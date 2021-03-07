https://ria.ru/20210307/reznya-1600265688.html
Житель Волгограда пытался устроить массовую резню
Житель Волгограда пытался устроить массовую резню
Житель Волгограда напал на прохожих с ножом и отверткой и попытался устроить массовую резню, сообщает v1.ru со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T12:16
2021-03-07T12:16
2021-03-07T18:01
волгоград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Житель Волгограда напал на прохожих с ножом и отверткой и попытался устроить массовую резню, сообщает v1.ru со ссылкой на очевидцев.По его словам, в тот момент из соседнего магазина вышел продавец и начал стрелять в мужчину из травматического пистолета."Сотрудник полиции кричал: "Стреляй в него, стреляй!" Пять или шесть выстрелов было. Он и так весь в крови был. И представляете, в него стреляют, а он стоит и улыбается. Он или наркоман, или кто — непонятно вообще", — сказал очевидец.Задержать мужчину удалось лишь через некоторое время, когда подъехала полиция, добавил собеседник издания. Он также рассказал, что от рук нападавшего пострадала как минимум одна женщина — она была вся в крови, но, когда ее забирала скорая, оставалась в сознании.Издание отмечает, что полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В пресс-службе главка МВД по Волгоградской области уточнили, что мужчина ранил женщину и пытался напасть на полицейского. В 06:30 утра сотрудник полиции шел на службу и увидел, как человек в трико и тапочках угрожает прохожему предметом, похожим на нож. Полицейский потребовал бросить оружие, но тот кинулся на него.В результате полицейский смог задержать нападавшего, брызнув в него газом из баллончика. Похожий на нож предмет оказался заточенной стамеской. Выяснилось, что задержанный состоит на учете как психически больной и недавно проходил лечение.Сейчас его направили в психиатрическую больницу.
https://ria.ru/20210301/napadenie-1599366832.html
https://ria.ru/20210225/nozh-1598884928.html
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, происшествия
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Житель Волгограда
напал на прохожих с ножом и отверткой и попытался устроить массовую резню, сообщает v1.ru
со ссылкой на очевидцев.
"Сегодня около семи утра вышел на работу. Только вышел из подъезда, смотрю, бежит мужчина в одних кальсонах и футболке, весь в крови. В одной руке у него отвертка здоровая, в другой нож. И на меня бежит. А за ним полицейский. Я опешил, не знаю, что делать. В сторону успел от него отскочить", — рассказал изданию один из очевидцев.
По его словам, в тот момент из соседнего магазина вышел продавец и начал стрелять в мужчину из травматического пистолета.
"Сотрудник полиции кричал: "Стреляй в него, стреляй!" Пять или шесть выстрелов было. Он и так весь в крови был. И представляете, в него стреляют, а он стоит и улыбается. Он или наркоман, или кто — непонятно вообще", — сказал очевидец.
Задержать мужчину удалось лишь через некоторое время, когда подъехала полиция, добавил собеседник издания. Он также рассказал, что от рук нападавшего пострадала как минимум одна женщина — она была вся в крови, но, когда ее забирала скорая, оставалась в сознании.
Издание отмечает, что полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе главка МВД по Волгоградской области
уточнили, что мужчина ранил женщину и пытался напасть на полицейского. В 06:30 утра сотрудник полиции шел на службу и увидел, как человек в трико и тапочках угрожает прохожему предметом, похожим на нож. Полицейский потребовал бросить оружие, но тот кинулся на него.
"Завязалась потасовка, полицейский попытался задержать мужчину, тот еще пытался ударить. Начал скрываться. В ходе преследования полицейский вызвал подкрепление по телефону и продолжил преследование этого человека в жилом квартале. Мужчина по пути угрожал прохожим этим предметом, вел себя агрессивно, бросал кирпичи в машины", — сказали в полиции.
В результате полицейский смог задержать нападавшего, брызнув в него газом из баллончика. Похожий на нож предмет оказался заточенной стамеской. Выяснилось, что задержанный состоит на учете как психически больной и недавно проходил лечение.
Сейчас его направили в психиатрическую больницу.