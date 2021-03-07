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Названы идеальные продукты для похудения
Названы идеальные продукты для похудения
Врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала "Российской газете", какие продукты на самом деле помогают похудеть. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T07:03
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питание
екатерина бурляева
россия
продукты
общество
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала "Российской газете", какие продукты на самом деле помогают похудеть.Она включила в этот список наименее калорийные овощи: кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры. Дело в том, что они состоят большей частью из воды и клетчатки, которые быстро создают ощущение сытости. К таким продуктам также относится зелень.Диетолог пояснила, что многие люди из-за неверной информации переходят исключительно на продукты "для похудения", что негативно сказывается на здоровье. Она призвала желающих сесть на диету сохранять баланс белков, жиров и углеводов в рационе.В качестве примера Бурляева привела грибы и грейпфрут, которые обладают невысокой калорийностью и созданием объема. Однако это не значит, что они напрямую способствуют снижению массы тела. Эти продукты будут полезны при грамотном рационе, заключила врач.
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питание, екатерина бурляева, россия, продукты, общество

Названы идеальные продукты для похудения

07:03 07.03.2021
 
© Depositphotos / amixstudioЗеленые овощи и зелень
Зеленые овощи и зелень - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Depositphotos / amixstudio
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала "Российской газете", какие продукты на самом деле помогают похудеть.
Она включила в этот список наименее калорийные овощи: кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры. Дело в том, что они состоят большей частью из воды и клетчатки, которые быстро создают ощущение сытости. К таким продуктам также относится зелень.
"На самом деле, все продукты, которые считаются продуктами для похудения, помогают слабо. И надеяться на их помощь никогда не стоит", — отметила Бурляева.
Диетолог пояснила, что многие люди из-за неверной информации переходят исключительно на продукты "для похудения", что негативно сказывается на здоровье. Она призвала желающих сесть на диету сохранять баланс белков, жиров и углеводов в рационе.
В качестве примера Бурляева привела грибы и грейпфрут, которые обладают невысокой калорийностью и созданием объема. Однако это не значит, что они напрямую способствуют снижению массы тела. Эти продукты будут полезны при грамотном рационе, заключила врач.
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ПитаниеЕкатерина БурляеваРоссияПродуктыОбщество
 
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