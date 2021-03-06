https://ria.ru/20210306/zaatkhoff-1600093678.html

Йоханн Заатхофф: остановить "Северный поток — 2" было бы безответственно

Йоханн Заатхофф: остановить "Северный поток — 2" было бы безответственно

Координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф занял свой пост в августе прошлого года, но из-за пандемии... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T11:00

2021-03-06T11:00

2021-03-06T11:01

йоханн заатхофф

северный поток — 2

германия

интервью

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Координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф занял свой пост в августе прошлого года, но из-за пандемии приехать в нашу страну смог только сейчас. В интервью РИА Новости он рассказал о причинах, по которым он активно поддерживает проект "Северный поток — 2", о его отношении к упрощению визового режима и о том, как улучшить взаимоотношения двух стран на политическом уровне. Беседовала Светлана Берило.— Расскажите, пожалуйста, о целях вашей нынешней поездки в Россию? Вы не впервые в нашей стране?— Нет, я уже был в России два года назад. В ходе данного визита мне было важно увидеть людей, с которыми я уже шесть месяцев активно сотрудничаю, встретиться с ними лично. Мне также было важно представиться, познакомиться. Это — ввиду коронавирусной пандемии — до сих пор не представлялось возможным.Многих из тех, с кем я познакомился, я до этого видел на экране компьютера, а теперь познакомился с ними и очно. Это было очень важно для меня. Я предпочел бы это сделать еще несколькими месяцами раньше, но ввиду пандемии такой возможности не было. Я сосредоточился прежде всего на установлении непосредственной связи и обеспечении дальнейшего доверительного сотрудничества.— Как вы считаете, почему Германия, как наиболее пострадавшая экономически страна в Евросоюзе от санкций в отношении России, продолжает политически поддерживать эти санкции и выступает за новые?— Санкции принимались не Федеративной Республикой Германия, но согласовываются министрами иностранных дел Европейского союза. То есть в Совете министров иностранных дел обсуждается необходимость санкций, а затем по ним принимается решение. Таким образом, решение было принято единогласно. Это касается всех обстоятельств, при которых санкции играют роль: хочу уточнить, что речь идет о санкциях против конкретных лиц, а не о так называемых экономических санкциях, под которые попадают группы товаров и услуг. Решение о необходимости санкций принимают министры иностранных дел.Германия является членом Европейского союза и потому тесно с ним связана. Решение не принималось Европейским союзом против воли Германии, оно является, как я уже сказал, единогласным решением, поддерживаемым всеми сторонами, принимающими его.— На встрече с журналистами вы упомянули, что СМИ Германии были бы рады продолжению санкций…— Я сказал, что я замечаю, что среди представителей СМИ и не только среди них есть люди, которые хотели бы найти простой ответ на сложный вопрос. Простого ответа нет. Мне кажется, более ответственный подход — рассмотрение вопроса всем Европейским Союзом и принятие мер вследствие рассмотрения. Принимать решение о санкциях — не моя задача, этим занимаются министры иностранных дел. Моя задача — наводить мосты и обеспечивать связи между людьми.— По поводу "Северного потока — 2": считаете ли вы, что США имеют право вмешиваться в проект, и считаете ли вы, что Германия должна пойти на серьезные уступки для реализации СП-2?— Я хотел бы объяснить вам, почему я выступаю за "Северный поток — 2". Это не совсем точный ответ на ваш вопрос, но, учитывая мою должность, будет уместно ответить именно так."Северный поток — 2" важен для газоснабжения Германии и ЕС, он важен для диверсификации источников. Газопровод — это тоже своего рода мост, соединяющий Германию и Россию, а также Европейский союз с газовой сетью России. Эти связи нужно устанавливать и поддерживать, а не разрушать. Даже в нынешнее время.Кроме того, мы стоим перед серьезными вызовами в связи с целями по защите климата на нашем континенте и в наших странах, которые, с моей точки зрения, достижимы лишь совместно. Я бы хотел увидеть успех в совместной работе с немецкой и российской сторон в соответствии с целями Парижского соглашения по климату до 2050 года, хотелось бы такого же интенсивного сотрудничества в энергетике, как и сейчас, однако основанного на возобновляемых источниках энергии, таких как, например, водород.Это те причины, которые важны лично для меня. Кроме того, хочу упомянуть, что "Северный поток — 2" — проект, в котором учувствуют почти 100 разных частных компаний, этот проект завершен на 97 процентов. Как из экономических соображений, так и с учетом национальной экономики, мне кажется, было бы безответственно не завершать этот проект.— Как вы считаете, что может улучшить отношения между Германией и Россией в политической сфере?— Все, что способствует проведению встреч, полезно для улучшения отношений. Связь между двумя странами — больше, чем связь между правительствами. Это, прежде всего, связи между жителями двух стран, которые встречаются друг с другом и которые испытывают взаимную симпатию.Именно в этом заключается моя задача: обеспечивать встречи между представителями России и представителями Германии, обеспечивать сотрудничество гражданских обществ, а также дальнейшее развитие гражданских обществ в целях общего хорошего, мирного будущего. Я говорю о долгосрочной перспективе, а не об актуальных событиях. Я стараюсь определить совместные цели, которые могут быть для нас ориентиром, в которых нет сомнений. Важно то, что мы хотим взаимодействовать с учетом долгосрочной перспективы и находить совместные решения проблем.— Сегодня вы упомянули тему упрощения визового режима. Каковы перспективы такого упрощения?— Для меня очень важны встречи между людьми. У нас уже имеется немало студенческих контактов, но мне очень важны и встречи в более широком контексте, например в рамках стажировок, такие встречи нужно посильно обеспечивать.— Вы ведь говорили о его важности для всех, а не только для студентов?— Именно. Потому я и говорю о стажировках, в ходе которых друг с другом могли бы встретиться представители труда. Для меня особенно важно содействовать не только студенческим проектам, не только обеспечивать обмен между людьми с высшим образованием, но и между людьми, которые приняли решение не в пользу высшего образования, а в пользу профессий не менее важных, заслуживающих уважения. Я хотел бы, чтобы и эти люди встречались друг с другом, знакомились, хотел бы развивать рамки мирного сотрудничества и взаимодействия, как в России, так и в Германии. Это важно для обеих сторон.

https://ria.ru/20210304/germaniya-1599995293.html

https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599959360.html

https://ria.ru/20210305/potok-1600009148.html

https://ria.ru/20200111/1563252091.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йоханн заатхофф, северный поток — 2, германия, интервью