В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:03 06.03.2021 (обновлено: 10:24 06.03.2021)
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала Newsone предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу расстрелянного в 1989 году лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску.
Парламентарий обвинил Зеленского в построении фашистского режима на Украине и заявил, что глава государства санкционировал создание специальной боевой группы из 20 человек. По словам Рабиновича, это подразделение будет заниматься нападениями и физическим устранением неугодных властям журналистов и депутатов.
"То есть, теперь на Украине можно избивать журналистов — Зеленский разрешил! Закрывать каналы тоже можно — Зеленский разрешил! Теперь и убивать можно — Зеленский разрешил! Так вот я хочу передать Зеленскому: много таких было, я их могу перечислять от Чаушеску и до кого хотите, и кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь так же!" — заявил Рабинович.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
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