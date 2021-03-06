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В Совфеде оценили призыв Киева к санкциям против "Северного потока — 2"
В Совфеде оценили призыв Киева к санкциям против "Северного потока — 2"
США не удастся остановить "Северный поток 2", Вашингтон не решится на новые санкции, угрожающие экономике Европы, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T14:51
2021-03-06T14:51
россия
allseas
северный поток — 2
балтийское море
сергей цеков
владимир зеленский
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. США не удастся остановить "Северный поток 2", Вашингтон не решится на новые санкции, угрожающие экономике Европы, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко в субботу призвала власти США ввести новые всеобъемлющие санкции, также подразумевающие новые меры против "Северного потока 2" и России.Понимая это, в Вашингтоне не пойдут на действия, наносящие прямой урон европейской экономике, убежден Цеков.Он отметил также, что США уже находятся "в затруднении" в плане санкций против России, поскольку "их очень много, а результатов пока никаких". "Но понятно, что все это будет продолжаться, поскольку Украина продолжает оставаться орудием Вашингтона в борьбе против России", - подчеркнул сенатор."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210305/potok-1600009148.html
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россия
балтийское море
сша
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россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, сергей цеков, владимир зеленский, сша, украина, в мире

В Совфеде оценили призыв Киева к санкциям против "Северного потока — 2"

14:51 06.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. США не удастся остановить "Северный поток 2", Вашингтон не решится на новые санкции, угрожающие экономике Европы, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко в субботу призвала власти США ввести новые всеобъемлющие санкции, также подразумевающие новые меры против "Северного потока 2" и России.

"Все понимают, что рестрикции в отношении "Северного потока" - это санкции не против России, а против ФРГ и других европейских стран, заинтересованных в поставках российского газа напрямую. В Европе понимают, что это дешевле и надежнее, чем газ через Украину", - сказал сенатор.

Понимая это, в Вашингтоне не пойдут на действия, наносящие прямой урон европейской экономике, убежден Цеков.
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Он отметил также, что США уже находятся "в затруднении" в плане санкций против России, поскольку "их очень много, а результатов пока никаких". "Но понятно, что все это будет продолжаться, поскольку Украина продолжает оставаться орудием Вашингтона в борьбе против России", - подчеркнул сенатор.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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