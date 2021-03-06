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Сенатор Цеков оценил слова Кравчука о "радикальных шагах"
Сенатор Цеков оценил слова Кравчука о "радикальных шагах"
Экс-президенту Украины Леониду Кравчуку не удастся запугать Россию заявлениями о "радикальных шагах", поддержка народным республикам Донбасса будет оказываться... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T13:35
2021-03-06T13:35
донецкая народная республика
сергей цеков
леонид кравчук
верховная рада украины
москва
минск
оон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Экс-президенту Украины Леониду Кравчуку не удастся запугать Россию заявлениями о "радикальных шагах", поддержка народным республикам Донбасса будет оказываться и впредь, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в регионе. Он добавил, что украинская сторона не позволит РФ "действовать так, как она хочет".По его словам, Кравчук перестал выполнять возложенную на него роль "голубя мира", превратившись в агрессора и разрушителя.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210306/gosduma-1600193350.html
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донецкая народная республика, сергей цеков, леонид кравчук, верховная рада украины, москва, минск, оон, в мире

Сенатор Цеков оценил слова Кравчука о "радикальных шагах"

13:35 06.03.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Экс-президенту Украины Леониду Кравчуку не удастся запугать Россию заявлениями о "радикальных шагах", поддержка народным республикам Донбасса будет оказываться и впредь, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в регионе. Он добавил, что украинская сторона не позволит РФ "действовать так, как она хочет".
Депутат Государственной Думы Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
Вчера, 12:44
В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
"Россию подобными заявлениями и угрозами не запугать. У нас нет никакой растерянности и боязни. В любой ситуации, что бы ни происходило на международной арене и как бы агрессивно ни вела себя Украина, Россия продолжит оказывать необходимую помощь и поддержку соотечественникам народных республик Донбасса и не бросит их на растерзание украинских националистов", - сказал Цеков.
По его словам, Кравчук перестал выполнять возложенную на него роль "голубя мира", превратившись в агрессора и разрушителя.
"Он начинал как разрушитель, стоя у истоков распада СССР, затем продолжил свою роль, будучи первым президентом Украины, когда запустил процесс разрушения и разграбления некогда успешной страны. Кравчуку следует раз и навсегда уяснить, что любые масштабные действия против Донбасса закончатся для Украины потерей территории, а то и распадом как целостного государства", - сказал сенатор.
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5 марта, 20:42Сказано в эфире
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Донецкая Народная РеспубликаСергей ЦековЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныМоскваМинскООНВ мире
 
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