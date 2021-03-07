https://ria.ru/20210307/baskov-1600272471.html
Басков рассказал, почему не ездит на "Евровидение" с Киркоровым
Басков рассказал, почему не ездит на "Евровидение" с Киркоровым
Певец Николай Басков рассказал в эфире "НТВ", почему отказался от поездки на "Евровидение" с Филиппом Киркоровым. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T13:25
2021-03-07T13:25
2021-03-07T13:26
моргенштерн (алишер моргенштерн)
егор крид
филипп киркоров
николай басков
общество
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Певец Николай Басков рассказал в эфире "НТВ", почему отказался от поездки на "Евровидение" с Филиппом Киркоровым. Певец отметил, что для Киркорова ежегодная поездка на конкурс стала восприниматься как развлечение.Басков подчеркнул, что не раз получал приглашение поехать с коллегой, однако всегда отказывался, предпочитая "валяться на пляже, а не в толпе ходить".Российский участник "Евровидения-2021" и песня, которую он исполнит, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в прямом эфире праздничного шоу, сообщили ранее в пресс-службе Первого канала. В СМИ появился шорт-лист претендентов, в котором значатся группа #2Маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков (Niletto).
https://radiosputnik.ria.ru/20210307/evrovidenie-1600264838.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), егор крид, филипп киркоров, николай басков, общество