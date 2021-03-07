https://ria.ru/20210307/koronavirus-1600258914.html

В России выявили 10 595 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 10 595 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 10 595 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T10:41

2021-03-07T10:41

2021-03-07T11:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 10 595 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Накануне сообщалось об 11 022 инфицированных. Темп прироста снизился до 0,25 процента. Умерли за сутки 368 человек, выписались после лечения — 11 576.Больше всего новых случаев в Москве — 1534 (днем ранее было 1820). В Санкт-Петербурге выявили 968 заразившихся, в Подмосковье — 773, в Нижегородской области — 383, в Ростовской — 272, в Воронежской — 271, в Самарской — 268, в Иркутской — 201, в Саратовской — 183, в Свердловской — 174.Меньше всего новых случаев на Чукотке и в Ненецком автономном округе — по три, а в Магаданской и Еврейской автономной областях — по пять.У почти 12 процентов заразившихся (1228 человек) не наблюдается симптомов.Общее число случаев COVID-19 в России достигло 4 322 776. Умерли за все время пандемии 89 094 человека, выздоровели — 3 911 924.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 116,5 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210307/koronavirus-1600241223.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество