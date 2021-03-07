https://ria.ru/20210307/reznya-1600265688.html

Житель Волгограда пытался устроить массовую резню

Житель Волгограда пытался устроить массовую резню

Житель Волгограда напал на прохожих с ножом и отверткой и попытался устроить массовую резню, сообщает v1.ru со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T12:16

2021-03-07T12:16

2021-03-07T18:01

волгоград

происшествия

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Житель Волгограда напал на прохожих с ножом и отверткой и попытался устроить массовую резню, сообщает v1.ru со ссылкой на очевидцев.По его словам, в тот момент из соседнего магазина вышел продавец и начал стрелять в мужчину из травматического пистолета."Сотрудник полиции кричал: "Стреляй в него, стреляй!" Пять или шесть выстрелов было. Он и так весь в крови был. И представляете, в него стреляют, а он стоит и улыбается. Он или наркоман, или кто — непонятно вообще", — сказал очевидец.Задержать мужчину удалось лишь через некоторое время, когда подъехала полиция, добавил собеседник издания. Он также рассказал, что от рук нападавшего пострадала как минимум одна женщина — она была вся в крови, но, когда ее забирала скорая, оставалась в сознании.Издание отмечает, что полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В пресс-службе главка МВД по Волгоградской области уточнили, что мужчина ранил женщину и пытался напасть на полицейского. В 06:30 утра сотрудник полиции шел на службу и увидел, как человек в трико и тапочках угрожает прохожему предметом, похожим на нож. Полицейский потребовал бросить оружие, но тот кинулся на него.В результате полицейский смог задержать нападавшего, брызнув в него газом из баллончика. Похожий на нож предмет оказался заточенной стамеской. Выяснилось, что задержанный состоит на учете как психически больной и недавно проходил лечение.Сейчас его направили в психиатрическую больницу.

https://ria.ru/20210301/napadenie-1599366832.html

https://ria.ru/20210225/nozh-1598884928.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, происшествия