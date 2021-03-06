https://ria.ru/20210306/ukraina-1600168942.html

В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску

В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала Newsone предрек президенту Украины Владимиру... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T03:03

2021-03-06T03:03

2021-03-06T10:24

оппозиционная платформа - за жизнь

вадим рабинович

верховная рада украины

владимир зеленский

румыния

украина

в мире

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«Ты кончишь так же»: на Украине пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала Newsone предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу расстрелянного в 1989 году лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску.Парламентарий обвинил Зеленского в построении фашистского режима на Украине и заявил, что глава государства санкционировал создание специальной боевой группы из 20 человек. По словам Рабиновича, это подразделение будет заниматься нападениями и физическим устранением неугодных властям журналистов и депутатов.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html

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украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, владимир зеленский, румыния, украина, в мире