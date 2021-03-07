https://ria.ru/20210307/razliv-1600251737.html

В Приамурье произошел разлив нефтепродуктов

В Приамурье произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2, на работе второй очереди нефтепровода "Восточная... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T09:19

2021-03-07T09:19

2021-03-07T17:05

восточная сибирь — тихий океан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

транснефть

амурская область

октябрьский район

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мар – РИА Новости. Разлив нефтепродуктов произошел в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2, на работе второй очереди нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан" случившееся не отразилось, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.Разлив произошел на территории нефтеперерабатывающей станции, утечка была обнаружена из соединения сифонного крана в каре резервуара.На месте происшествия работают аварийно-спасательные формирования Транснефти, а также оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.Прокуратура проводит проверку после разлива нефтепродуктов на станции трубопровода ВСТО-2 в Амурской области.По данным надзорного ведомства, утечка нефтепродуктов произошла "в результате разгерметизации запорной арматуры".На место аварии выехал прокурор Октябрьского района Олег Татауров. Прокуратура выяснит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о безопасности на опасных производственных объектах, проверит своевременность мероприятий по ликвидации аварийной ситуации и достаточность мер по ее предупреждению.

https://ria.ru/20210306/proverka-1600183803.html

https://ria.ru/20201107/neft-1583543834.html

амурская область

октябрьский район

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восточная сибирь — тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), транснефть, амурская область, октябрьский район, происшествия