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В Германии назвали "Северный Поток — 2" мостом с Россией
В Германии назвали "Северный Поток — 2" мостом с Россией
Было бы безответственно не завершить "Северный Поток 2", учитывая экономические соображения, заявил в интервью РИА Новости координатор правительства Германии по РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:13
2021-03-06T11:15
йоханн заатхофф
россия
allseas
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
германия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Было бы безответственно не завершить "Северный Поток 2", учитывая экономические соображения, заявил в интервью РИА Новости координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф.Он напомнил, что "Северный поток 2" завершен на 97%, и в нем участвуют около 100 разных частных компаний."Кроме того, мы стоим перед серьезными вызовами, в связи с целями по защите климата на нашем континенте и в наших странах, которые, с моей точки зрения, достижимы лишь совместно. Я бы хотел увидеть успех в совместной работе, с немецкой и российской стороны, в соответствии с целями Парижского соглашения по климату до 2050 года, хотелось бы такого же интенсивного сотрудничества в энергетике, как и сейчас, однако, основанного на возобновляемых источниках энергии, таких как, например, водород", - добавил собеседник."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Читайте полный текст интервью Йоханна Заатхоффа &gt;&gt;
россия
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йоханн заатхофф, россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, германия

В Германии назвали "Северный Поток — 2" мостом с Россией

10:13 06.03.2021 (обновлено: 11:15 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
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© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Было бы безответственно не завершить "Северный Поток 2", учитывая экономические соображения, заявил в интервью РИА Новости координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф.
"Как из экономических соображений, так и с учетом национальной экономики мне кажется, было бы безответственно не завершать этот проект", - сказал Заатхофф.
Он напомнил, что "Северный поток 2" завершен на 97%, и в нем участвуют около 100 разных частных компаний.
"Северный поток 2" важен для газоснабжения Германии и ЕС, он важен для диверсификации источников. Газопровод – это тоже своего рода мост, соединяющий Германию и Россию, а также Европейский Союз с газовой сетью России. Эти связи нужно устанавливать и поддерживать, а не разрушать. Даже в нынешнее время", - отметил координатор.
"Кроме того, мы стоим перед серьезными вызовами, в связи с целями по защите климата на нашем континенте и в наших странах, которые, с моей точки зрения, достижимы лишь совместно. Я бы хотел увидеть успех в совместной работе, с немецкой и российской стороны, в соответствии с целями Парижского соглашения по климату до 2050 года, хотелось бы такого же интенсивного сотрудничества в энергетике, как и сейчас, однако, основанного на возобновляемых источниках энергии, таких как, например, водород", - добавил собеседник.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Читайте полный текст интервью Йоханна Заатхоффа >>
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Йоханн ЗаатхоффРоссияAllseasСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзГермания
 
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