Сенатор Цеков оценил слова Кравчука о "радикальных шагах"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Экс-президенту Украины Леониду Кравчуку не удастся запугать Россию заявлениями о "радикальных шагах", поддержка народным республикам Донбасса будет оказываться и впредь, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в регионе. Он добавил, что украинская сторона не позволит РФ "действовать так, как она хочет".
Вчера, 12:44В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
"Россию подобными заявлениями и угрозами не запугать. У нас нет никакой растерянности и боязни. В любой ситуации, что бы ни происходило на международной арене и как бы агрессивно ни вела себя Украина, Россия продолжит оказывать необходимую помощь и поддержку соотечественникам народных республик Донбасса и не бросит их на растерзание украинских националистов", - сказал Цеков.
По его словам, Кравчук перестал выполнять возложенную на него роль "голубя мира", превратившись в агрессора и разрушителя.
"Он начинал как разрушитель, стоя у истоков распада СССР, затем продолжил свою роль, будучи первым президентом Украины, когда запустил процесс разрушения и разграбления некогда успешной страны. Кравчуку следует раз и навсегда уяснить, что любые масштабные действия против Донбасса закончатся для Украины потерей территории, а то и распадом как целостного государства", - сказал сенатор.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.