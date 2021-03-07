В России выявили 10 595 новых случаев заражения коронавирусом
10:41 07.03.2021 (обновлено: 11:19 07.03.2021)
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 10 595 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Накануне сообщалось об 11 022 инфицированных. Темп прироста снизился до 0,25 процента. Умерли за сутки 368 человек, выписались после лечения — 11 576.
Больше всего новых случаев в Москве — 1534 (днем ранее было 1820). В Санкт-Петербурге выявили 968 заразившихся, в Подмосковье — 773, в Нижегородской области — 383, в Ростовской — 272, в Воронежской — 271, в Самарской — 268, в Иркутской — 201, в Саратовской — 183, в Свердловской — 174.
Меньше всего новых случаев на Чукотке и в Ненецком автономном округе — по три, а в Магаданской и Еврейской автономной областях — по пять.
У почти 12 процентов заразившихся (1228 человек) не наблюдается симптомов.
Общее число случаев COVID-19 в России достигло 4 322 776. Умерли за все время пандемии 89 094 человека, выздоровели — 3 911 924.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 116,5 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.