https://ria.ru/20210307/venera-1600241060.html

Ученый раскрыл подробности первой российской миссии на Венеру

Ученый раскрыл подробности первой российской миссии на Венеру

Проектирование первой российской миссии на Венеру и разработка комплексной программы исследования этой планеты профинансированы на два года вперед, сообщил РИА... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T03:07

2021-03-07T03:07

2021-03-07T03:17

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венера

лев зеленый

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Проектирование первой российской миссии на Венеру и разработка комплексной программы исследования этой планеты профинансированы на два года вперед, сообщил РИА Новости научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.Ранее стало известно, что Россия приступила к аванпроекту миссии "Венера-Д". Запуск планируется на 2029 год. Это будет первый отечественный аппарат, который отправится к этой планете с 1984 года. Заявлялось, что на период до 2025 года на разработку может потребоваться около 550 миллионов рублей. Заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев в 2019 году назвал общую сумму миссии в 17 миллиардов 370 миллионов рублей.Автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы планеты, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Планировалось, что это будет совместный российско-американский проект "Венера-Д". Проработки с участием двух сторон шли с 2013 года с небольшим перерывом в 2014 году. Однако в прошлом году "Роскосмос" заявил, что будет реализовывать проект "в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации"."Пока нам не очень понятны обстоятельства, связанные с неясной политической обстановкой в США, с новой администрацией. Мы ждем решение и надеемся на положительное решение, что это будет российская миссия с активным участием США и, возможно, других стран", — сказал Зеленый.До этого срока к Венере на индийском аппарате будет запущен российско-французский прибор, в производстве которого примет участие Институт космических исследований. "Таким образом, мы в долгий ящик программу исследования Венеры не откладываем и даже до 2029 года какие-то исследования планируем провести", — сказал Зеленый.

https://ria.ru/20210218/luna-1597980951.html

https://ria.ru/20210306/raketa-1600204572.html

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