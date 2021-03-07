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Бастрыкину доложат о ходе дела об избиении блокадницы в Петербурге
Бастрыкину доложат о ходе дела об избиении блокадницы в Петербурге
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об избиении 98-летней блокадницы в Санкт-Петербурге сиделкой, сообщается на... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T16:05
2021-03-07T16:05
ленинград
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об избиении 98-летней блокадницы в Санкт-Петербурге сиделкой, сообщается на сайте ведомства.По данным СК РФ, родственники 98-летней женщины, пережившей блокаду Ленинграда, 27 февраля заключили с обвиняемой договор на оказание услуг сиделки. На следующий день женщина, выпив, спровоцировала конфликт, в ходе которого, угрожая убийством, избила пенсионерку, не давая ей возможности позвонить по телефону с просьбой о помощи, считает СК. Услышав крики, в квартиру пришли соседи, которые вызвали полицию. Пенсионерка была отправлена в больницу в удовлетворительном состоянии.Как сообщает СК, расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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ленинград, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, происшествия

Бастрыкину доложат о ходе дела об избиении блокадницы в Петербурге

16:05 07.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об избиении 98-летней блокадницы в Санкт-Петербурге сиделкой, сообщается на сайте ведомства.
По данным СК РФ, родственники 98-летней женщины, пережившей блокаду Ленинграда, 27 февраля заключили с обвиняемой договор на оказание услуг сиделки. На следующий день женщина, выпив, спровоцировала конфликт, в ходе которого, угрожая убийством, избила пенсионерку, не давая ей возможности позвонить по телефону с просьбой о помощи, считает СК. Услышав крики, в квартиру пришли соседи, которые вызвали полицию. Пенсионерка была отправлена в больницу в удовлетворительном состоянии.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 13:46
В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
Как сообщает СК, расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
"Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить о ходе расследования уголовного дела, а также поставил его ход на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
 
ЛенинградСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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