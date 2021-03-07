В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
00:29 07.03.2021 (обновлено: 01:26 07.03.2021)
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкПожарные тушат огонь во время акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне
МАДРИД, 7 мар — РИА Новости. В Барселоне вновь прошли беспорядки на митинге против ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), радикалы забросали полицию камнями, бутылками и краской, сообщают каталонские правоохранительные органы.
Радикальное движение "Комитеты защиты республики", добивающееся независимости Каталонии, объявило о проведении акций протеста в Барселоне, Таррагоне, Сабаделе и Жироне. Акция в каталонской столице началась на площади Тетуан. Помимо освобождения самого Аселя, протестующие требовали выпустить из заключения всех арестованных на предыдущих акциях. Собравшиеся исполнили рэп, выступили с речами и выслушали призывающий к продолжениям протестов текст письма Аселя из тюрьмы. Митингующие с лозунгами направились по улицам города.
В какой-то момент небольшие группы радикалов начали забрасывать стражей порядка, стоявших в оцеплении, разными предметами.
"В Барселоне группы радикалов бросают бутылки, краску и камни в полицейский кордон на пересечении улиц Рожер де Флор и Гран Виа. Мы призываем в мегафоны прекратить это поведение", — сообщили правоохранительные органы Каталонии в Twitter.
По данным elperiodico.com, силовикам удалось изолировать радикалов, некоторые из которы занимались воровством у других участников акции.
Добавляется, что все митингующие уже разошлись. По данным TVE, более серьезных инцидентов в ходе протестов не происходило.
Служба скорой помощи женералитета отчиталась в Twitter, что пострадавших в ходе субботних протестов также не было.
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Беспорядки в Испании
Протесты начались 16 февраля после ареста рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в социальных сетях и одной песне. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные — в Барселоне.
Задержано более 150 радикалов, почти всех их уже отпустили. В заключении остаются, в частности, восемь анархистов — граждане Италии, Франции и Испании, задержанные во время беспорядков в каталонской столице неделю назад.
Более сотни человек пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. Одна девушка потеряла глаз из-за пули из пенопласта, выпущенной полицией. В акциях участвуют в основном молодые люди ультралевых взглядов и анархисты.
Премьер Испании Педро Санчес заявил о необходимости усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
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