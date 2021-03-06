https://ria.ru/20210306/myasnikov-1600221507.html

Мясников заболел и дал совет россиянам

Мясников заболел и дал совет россиянам

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Instagram о заражении опоясывающим герпесом. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T18:24

2021-03-06T18:24

2021-03-06T18:24

александр мясников (врач)

россия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Instagram о заражении опоясывающим герпесом."Почти неделю беспокоит сильная ломящая боль в правой лопатке. И ночью тоже. <…> Да тут еще какая-то ломота, усталость, для меня необычная. А ночью — здрасьте, высыпало! Герпес зостер!" — констатировал он.По словам медика, ему не сразу удалось распознать заболевание. Он признался, что "все считает себя тридцатилетним", и поэтому списал проявления недуга на потянутую во время тренировки мышцу."Не уподобляйтесь мне, не забывайте о необходимых людям в возрасте вакцинах! Напоминаю: это пневмококк, грипп, герпес зостер, столбняк/коклюш, гепатит Б, теперь еще и COVID", — посоветовал он.Мясников поблагодарил подписчиков за беспокойство и пообещал, что у него "разговор" с болезнью будет коротким.

https://ria.ru/20210306/myasnikov-1600214535.html

https://ria.ru/20200729/1575076100.html

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александр мясников (врач), россия, вирусы, здоровье, здоровье - общество, соцсети, медицина, общество