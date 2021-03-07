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Бастрыкину доложат о ходе дела об избиении блокадницы в Петербурге
Бастрыкину доложат о ходе дела об избиении блокадницы в Петербурге
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об избиении 98-летней блокадницы в Санкт-Петербурге сиделкой, сообщается на... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T16:05
2021-03-07T16:05
2021-03-07T16:05
ленинград
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об избиении 98-летней блокадницы в Санкт-Петербурге сиделкой, сообщается на сайте ведомства.По данным СК РФ, родственники 98-летней женщины, пережившей блокаду Ленинграда, 27 февраля заключили с обвиняемой договор на оказание услуг сиделки. На следующий день женщина, выпив, спровоцировала конфликт, в ходе которого, угрожая убийством, избила пенсионерку, не давая ей возможности позвонить по телефону с просьбой о помощи, считает СК. Услышав крики, в квартиру пришли соседи, которые вызвали полицию. Пенсионерка была отправлена в больницу в удовлетворительном состоянии.Как сообщает СК, расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
https://ria.ru/20210117/pensioner-1593397175.html
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ленинград, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, происшествия