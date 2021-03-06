https://ria.ru/20210306/perseverance-1600167061.html

Марсоход Perseverance впервые "прокатился" по поверхности Марса

Марсоход Perseverance впервые "прокатился" по поверхности Марса

Марсоход Perseverance совершил первую тестовую поездку по планете, сообщило НАСА. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T01:07

2021-03-06T01:07

2021-03-06T10:30

perseverance (марсоход)

вашингтон

земля

марс

космос - риа наука

наса

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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Марсоход Perseverance совершил первую тестовую поездку по планете, сообщило НАСА.Первая поездка после посадки ровера на Красную планету состоялась в четверг и продолжалась 33 минуты, за это время шестиколесный аппарат преодолел 6,5 метра. В рамках тестирования Perseverance проехал четыре метра вперед, повернул на 150 градусов и проделал задним ходом еще около 2,5 метра.В НАСА отмечают, что поездка была тестовой: аппарат испытывали для последующей калибровки систем марсохода и научных инструментов на нем. По информации ведомства, ровер превосходно отреагировал на команды своих создателей, теперь они уверены, что аппарат "готов отправиться туда, куда в предстоящие два года будут вести его научные изыскания".Perseverance стартовал с Земли в июле прошлого года и в феврале совершил успешную посадку на Марс. Аппарат уже передал на Землю не только снимки Красной планеты, но и видео, записанное во время посадки.

вашингтон

земля

марс

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

perseverance (марсоход), вашингтон, земля, марс, космос - риа наука, наса