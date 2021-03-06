https://ria.ru/20210306/sanktsii-1600204426.html

В Совфеде оценили призыв Киева к санкциям против "Северного потока — 2"

В Совфеде оценили призыв Киева к санкциям против "Северного потока — 2"

США не удастся остановить "Северный поток 2", Вашингтон не решится на новые санкции, угрожающие экономике Европы, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T14:51

2021-03-06T14:51

2021-03-06T14:51

россия

allseas

северный поток — 2

балтийское море

сергей цеков

владимир зеленский

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. США не удастся остановить "Северный поток 2", Вашингтон не решится на новые санкции, угрожающие экономике Европы, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко в субботу призвала власти США ввести новые всеобъемлющие санкции, также подразумевающие новые меры против "Северного потока 2" и России.Понимая это, в Вашингтоне не пойдут на действия, наносящие прямой урон европейской экономике, убежден Цеков.Он отметил также, что США уже находятся "в затруднении" в плане санкций против России, поскольку "их очень много, а результатов пока никаких". "Но понятно, что все это будет продолжаться, поскольку Украина продолжает оставаться орудием Вашингтона в борьбе против России", - подчеркнул сенатор."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210305/potok-1600009148.html

https://ria.ru/20210303/ukraina-1599616157.html

россия

балтийское море

сша

украина

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россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, сергей цеков, владимир зеленский, сша, украина, в мире