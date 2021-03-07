https://ria.ru/20210307/myasnikov-1600292347.html

Заразившийся опоясывающим герпесом Мясников окунулся в Баренцево море

Заразившийся опоясывающим герпесом Мясников окунулся в Баренцево море

Врач и телеведущий Александр Мясников, посетовавший накануне на заражение опоясывающим герпесом, показал в Instagram кадры с берега Баренцева моря. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-07T18:17

2021-03-07T18:17

2021-03-08T01:05

александр мясников (врач)

вирусы

баренцево море

здоровье

здоровье - общество

мурманск

соцсети

медицина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Заразившийся опоясывающим герпесом доктор Мясников окунулся в Баренцево море

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:212:2925:1857_1920x0_80_0_0_a1060599905d05b6715040f9b2aa2210.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников, посетовавший накануне на заражение опоясывающим герпесом, показал в Instagram кадры с берега Баренцева моря."Мог бы поддаться своему Герпесу зостер и болям и не поехать на выходные! Так у не увидел бы этого никогда! Никогда нельзя ничего откладывать! И лениться и бояться", — написал он.Медик отметил, что в России есть "потрясающе красивые места" и показал несколько видео из поездки. В частности, на одном из них видно, как Мясников купается в Баренцевом море. Он также отметил, что находится в 170 километрах от Мурманска. В самом городе сейчас около -13 градусов.Накануне телеведущий пожаловался на нехарактерную для него ломоту и усталость. Он диагностировал у себя опоясывающий герпес и посоветовал россиянам не забывать о необходимых прививках для людей старше 65 лет.

https://ria.ru/20210307/myasnikov-1600283457.html

баренцево море

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), вирусы, баренцево море, здоровье, здоровье - общество, мурманск, соцсети, медицина, общество