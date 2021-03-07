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Заразившийся опоясывающим герпесом Мясников окунулся в Баренцево море
Заразившийся опоясывающим герпесом Мясников окунулся в Баренцево море
Врач и телеведущий Александр Мясников, посетовавший накануне на заражение опоясывающим герпесом, показал в Instagram кадры с берега Баренцева моря. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-07T18:17
2021-03-08T01:05
александр мясников (врач)
вирусы
баренцево море
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здоровье - общество
мурманск
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общество
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Заразившийся опоясывающим герпесом доктор Мясников окунулся в Баренцево море
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников, посетовавший накануне на заражение опоясывающим герпесом, показал в Instagram кадры с берега Баренцева моря."Мог бы поддаться своему Герпесу зостер и болям и не поехать на выходные! Так у не увидел бы этого никогда! Никогда нельзя ничего откладывать! И лениться и бояться", — написал он.Медик отметил, что в России есть "потрясающе красивые места" и показал несколько видео из поездки. В частности, на одном из них видно, как Мясников купается в Баренцевом море. Он также отметил, что находится в 170 километрах от Мурманска. В самом городе сейчас около -13 градусов.Накануне телеведущий пожаловался на нехарактерную для него ломоту и усталость. Он диагностировал у себя опоясывающий герпес и посоветовал россиянам не забывать о необходимых прививках для людей старше 65 лет.
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александр мясников (врач), вирусы, баренцево море, здоровье, здоровье - общество, мурманск, соцсети, медицина, общество

Заразившийся опоясывающим герпесом Мясников окунулся в Баренцево море

18:17 07.03.2021 (обновлено: 01:05 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников, посетовавший накануне на заражение опоясывающим герпесом, показал в Instagram кадры с берега Баренцева моря.
"Мог бы поддаться своему Герпесу зостер и болям и не поехать на выходные! Так у не увидел бы этого никогда! Никогда нельзя ничего откладывать! И лениться и бояться", — написал он.
Медик отметил, что в России есть "потрясающе красивые места" и показал несколько видео из поездки. В частности, на одном из них видно, как Мясников купается в Баренцевом море. Он также отметил, что находится в 170 километрах от Мурманска. В самом городе сейчас около -13 градусов.
Накануне телеведущий пожаловался на нехарактерную для него ломоту и усталость. Он диагностировал у себя опоясывающий герпес и посоветовал россиянам не забывать о необходимых прививках для людей старше 65 лет.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
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Александр Мясников (врач)вирусыБаренцево мореЗдоровьеЗдоровье - ОбществоМурманскСоцсетиМедицинаОбщество
 
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