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В МВД Украины заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса
В МВД Украины заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса
Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" заявил о готовности к реализации мероприятий по... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T20:20
2021-03-07T20:20
2021-03-07T20:20
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" заявил о готовности к реализации мероприятий по "возвращению" территорий Донбасса в состав страны."Все готово. <…> мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий, но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все, что угодно", — сказал он.Он подчеркнул, что решение о "деоккупации" Донбасса зависит от президента Украины Владимира Зеленского, однако отметил, что надеется на то, что мероприятия начнутся в ближайшее время.Поцелуйко добавил, что "Стратегия деоккупации Донбасса" была представлена главой МВД Арсеном Аваковым в 2019 году, и ведомство готово приступить к ее реализации "хоть сегодня".Конфликт в Донбассе стал одной из причин ухудшения отношений Москвы и Киева. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и якобы оккупации ее территорий. В Москве подобные заявления отрицают и считают неприемлемыми. Также российская сторона не раз напоминала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210307/donbass-1600288456.html
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, лнр, днр, донбасс, арсен аваков, владимир зеленский, мвд украины, украина, в мире
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель"
заявил о готовности к реализации мероприятий по "возвращению" территорий Донбасса
в состав страны.
"Все готово. <…> мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий, но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все, что угодно", — сказал он.
Он подчеркнул, что решение о "деоккупации" Донбасса зависит от президента Украины Владимира Зеленского
, однако отметил, что надеется на то, что мероприятия начнутся в ближайшее время.
Поцелуйко добавил, что "Стратегия деоккупации Донбасса" была представлена главой МВД Арсеном Аваковым в 2019 году, и ведомство готово приступить к ее реализации "хоть сегодня".
Конфликт в Донбассе стал одной из причин ухудшения отношений Москвы и Киева. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и якобы оккупации ее территорий. В Москве подобные заявления отрицают и считают неприемлемыми. Также российская сторона не раз напоминала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.