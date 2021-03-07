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В Приамурье произошел разлив нефтепродуктов
В Приамурье произошел разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов произошел в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2, на работе второй очереди нефтепровода "Восточная... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T09:19
2021-03-07T17:05
восточная сибирь — тихий океан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
транснефть
амурская область
октябрьский район
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мар – РИА Новости. Разлив нефтепродуктов произошел в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2, на работе второй очереди нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан" случившееся не отразилось, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.Разлив произошел на территории нефтеперерабатывающей станции, утечка была обнаружена из соединения сифонного крана в каре резервуара.На месте происшествия работают аварийно-спасательные формирования Транснефти, а также оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.Прокуратура проводит проверку после разлива нефтепродуктов на станции трубопровода ВСТО-2 в Амурской области.По данным надзорного ведомства, утечка нефтепродуктов произошла "в результате разгерметизации запорной арматуры".На место аварии выехал прокурор Октябрьского района Олег Татауров. Прокуратура выяснит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о безопасности на опасных производственных объектах, проверит своевременность мероприятий по ликвидации аварийной ситуации и достаточность мер по ее предупреждению.
https://ria.ru/20210306/proverka-1600183803.html
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восточная сибирь — тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), транснефть, амурская область, октябрьский район, происшествия

В Приамурье произошел разлив нефтепродуктов

09:19 07.03.2021 (обновлено: 17:05 07.03.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиСотрудники МЧС ликвидируют последствия розлива нефтепродуктов в Амурской области
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия розлива нефтепродуктов в Амурской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мар – РИА Новости. Разлив нефтепродуктов произошел в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2, на работе второй очереди нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан" случившееся не отразилось, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
Разлив произошел на территории нефтеперерабатывающей станции, утечка была обнаружена из соединения сифонного крана в каре резервуара.
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"Вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования. Специалисты центрально-ремонтной службы завершают работы по ликвидации последствий, осуществляется сбор водонефтяной эмульсии из каре, его очистка. Работа второй очереди трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" осуществляется в штатном режиме. Причина инцидента устанавливается", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают аварийно-спасательные формирования Транснефти, а также оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.
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Прокуратура проводит проверку после разлива нефтепродуктов на станции трубопровода ВСТО-2 в Амурской области.
"Прокуратура Октябрьского района по поручению прокуратуры области совместно с работниками Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов на территории нефтеперерабатывающей станции. В проверке участвуют специалисты Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора", - сообщает прокуратура Амурской области.
По данным надзорного ведомства, утечка нефтепродуктов произошла "в результате разгерметизации запорной арматуры".
На место аварии выехал прокурор Октябрьского района Олег Татауров. Прокуратура выяснит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о безопасности на опасных производственных объектах, проверит своевременность мероприятий по ликвидации аварийной ситуации и достаточность мер по ее предупреждению.
 
Восточная Сибирь — Тихий океанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТранснефтьАмурская областьОктябрьский районПроисшествия
 
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