https://ria.ru/20210307/armeniya-1600285485.html

Представитель оппозиции рассказал о встрече с президентом Армении

Представитель оппозиции рассказал о встрече с президентом Армении

Представитель "Движения спасения родины", член исполнительного органа бывшей правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян выразил надежду, что... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T16:40

2021-03-07T16:40

2021-03-07T16:40

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

ваграм багдасарян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 7 мар – РИА Новости. Представитель "Движения спасения родины", член исполнительного органа бывшей правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян выразил надежду, что президент откликнется на призыв обжаловать в Конституционном суде отставку начальника генерального штаба Оника Гаспаряна.Багдасарян встречался с президентом Арменом Саркисяном в воскресенье по просьбе последнего. Под данным пресс-службы армянского лидера, "собеседники обменялись мнениями по урегулированию сложившейся в стране ситуации, поиску путей разрядки напряженности, обусловленной последними событиями".Политик отметил, что позиция "Движения спасения родины" остается неизменной – ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника генштаба должно быть обжаловано в Конституционном суде.Ранее президент отказался подписать указ об увольнении начальника генштаба и не направил проект указа в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника. Как заявляли в пресс-службе президента, Саркисян оспорил в Конституционном суде не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210303/armeniya-1599654096.html

ереван

армения

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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ваграм багдасарян, ереван, армения, в мире