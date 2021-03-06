Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210306/telefon-1600171656.html
Эксперт Доффман призвал удалить со смартфона "очень опасное приложение"
Эксперт Доффман призвал удалить со смартфона "очень опасное приложение"
Киберэксперт Зак Доффман в статье для журнала Forbes призвал пользователей Android-смартфонов, немедленно удалить "очень опасное" приложение. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T06:00
2021-03-06T09:51
зак доффман
мошенничество
forbes
google android
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Эксперт назвал приложение, которое нужно срочно удалить с телефона
https://cdn24.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_0:0:4365:2455_1920x0_80_0_0_d7edab292a1fc4c24978de43968c55a4.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Киберэксперт Зак Доффман в статье для журнала Forbes призвал пользователей Android-смартфонов, немедленно удалить "очень опасное" приложение.По его словам, речь идет о SuperVPN, который установили более ста миллионов раз. Автор статьи отметил, что сервис, который обещает "защитить вашу конфиденциальность и обезопасить вас", работает с точностью до наоборот. Так, SuperVPN обвиняют в сокрытии вредоносного шпионского ПО и утечке данных.Доффман обратил внимание на февральское сообщение исследовательской группы CyberNews о продаже на популярном хакерском форуме трех баз данных с информацией об устройствах клиентов и учетными данными пользователей SuperVPN, а также сервисов GeckoVPN и ChatVPN.Доффман призвал тех, кто хочет установить VPN-клиент, остановить свой выбор на известном разработчике с проверенными отзывами. Также он посоветовал избегать бесплатных приложений.VPN-сервисы подменяют настоящий IP-адрес клиента, предоставляя возможность посещать заблокированные на территории определенных стран интернет-ресурсы и частично скрывать данные о собственных устройствах.
https://ria.ru/20210301/khaker-1599370279.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_490:0:4365:2906_1920x0_80_0_0_bd581b11fe2c7942edc7e86b3818dcad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зак доффман, мошенничество, forbes, google android, технологии

Эксперт Доффман призвал удалить со смартфона "очень опасное приложение"

06:00 06.03.2021 (обновлено: 09:51 06.03.2021)
 
CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
CC0 / TeroVesalainen /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Киберэксперт Зак Доффман в статье для журнала Forbes призвал пользователей Android-смартфонов, немедленно удалить "очень опасное" приложение.
По его словам, речь идет о SuperVPN, который установили более ста миллионов раз. Автор статьи отметил, что сервис, который обещает "защитить вашу конфиденциальность и обезопасить вас", работает с точностью до наоборот. Так, SuperVPN обвиняют в сокрытии вредоносного шпионского ПО и утечке данных.
Доффман обратил внимание на февральское сообщение исследовательской группы CyberNews о продаже на популярном хакерском форуме трех баз данных с информацией об устройствах клиентов и учетными данными пользователей SuperVPN, а также сервисов GeckoVPN и ChatVPN.

"Также важно отметить, что в магазине Google Play есть как минимум шесть других похожих приложений с идентичными описаниями и логотипами от разных разработчиков", — предупредили в CyberNews.

Доффман призвал тех, кто хочет установить VPN-клиент, остановить свой выбор на известном разработчике с проверенными отзывами. Также он посоветовал избегать бесплатных приложений.
VPN-сервисы подменяют настоящий IP-адрес клиента, предоставляя возможность посещать заблокированные на территории определенных стран интернет-ресурсы и частично скрывать данные о собственных устройствах.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 05:24
В США ищут "российского" хакера, укравшего данные 22 американских военных
 
Зак ДоффманМошенничествоForbesGoogle AndroidТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" раскрыл смертельный диагноз
13:38Песков заявил, что Путин не контактировал с заразившимся Орешкиным
13:35Сенатор Цеков оценил слова Кравчука о "радикальных шагах"
13:18Участники митинга в Ереване направились к зданию парламента
12:52Рэпер Noize MC попал в больницу
12:52В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина
12:44В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
12:44У школы на Камчатке сошла лавина, погиб один человек
12:33Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях
12:28В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов
12:25Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
12:17В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
12:14В Ереване проходит митинг ветеранов армии в поддержку Генштаба
12:09Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото
11:53Кудрин рассказал об открытости российских ведомств
11:40Путин поздравил Терешкову с днем рождения
11:33Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
11:30Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
11:28В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей
11:25В Хабаровском крае два ребенка погибли при пожаре в жилом доме
Лента новостейМолния