https://ria.ru/20210307/razliv-1600287553.html

В Приамурье устранили последствия разлива нефтепродуктов

В Приамурье устранили последствия разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2 устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T17:07

2021-03-07T17:07

2021-03-07T17:07

восточная сибирь — тихий океан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мар – РИА Новости. Последствия разлива нефтепродуктов в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2 устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области.Ранее ведомство сообщило, что разлив произошел на территории нефтеперерабатывающей станции, утечка была обнаружена из соединения сифонного крана в каре резервуара. Вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования. На работе второй очереди нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан" случившееся не отразилось.По данным прокуратуры Амурской области, которая проводит проверку, утечка нефтепродуктов произошла "в результате разгерметизации запорной арматуры".

https://ria.ru/20201224/razliv-1590698352.html

амурская область

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2021

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восточная сибирь — тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, происшествия