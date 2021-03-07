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Заразившийся опоясывающим герпесом Мясников окунулся в Баренцево море
Заразившийся опоясывающим герпесом Мясников окунулся в Баренцево море
Врач и телеведущий Александр Мясников, посетовавший накануне на заражение опоясывающим герпесом, показал в Instagram кадры с берега Баренцева моря. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-07T18:17
2021-03-07T18:17
2021-03-08T01:05
александр мясников (врач)
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здоровье - общество
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Заразившийся опоясывающим герпесом доктор Мясников окунулся в Баренцево море
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников, посетовавший накануне на заражение опоясывающим герпесом, показал в Instagram кадры с берега Баренцева моря."Мог бы поддаться своему Герпесу зостер и болям и не поехать на выходные! Так у не увидел бы этого никогда! Никогда нельзя ничего откладывать! И лениться и бояться", — написал он.Медик отметил, что в России есть "потрясающе красивые места" и показал несколько видео из поездки. В частности, на одном из них видно, как Мясников купается в Баренцевом море. Он также отметил, что находится в 170 километрах от Мурманска. В самом городе сейчас около -13 градусов.Накануне телеведущий пожаловался на нехарактерную для него ломоту и усталость. Он диагностировал у себя опоясывающий герпес и посоветовал россиянам не забывать о необходимых прививках для людей старше 65 лет.
https://ria.ru/20210307/myasnikov-1600283457.html
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