстановкой в США, с новой администрацией. Мы ждем решение и надеемся на положительное решение, что это будет российская миссия с активным участием США и, возможно, других стран", — сказал Зеленый.
До этого срока к Венере на индийском аппарате будет запущен российско-французский прибор, в производстве которого примет участие Институт космических исследований. "Таким образом, мы в долгий ящик программу исследования Венеры не откладываем и даже до 2029 года какие-то исследования планируем провести", — сказал Зеленый.