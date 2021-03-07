В Приамурье произошел разлив нефтепродуктов
09:19 07.03.2021 (обновлено: 17:05 07.03.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиСотрудники МЧС ликвидируют последствия розлива нефтепродуктов в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мар – РИА Новости. Разлив нефтепродуктов произошел в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2, на работе второй очереди нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан" случившееся не отразилось, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
Разлив произошел на территории нефтеперерабатывающей станции, утечка была обнаружена из соединения сифонного крана в каре резервуара.
"Вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования. Специалисты центрально-ремонтной службы завершают работы по ликвидации последствий, осуществляется сбор водонефтяной эмульсии из каре, его очистка. Работа второй очереди трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" осуществляется в штатном режиме. Причина инцидента устанавливается", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают аварийно-спасательные формирования Транснефти, а также оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.
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Прокуратура проводит проверку после разлива нефтепродуктов на станции трубопровода ВСТО-2 в Амурской области.
"Прокуратура Октябрьского района по поручению прокуратуры области совместно с работниками Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов на территории нефтеперерабатывающей станции. В проверке участвуют специалисты Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора", - сообщает прокуратура Амурской области.
По данным надзорного ведомства, утечка нефтепродуктов произошла "в результате разгерметизации запорной арматуры".
На место аварии выехал прокурор Октябрьского района Олег Татауров. Прокуратура выяснит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о безопасности на опасных производственных объектах, проверит своевременность мероприятий по ликвидации аварийной ситуации и достаточность мер по ее предупреждению.