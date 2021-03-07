https://ria.ru/20210307/protesty-1600238249.html

В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской

В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской

В Барселоне вновь прошли беспорядки на митинге против ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), радикалы забросали полицию камнями, бутылками и краской, сообщают... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T00:29

2021-03-07T00:29

2021-03-07T01:26

пабло асель

педро санчес

жирона

таррагона

барселона (город)

испания

мадрид

в мире

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МАДРИД, 7 мар — РИА Новости. В Барселоне вновь прошли беспорядки на митинге против ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), радикалы забросали полицию камнями, бутылками и краской, сообщают каталонские правоохранительные органы.Радикальное движение "Комитеты защиты республики", добивающееся независимости Каталонии, объявило о проведении акций протеста в Барселоне, Таррагоне, Сабаделе и Жироне. Акция в каталонской столице началась на площади Тетуан. Помимо освобождения самого Аселя, протестующие требовали выпустить из заключения всех арестованных на предыдущих акциях. Собравшиеся исполнили рэп, выступили с речами и выслушали призывающий к продолжениям протестов текст письма Аселя из тюрьмы. Митингующие с лозунгами направились по улицам города.В какой-то момент небольшие группы радикалов начали забрасывать стражей порядка, стоявших в оцеплении, разными предметами.По данным elperiodico.com, силовикам удалось изолировать радикалов, некоторые из которы занимались воровством у других участников акции.Добавляется, что все митингующие уже разошлись. По данным TVE, более серьезных инцидентов в ходе протестов не происходило.Служба скорой помощи женералитета отчиталась в Twitter, что пострадавших в ходе субботних протестов также не было.Беспорядки в ИспанииПротесты начались 16 февраля после ареста рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в социальных сетях и одной песне. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные — в Барселоне.Задержано более 150 радикалов, почти всех их уже отпустили. В заключении остаются, в частности, восемь анархистов — граждане Италии, Франции и Испании, задержанные во время беспорядков в каталонской столице неделю назад.Более сотни человек пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. Одна девушка потеряла глаз из-за пули из пенопласта, выпущенной полицией. В акциях участвуют в основном молодые люди ультралевых взглядов и анархисты.Премьер Испании Педро Санчес заявил о необходимости усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.

https://ria.ru/20210219/ispaniya-1598175634.html

https://ria.ru/20210218/zapad-1598092443.html

жирона

таррагона

барселона (город)

испания

мадрид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пабло асель, педро санчес, жирона, таррагона, барселона (город), испания, мадрид, в мире