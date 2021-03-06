https://ria.ru/20210306/vozrast-1600208039.html

В ЕР назвали слухи о новом повышении пенсионного возраста пиаром

В ЕР назвали слухи о новом повышении пенсионного возраста пиаром

Заявления о возможности поднятия пенсионного возраста в РФ безнравственны, они не имеют под собой доказательств, это "невзрачный пиар", заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T15:33

2021-03-06T15:33

2021-03-06T20:06

россия

адальби шхагошев

госдума рф

единая россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/139167/85/1391678538_0:34:1706:994_1920x0_80_0_0_5b16da6b6530ecfc54b87f8c5409523f.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Заявления о возможности поднятия пенсионного возраста в РФ безнравственны, они не имеют под собой доказательств, это "невзрачный пиар", заявил РИА Новости первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев.Ранее один из депутатов КПРФ заявил, что после выборов в Госдуму может быть поднят вопрос о повышении пенсионного возраста.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, адальби шхагошев, госдума рф, единая россия, общество