https://ria.ru/20210306/sanktsii-1600168479.html
Байден продлил санкции против Ирана
Байден продлил санкции против Ирана
Президент США Джо Байден продлил санкционный режим против Ирана, сообщил Белый дом. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T02:15
2021-03-06T02:15
2021-03-06T02:15
вашингтон
дональд трамп
корпус стражей исламской революции
билл клинтон
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вашингтон (город)
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил санкционный режим против Ирана, сообщил Белый дом.Данный шаг Байдена был ожидаемым - санкции, введенные в 1995 году при президенте Билле Клинтоне, продлевались ежегодно все это время, а также были многократно модифицированы последующими администрациями."Действия и политика правительства Ирана, включая распространение (оружия - ред.) и разработку ракет и других асимметричных и обычных вооружений, сеть региональной агрессии и кампания, которую оно ведет в этом направлении, поддержка террористических группировок и пагубные действия Корпуса стражей исламской революции и его подручных - все это продолжает быть необычной и экстраординарной угрозой нацбезопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в документе, который подписал Байден.США ранее предложили Ирану переговоры по ядерному соглашению с Тегераном, из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке при Дональде Трампе. Иран на данный момент отказался от переговоров, пока не сняты вновь введенные санкции.
https://ria.ru/20210301/vozvraschenie-1599519391.html
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вашингтон, дональд трамп, корпус стражей исламской революции, билл клинтон, джо байден, тегеран (город), вашингтон (город), сша, в мире