https://ria.ru/20210307/benzin-1600274402.html
В Ленинградскую область прибыла первая партия белорусского бензина
В Ленинградскую область прибыла первая партия белорусского бензина
В Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга поступили первые 3,5 тысячи тонн бензина из Белоруссии, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T13:55
2021-03-07T13:55
2021-03-07T14:28
россия
цены на нефть
мозырский нпз
ленинградская область
белоруссия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576634407_431:521:2912:1916_1920x0_80_0_0_fbc4b772128d9e215565f4ff18370f98.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. В Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга поступили первые 3,5 тысячи тонн бензина из Белоруссии, сообщили в пресс-службе правительства региона.Топливо пришло с двухдневным опережением графика с Мозырского завода. До конца дня ожидается еще одна партия бензина.Судовую партию белорусского бензина будет накапливать терминал "Портэнерго"."Наши портовые мощности полностью готовы к дальнейшему приему белорусского нефтяного транзита", — процитировали в пресс-службе слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.Москва и Минск 19 февраля заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты на Балтике.Так, в документе прописано, что в 2021-2023 годах предприятия Белоруссии направят транзитом более 9,8 миллиона тонн мазута, бензина и масла.О возможной переориентации торговых потоков с портов прибалтийских стран белорусский лидер Александр Лукашенко объявил в августе прошлого года.
https://ria.ru/20210209/more-1596710929.html
https://ria.ru/20210210/neft-1596856119.html
россия
ленинградская область
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576634407_123:0:2678:1916_1920x0_80_0_0_30a2635f93a487b97c31fa3f14e7db59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цены на нефть, мозырский нпз, ленинградская область, белоруссия, экономика