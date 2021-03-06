https://ria.ru/20210306/telefon-1600171656.html

Эксперт Доффман призвал удалить со смартфона "очень опасное приложение"

Эксперт Доффман призвал удалить со смартфона "очень опасное приложение"

Киберэксперт Зак Доффман в статье для журнала Forbes призвал пользователей Android-смартфонов, немедленно удалить "очень опасное" приложение. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T06:00

2021-03-06T06:00

2021-03-06T09:51

зак доффман

мошенничество

forbes

google android

технологии

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Эксперт назвал приложение, которое нужно срочно удалить с телефона

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Киберэксперт Зак Доффман в статье для журнала Forbes призвал пользователей Android-смартфонов, немедленно удалить "очень опасное" приложение.По его словам, речь идет о SuperVPN, который установили более ста миллионов раз. Автор статьи отметил, что сервис, который обещает "защитить вашу конфиденциальность и обезопасить вас", работает с точностью до наоборот. Так, SuperVPN обвиняют в сокрытии вредоносного шпионского ПО и утечке данных.Доффман обратил внимание на февральское сообщение исследовательской группы CyberNews о продаже на популярном хакерском форуме трех баз данных с информацией об устройствах клиентов и учетными данными пользователей SuperVPN, а также сервисов GeckoVPN и ChatVPN.Доффман призвал тех, кто хочет установить VPN-клиент, остановить свой выбор на известном разработчике с проверенными отзывами. Также он посоветовал избегать бесплатных приложений.VPN-сервисы подменяют настоящий IP-адрес клиента, предоставляя возможность посещать заблокированные на территории определенных стран интернет-ресурсы и частично скрывать данные о собственных устройствах.

https://ria.ru/20210301/khaker-1599370279.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зак доффман, мошенничество, forbes, google android, технологии