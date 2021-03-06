https://ria.ru/20210306/postavki-1600187128.html

В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии

В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии

В российские порты поступили первые партии белорусских нефтепродуктов, сообщает Минтранс. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T11:21

2021-03-06T11:21

2021-03-06T12:17

россия

цены на нефть

александр лукашенко

министерство транспорта рф (минтранс россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

мозырский нпз

белоруссия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В российские порты поступили первые партии белорусских нефтепродуктов, сообщает Минтранс. Так, 5 марта Мозырский нефтеперерабатывающий завод отправил в порт Усть-Луга несколько составов с бензином — более пяти тысяч тонн. Этот груз прибудет в терминал "Портэнерго" 9 марта.На следующий день, 6 марта, Мозырский НПЗ отгрузил 3,6 тысячи тонн мазута. Его отправили для перевалки в морской порт Санкт-Петербурга.Поставки состоялись в соответствии с соглашением о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты, которое министр транспорта России Виталий Савельев и его белорусский коллега Алексей Авраменко подписали 19 февраля. Документ предусматривает, что с 2021 по 2023 год Белоруссия отправит через российские порты около десяти миллионов тонн мазута, бензина и масла: 3,5 миллиона тонн — в 2021-м; 3,2 миллиона тонн — в 2022-м и 3,1 миллиона тонн — в 2023-м.Соглашение подписано на три года, но предусматривает автоматическую пролонгацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в августе говорил о возможной переброске нефтяных потоков из Прибалтики на российские порты. По словам Савельева, перевалка через Россию обойдется Белоруссии дешевле. Кроме того, российские порты готовы принимать и другие грузы из Белоруссии.

https://ria.ru/20201229/postavki-1591395834.html

https://ria.ru/20210210/neft-1596856119.html

россия

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россия, цены на нефть, александр лукашенко, министерство транспорта рф (минтранс россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), мозырский нпз, белоруссия