https://ria.ru/20210306/postavki-1600187128.html
В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии
В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии
В российские порты поступили первые партии белорусских нефтепродуктов, сообщает Минтранс. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T11:21
2021-03-06T11:21
2021-03-06T12:17
россия
цены на нефть
александр лукашенко
министерство транспорта рф (минтранс россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
мозырский нпз
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В российские порты поступили первые партии белорусских нефтепродуктов, сообщает Минтранс. Так, 5 марта Мозырский нефтеперерабатывающий завод отправил в порт Усть-Луга несколько составов с бензином — более пяти тысяч тонн. Этот груз прибудет в терминал "Портэнерго" 9 марта.На следующий день, 6 марта, Мозырский НПЗ отгрузил 3,6 тысячи тонн мазута. Его отправили для перевалки в морской порт Санкт-Петербурга.Поставки состоялись в соответствии с соглашением о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты, которое министр транспорта России Виталий Савельев и его белорусский коллега Алексей Авраменко подписали 19 февраля. Документ предусматривает, что с 2021 по 2023 год Белоруссия отправит через российские порты около десяти миллионов тонн мазута, бензина и масла: 3,5 миллиона тонн — в 2021-м; 3,2 миллиона тонн — в 2022-м и 3,1 миллиона тонн — в 2023-м.Соглашение подписано на три года, но предусматривает автоматическую пролонгацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в августе говорил о возможной переброске нефтяных потоков из Прибалтики на российские порты. По словам Савельева, перевалка через Россию обойдется Белоруссии дешевле. Кроме того, российские порты готовы принимать и другие грузы из Белоруссии.
https://ria.ru/20201229/postavki-1591395834.html
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россия, цены на нефть, александр лукашенко, министерство транспорта рф (минтранс россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), мозырский нпз, белоруссия