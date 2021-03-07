https://ria.ru/20210307/benzin-1600274402.html

В Ленинградскую область прибыла первая партия белорусского бензина

В Ленинградскую область прибыла первая партия белорусского бензина

В Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга поступили первые 3,5 тысячи тонн бензина из Белоруссии, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T13:55

2021-03-07T13:55

2021-03-07T14:28

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мозырский нпз

ленинградская область

белоруссия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. В Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга поступили первые 3,5 тысячи тонн бензина из Белоруссии, сообщили в пресс-службе правительства региона.Топливо пришло с двухдневным опережением графика с Мозырского завода. До конца дня ожидается еще одна партия бензина.Судовую партию белорусского бензина будет накапливать терминал "Портэнерго"."Наши портовые мощности полностью готовы к дальнейшему приему белорусского нефтяного транзита", — процитировали в пресс-службе слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.Москва и Минск 19 февраля заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты на Балтике.Так, в документе прописано, что в 2021-2023 годах предприятия Белоруссии направят транзитом более 9,8 миллиона тонн мазута, бензина и масла.О возможной переориентации торговых потоков с портов прибалтийских стран белорусский лидер Александр Лукашенко объявил в августе прошлого года.

https://ria.ru/20210209/more-1596710929.html

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россия

ленинградская область

белоруссия

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россия, цены на нефть, мозырский нпз, ленинградская область, белоруссия, экономика