https://ria.ru/20210306/pisatelnitsa-1600173483.html

Россияне назвали любимую зарубежную писательницу

Россияне назвали любимую зарубежную писательницу

Пятерку самых популярных зарубежных женщин-писателей в России возглавила Агата Кристи, такой же список русскоязычных — Светлана Мартынчик, известная всем под... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T07:37

2021-03-06T07:37

2021-03-06T12:08

культура

агата кристи (агата маллоуэн)

джоан роулинг (джоан мюррэй)

дарья донцова

алена долецкая

лондон

нидерланды

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пятерку самых популярных зарубежных женщин-писателей в России возглавила Агата Кристи, такой же список русскоязычных — Светлана Мартынчик, известная всем под псевдонимом Макс Фрай, подсчитал для РИА Новости сервис аудиокниг Storytel.В топ-5 русскоязычных писательниц также вошли Александра Маринина, Гузель Яхина, Дина Рубина и Дарья Донцова. Пятерку зарубежных топовых писательниц продолжили Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг и Айн Рэнд.По данным сервиса, в категории "Художественная проза" на первом месте Гузель Яхина, написавшая романы "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои", а на втором — Марина Степнова. Ее роман "Сад" вышел в конце прошлого года, но уже стал бестселлером. Также в топе популярных писательниц Дина Рубина, Людмила Улицкая и Полина Дашкова.Самым популярным произведением русскоязычных писательниц стала "Зуйлеха открывает глаза" Гузели Яхиной. На втором месте "Женщины Лазаря" Марины Степновой, затем "Не жизнь, а сказка" Алены Долецкой, на четвертом снова Гузель Яхина и ее "Дети мои". Замыкает пятерку "#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!" Ники Набоковой.Топ-5 произведений зарубежных писательниц возглавила Элизабет Гилберт и ее "Город женщин", вторая — Джен Синсеро и ее "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед". На третьем месте Айн Рэнд и "Атлант расправил плечи" (краткая версия), и сразу два романа Роберта Гэлбрейта (она же - Джоан Роулинг), "Дурная кровь" и "Смертельная белизна".На втором месте автобиография молодой американской журналистки Джаннетт Уоллс "Замок из стекла. Что скрывает прошлое", на третьем — всемирно известная биография девочки, которая вела дневник во время нацистской оккупации Нидерландов, "Дневник Анны Франк". Четвертое место — воспоминания Дженнифер Уорф, которая работала акушеркой в Лондоне в 50-х годах прошлого века. По ее истории "Вызовите акушерку" снят знаменитый британский сериал. Замыкает пятерку книга Деборы Фельдман "Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней". Автор рассказывает, как бежала из ультрарелигиозного сообщества. По книге снят немецкий мини-сериал.

https://ria.ru/20210304/nabokov-1599963312.html

https://ria.ru/20210227/ivanov-1598701952.html

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нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агата кристи (агата маллоуэн), джоан роулинг (джоан мюррэй), дарья донцова, алена долецкая, лондон, нидерланды, общество