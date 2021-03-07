https://ria.ru/20210307/dieta-1600245381.html

Названы идеальные продукты для похудения

Названы идеальные продукты для похудения

Врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала "Российской газете", какие продукты на самом деле помогают похудеть. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T07:03

2021-03-07T07:03

2021-03-07T07:03

питание

екатерина бурляева

россия

продукты

общество

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала "Российской газете", какие продукты на самом деле помогают похудеть.Она включила в этот список наименее калорийные овощи: кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры. Дело в том, что они состоят большей частью из воды и клетчатки, которые быстро создают ощущение сытости. К таким продуктам также относится зелень.Диетолог пояснила, что многие люди из-за неверной информации переходят исключительно на продукты "для похудения", что негативно сказывается на здоровье. Она призвала желающих сесть на диету сохранять баланс белков, жиров и углеводов в рационе.В качестве примера Бурляева привела грибы и грейпфрут, которые обладают невысокой калорийностью и созданием объема. Однако это не значит, что они напрямую способствуют снижению массы тела. Эти продукты будут полезны при грамотном рационе, заключила врач.

https://ria.ru/20210304/mify-1599905956.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, екатерина бурляева, россия, продукты, общество