Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210307/baskov-1600272471.html
Басков рассказал, почему не ездит на "Евровидение" с Киркоровым
Басков рассказал, почему не ездит на "Евровидение" с Киркоровым
Певец Николай Басков рассказал в эфире "НТВ", почему отказался от поездки на "Евровидение" с Филиппом Киркоровым. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T13:25
2021-03-07T13:26
моргенштерн (алишер моргенштерн)
егор крид
филипп киркоров
николай басков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152895/84/1528958427_39:0:1586:870_1920x0_80_0_0_d793ad571038493bf23b4568d094f8ba.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Певец Николай Басков рассказал в эфире "НТВ", почему отказался от поездки на "Евровидение" с Филиппом Киркоровым. Певец отметил, что для Киркорова ежегодная поездка на конкурс стала восприниматься как развлечение.Басков подчеркнул, что не раз получал приглашение поехать с коллегой, однако всегда отказывался, предпочитая "валяться на пляже, а не в толпе ходить".Российский участник "Евровидения-2021" и песня, которую он исполнит, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в прямом эфире праздничного шоу, сообщили ранее в пресс-службе Первого канала. В СМИ появился шорт-лист претендентов, в котором значатся группа #2Маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков (Niletto).
https://radiosputnik.ria.ru/20210307/evrovidenie-1600264838.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152895/84/1528958427_233:0:1393:870_1920x0_80_0_0_8cd7abf093439c7efafa76199a99eb9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
моргенштерн (алишер моргенштерн), егор крид, филипп киркоров, николай басков, общество

Басков рассказал, почему не ездит на "Евровидение" с Киркоровым

13:25 07.03.2021 (обновлено: 13:26 07.03.2021)
 
Кадр из клипа Филиппа Киркорова и Николая Баскова - Извинение за Ibiza
Кадр из клипа Филиппа Киркорова и Николая Баскова - Извинение за Ibiza - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Певец Николай Басков рассказал в эфире "НТВ", почему отказался от поездки на "Евровидение" с Филиппом Киркоровым.
"Филипп "съел" все, что только можно на "Евровидении". Знает всю кухню изнутри", — поделился Басков.
Певец отметил, что для Киркорова ежегодная поездка на конкурс стала восприниматься как развлечение.
Басков подчеркнул, что не раз получал приглашение поехать с коллегой, однако всегда отказывался, предпочитая "валяться на пляже, а не в толпе ходить".
Международный конкурс песни Евровидение-2013 - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
Вчера, 11:37
Звезды поделились, кого Россия должна отправить на "Евровидение"
Российский участник "Евровидения-2021" и песня, которую он исполнит, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в прямом эфире праздничного шоу, сообщили ранее в пресс-службе Первого канала.
В СМИ появился шорт-лист претендентов, в котором значатся группа #2Маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков (Niletto).
 
Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)Егор КридФилипп КиркоровНиколай БасковОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11WSJ: бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя
05:10В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
05:05Цена на нефть марки Brent превысила 71 доллар за баррель
05:03NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам
05:00Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
04:53Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
04:03"Подарок на 8 марта": россиянкам предложили сдать бывших ухажеров в армию
03:39Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу
03:15Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
03:15Россияне перечислили профессии со слишком высокой зарплатой
02:29Врач объяснила, как правильно есть фрукты
02:29Автоэксперт объяснил, как сдать назад купленную машину
02:21Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке
02:13Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России
02:11Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"
02:04Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
01:37"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
01:31"Лучшая семья": СМИ узнали подробности убийства бабушки и трех ее внуков
01:13Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет
00:50Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта
Лента новостейМолния