https://ria.ru/20210306/telefon-1600171656.html
Эксперт Доффман призвал удалить со смартфона "очень опасное приложение"
Эксперт Доффман призвал удалить со смартфона "очень опасное приложение"
Киберэксперт Зак Доффман в статье для журнала Forbes призвал пользователей Android-смартфонов, немедленно удалить "очень опасное" приложение. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T06:00
2021-03-06T06:00
2021-03-06T09:51
зак доффман
мошенничество
forbes
google android
технологии
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Эксперт назвал приложение, которое нужно срочно удалить с телефона
https://cdn24.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_0:0:4365:2455_1920x0_80_0_0_d7edab292a1fc4c24978de43968c55a4.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Киберэксперт Зак Доффман в статье для журнала Forbes призвал пользователей Android-смартфонов, немедленно удалить "очень опасное" приложение.По его словам, речь идет о SuperVPN, который установили более ста миллионов раз. Автор статьи отметил, что сервис, который обещает "защитить вашу конфиденциальность и обезопасить вас", работает с точностью до наоборот. Так, SuperVPN обвиняют в сокрытии вредоносного шпионского ПО и утечке данных.Доффман обратил внимание на февральское сообщение исследовательской группы CyberNews о продаже на популярном хакерском форуме трех баз данных с информацией об устройствах клиентов и учетными данными пользователей SuperVPN, а также сервисов GeckoVPN и ChatVPN.Доффман призвал тех, кто хочет установить VPN-клиент, остановить свой выбор на известном разработчике с проверенными отзывами. Также он посоветовал избегать бесплатных приложений.VPN-сервисы подменяют настоящий IP-адрес клиента, предоставляя возможность посещать заблокированные на территории определенных стран интернет-ресурсы и частично скрывать данные о собственных устройствах.
https://ria.ru/20210301/khaker-1599370279.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зак доффман, мошенничество, forbes, google android, технологии
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Киберэксперт Зак Доффман в статье для журнала Forbes
призвал пользователей Android
-смартфонов, немедленно удалить "очень опасное" приложение.
По его словам, речь идет о SuperVPN, который установили более ста миллионов раз. Автор статьи отметил, что сервис, который обещает "защитить вашу конфиденциальность и обезопасить вас", работает с точностью до наоборот. Так, SuperVPN обвиняют в сокрытии вредоносного шпионского ПО и утечке данных.
Доффман обратил внимание на февральское сообщение исследовательской группы CyberNews о продаже на популярном хакерском форуме трех баз данных с информацией об устройствах клиентов и учетными данными пользователей SuperVPN, а также сервисов GeckoVPN и ChatVPN.
"Также важно отметить, что в магазине Google Play есть как минимум шесть других похожих приложений с идентичными описаниями и логотипами от разных разработчиков", — предупредили в CyberNews.
Доффман призвал тех, кто хочет установить VPN-клиент, остановить свой выбор на известном разработчике с проверенными отзывами. Также он посоветовал избегать бесплатных приложений.
VPN-сервисы подменяют настоящий IP-адрес клиента, предоставляя возможность посещать заблокированные на территории определенных стран интернет-ресурсы и частично скрывать данные о собственных устройствах.