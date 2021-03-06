https://ria.ru/20210306/potok-1600181277.html

В Германии назвали "Северный Поток — 2" мостом с Россией

В Германии назвали "Северный Поток — 2" мостом с Россией

Было бы безответственно не завершить "Северный Поток 2", учитывая экономические соображения, заявил в интервью РИА Новости координатор правительства Германии по РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T10:13

2021-03-06T10:13

2021-03-06T11:15

йоханн заатхофф

россия

allseas

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

германия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Было бы безответственно не завершить "Северный Поток 2", учитывая экономические соображения, заявил в интервью РИА Новости координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф.Он напомнил, что "Северный поток 2" завершен на 97%, и в нем участвуют около 100 разных частных компаний."Кроме того, мы стоим перед серьезными вызовами, в связи с целями по защите климата на нашем континенте и в наших странах, которые, с моей точки зрения, достижимы лишь совместно. Я бы хотел увидеть успех в совместной работе, с немецкой и российской стороны, в соответствии с целями Парижского соглашения по климату до 2050 года, хотелось бы такого же интенсивного сотрудничества в энергетике, как и сейчас, однако, основанного на возобновляемых источниках энергии, таких как, например, водород", - добавил собеседник."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Читайте полный текст интервью Йоханна Заатхоффа >>

россия

балтийское море

германия

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йоханн заатхофф, россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, германия