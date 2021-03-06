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В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии
В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии
В российские порты поступили первые партии белорусских нефтепродуктов, сообщает Минтранс. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T11:21
2021-03-06T12:17
россия
цены на нефть
александр лукашенко
министерство транспорта рф (минтранс россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
мозырский нпз
белоруссия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В российские порты поступили первые партии белорусских нефтепродуктов, сообщает Минтранс. Так, 5 марта Мозырский нефтеперерабатывающий завод отправил в порт Усть-Луга несколько составов с бензином — более пяти тысяч тонн. Этот груз прибудет в терминал "Портэнерго" 9 марта.На следующий день, 6 марта, Мозырский НПЗ отгрузил 3,6 тысячи тонн мазута. Его отправили для перевалки в морской порт Санкт-Петербурга.Поставки состоялись в соответствии с соглашением о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты, которое министр транспорта России Виталий Савельев и его белорусский коллега Алексей Авраменко подписали 19 февраля. Документ предусматривает, что с 2021 по 2023 год Белоруссия отправит через российские порты около десяти миллионов тонн мазута, бензина и масла: 3,5 миллиона тонн — в 2021-м; 3,2 миллиона тонн — в 2022-м и 3,1 миллиона тонн — в 2023-м.Соглашение подписано на три года, но предусматривает автоматическую пролонгацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в августе говорил о возможной переброске нефтяных потоков из Прибалтики на российские порты. По словам Савельева, перевалка через Россию обойдется Белоруссии дешевле. Кроме того, российские порты готовы принимать и другие грузы из Белоруссии.
https://ria.ru/20201229/postavki-1591395834.html
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россия, цены на нефть, александр лукашенко, министерство транспорта рф (минтранс россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), мозырский нпз, белоруссия

В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии

11:21 06.03.2021 (обновлено: 12:17 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевНа территории универсального перегрузочного комплекса в морском торговом порту Усть-Луга.
На территории универсального перегрузочного комплекса в морском торговом порту Усть-Луга. - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В российские порты поступили первые партии белорусских нефтепродуктов, сообщает Минтранс.
Так, 5 марта Мозырский нефтеперерабатывающий завод отправил в порт Усть-Луга несколько составов с бензином — более пяти тысяч тонн. Этот груз прибудет в терминал "Портэнерго" 9 марта.
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На следующий день, 6 марта, Мозырский НПЗ отгрузил 3,6 тысячи тонн мазута. Его отправили для перевалки в морской порт Санкт-Петербурга.
Поставки состоялись в соответствии с соглашением о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты, которое министр транспорта России Виталий Савельев и его белорусский коллега Алексей Авраменко подписали 19 февраля. Документ предусматривает, что с 2021 по 2023 год Белоруссия отправит через российские порты около десяти миллионов тонн мазута, бензина и масла: 3,5 миллиона тонн — в 2021-м; 3,2 миллиона тонн — в 2022-м и 3,1 миллиона тонн — в 2023-м.
Соглашение подписано на три года, но предусматривает автоматическую пролонгацию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в августе говорил о возможной переброске нефтяных потоков из Прибалтики на российские порты. По словам Савельева, перевалка через Россию обойдется Белоруссии дешевле. Кроме того, российские порты готовы принимать и другие грузы из Белоруссии.
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РоссияЦены на нефтьАлександр ЛукашенкоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Мозырский НПЗБелоруссия
 
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