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Президент Армении обсудил с представителем оппозиции ситуацию в стране

Президент Армении обсудил с представителем оппозиции ситуацию в стране

Президент Армении Армен Саркисян обсудил в воскресенье ситуацию в стране с Ваграмом Багдасаряном, членом исполнительного органа Республиканской партии,... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T13:33

2021-03-07T13:33

2021-03-07T13:33

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

ваграм багдасарян

ереван

армения

в мире

политика

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ЕРЕВАН, 7 мар - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил в воскресенье ситуацию в стране с Ваграмом Багдасаряном, членом исполнительного органа Республиканской партии, представляющей оппозиционное "Движение спасения родины", требующее отставки премьера Никола Пашиняна.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

ереван

армения

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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ваграм багдасарян, ереван, армения, в мире, политика