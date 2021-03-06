Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210306/pisatelnitsa-1600173483.html
Россияне назвали любимую зарубежную писательницу
Россияне назвали любимую зарубежную писательницу
Пятерку самых популярных зарубежных женщин-писателей в России возглавила Агата Кристи, такой же список русскоязычных — Светлана Мартынчик, известная всем под... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T07:37
2021-03-06T12:08
культура
агата кристи (агата маллоуэн)
джоан роулинг (джоан мюррэй)
дарья донцова
алена долецкая
лондон
нидерланды
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/15130/77/151307720_0:0:400:226_1920x0_80_0_0_1e863804cdd197292eb25afe3b6912cc.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пятерку самых популярных зарубежных женщин-писателей в России возглавила Агата Кристи, такой же список русскоязычных — Светлана Мартынчик, известная всем под псевдонимом Макс Фрай, подсчитал для РИА Новости сервис аудиокниг Storytel.В топ-5 русскоязычных писательниц также вошли Александра Маринина, Гузель Яхина, Дина Рубина и Дарья Донцова. Пятерку зарубежных топовых писательниц продолжили Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг и Айн Рэнд.По данным сервиса, в категории "Художественная проза" на первом месте Гузель Яхина, написавшая романы "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои", а на втором — Марина Степнова. Ее роман "Сад" вышел в конце прошлого года, но уже стал бестселлером. Также в топе популярных писательниц Дина Рубина, Людмила Улицкая и Полина Дашкова.Самым популярным произведением русскоязычных писательниц стала "Зуйлеха открывает глаза" Гузели Яхиной. На втором месте "Женщины Лазаря" Марины Степновой, затем "Не жизнь, а сказка" Алены Долецкой, на четвертом снова Гузель Яхина и ее "Дети мои". Замыкает пятерку "#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!" Ники Набоковой.Топ-5 произведений зарубежных писательниц возглавила Элизабет Гилберт и ее "Город женщин", вторая — Джен Синсеро и ее "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед". На третьем месте Айн Рэнд и "Атлант расправил плечи" (краткая версия), и сразу два романа Роберта Гэлбрейта (она же - Джоан Роулинг), "Дурная кровь" и "Смертельная белизна".На втором месте автобиография молодой американской журналистки Джаннетт Уоллс "Замок из стекла. Что скрывает прошлое", на третьем — всемирно известная биография девочки, которая вела дневник во время нацистской оккупации Нидерландов, "Дневник Анны Франк". Четвертое место — воспоминания Дженнифер Уорф, которая работала акушеркой в Лондоне в 50-х годах прошлого века. По ее истории "Вызовите акушерку" снят знаменитый британский сериал. Замыкает пятерку книга Деборы Фельдман "Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней". Автор рассказывает, как бежала из ультрарелигиозного сообщества. По книге снят немецкий мини-сериал.
https://ria.ru/20210304/nabokov-1599963312.html
https://ria.ru/20210227/ivanov-1598701952.html
лондон
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/15130/77/151307720_27:0:400:280_1920x0_80_0_0_4f6891372692b1e661e666fa1fd1dde1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
агата кристи (агата маллоуэн), джоан роулинг (джоан мюррэй), дарья донцова, алена долецкая, лондон, нидерланды, общество

Россияне назвали любимую зарубежную писательницу

07:37 06.03.2021 (обновлено: 12:08 06.03.2021)
 
© www.all-about-agatha-christie.comАгата Кристи
Агата Кристи - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© www.all-about-agatha-christie.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пятерку самых популярных зарубежных женщин-писателей в России возглавила Агата Кристи, такой же список русскоязычных — Светлана Мартынчик, известная всем под псевдонимом Макс Фрай, подсчитал для РИА Новости сервис аудиокниг Storytel.
В топ-5 русскоязычных писательниц также вошли Александра Маринина, Гузель Яхина, Дина Рубина и Дарья Донцова. Пятерку зарубежных топовых писательниц продолжили Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг и Айн Рэнд.
По данным сервиса, в категории "Художественная проза" на первом месте Гузель Яхина, написавшая романы "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои", а на втором — Марина Степнова. Ее роман "Сад" вышел в конце прошлого года, но уже стал бестселлером. Также в топе популярных писательниц Дина Рубина, Людмила Улицкая и Полина Дашкова.
Самым популярным произведением русскоязычных писательниц стала "Зуйлеха открывает глаза" Гузели Яхиной. На втором месте "Женщины Лазаря" Марины Степновой, затем "Не жизнь, а сказка" Алены Долецкой, на четвертом снова Гузель Яхина и ее "Дети мои". Замыкает пятерку "#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!" Ники Набоковой.
Обложка Action Comics 1938 года - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 19:12Культура
В США обнаружили утерянное стихотворение Владимира Набокова о Супермене
Топ-5 произведений зарубежных писательниц возглавила Элизабет Гилберт и ее "Город женщин", вторая — Джен Синсеро и ее "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед". На третьем месте Айн Рэнд и "Атлант расправил плечи" (краткая версия), и сразу два романа Роберта Гэлбрейта (она же - Джоан Роулинг), "Дурная кровь" и "Смертельная белизна".

"Мы посмотрели, биографии каких женщин больше всего интересуют сегодня российскую аудиторию. На первом месте Чулпан Хаматова и Катерина Гордеева со своей историей "Время колоть лед" о том, как они создали фонд "Подари жизнь" и почему сегодня обе считают это самым важным делом в своей жизни", — добавили в Storytel.

На втором месте автобиография молодой американской журналистки Джаннетт Уоллс "Замок из стекла. Что скрывает прошлое", на третьем — всемирно известная биография девочки, которая вела дневник во время нацистской оккупации Нидерландов, "Дневник Анны Франк". Четвертое место — воспоминания Дженнифер Уорф, которая работала акушеркой в Лондоне в 50-х годах прошлого века. По ее истории "Вызовите акушерку" снят знаменитый британский сериал.
Замыкает пятерку книга Деборы Фельдман "Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней". Автор рассказывает, как бежала из ультрарелигиозного сообщества. По книге снят немецкий мини-сериал.
Писатель Алексей Иванов - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 08:00Культура
Алексей Иванов — о замках и демонах в "Тенях тевтонов"
 
КультураАгата Кристи (Агата Маллоуэн)Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Дарья ДонцоваАлена ДолецкаяЛондонНидерландыОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35Сенатор Цеков оценил слова Кравчука о "радикальных шагах"
13:18Участники митинга в Ереване направились к зданию парламента
12:52Рэпер Noize MC попал в больницу
12:52В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина
12:44В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
12:44У школы на Камчатке сошла лавина, погиб один человек
12:33Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях
12:28В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов
12:25Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
12:17В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
12:14В Ереване проходит митинг ветеранов армии в поддержку Генштаба
12:09Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото
11:53Кудрин рассказал об открытости российских ведомств
11:40Путин поздравил Терешкову с днем рождения
11:33Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
11:30Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
11:28В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей
11:25В Хабаровском крае два ребенка погибли при пожаре в жилом доме
11:21В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии
11:20Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом
Лента новостейМолния