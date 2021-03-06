В ЕР назвали слухи о новом повышении пенсионного возраста пиаром
15:33 06.03.2021 (обновлено: 20:06 06.03.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаПервый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Заявления о возможности поднятия пенсионного возраста в РФ безнравственны, они не имеют под собой доказательств, это "невзрачный пиар", заявил РИА Новости первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев.
Ранее один из депутатов КПРФ заявил, что после выборов в Госдуму может быть поднят вопрос о повышении пенсионного возраста.
"Это политический синдром. Безнравственно, на мой взгляд, именно то, что, используя чувствительные темы, добиваться сейчас хоть какого-то притягивания сторонников. Видимо, там какие-то проблемы настолько серьезные, что без всяких доказательств приводятся такие факты и заявления и вводится масса людей в заблуждение. Невзрачный пиар", - сказал Шхагошев.