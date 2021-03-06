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Марсоход Perseverance впервые "прокатился" по поверхности Марса
Марсоход Perseverance впервые "прокатился" по поверхности Марса
Марсоход Perseverance совершил первую тестовую поездку по планете, сообщило НАСА. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T01:07
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Марсоход Perseverance совершил первую тестовую поездку по планете, сообщило НАСА.Первая поездка после посадки ровера на Красную планету состоялась в четверг и продолжалась 33 минуты, за это время шестиколесный аппарат преодолел 6,5 метра. В рамках тестирования Perseverance проехал четыре метра вперед, повернул на 150 градусов и проделал задним ходом еще около 2,5 метра.В НАСА отмечают, что поездка была тестовой: аппарат испытывали для последующей калибровки систем марсохода и научных инструментов на нем. По информации ведомства, ровер превосходно отреагировал на команды своих создателей, теперь они уверены, что аппарат "готов отправиться туда, куда в предстоящие два года будут вести его научные изыскания".Perseverance стартовал с Земли в июле прошлого года и в феврале совершил успешную посадку на Марс. Аппарат уже передал на Землю не только снимки Красной планеты, но и видео, записанное во время посадки.
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perseverance (марсоход), вашингтон, земля, марс, космос - риа наука, наса

Марсоход Perseverance впервые "прокатился" по поверхности Марса

01:07 06.03.2021 (обновлено: 10:30 06.03.2021)
 
© NASAСнимок Марса, сделанный марсоходом Perseverance
Снимок Марса, сделанный марсоходом Perseverance - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© NASA
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Марсоход Perseverance совершил первую тестовую поездку по планете, сообщило НАСА.
Первая поездка после посадки ровера на Красную планету состоялась в четверг и продолжалась 33 минуты, за это время шестиколесный аппарат преодолел 6,5 метра. В рамках тестирования Perseverance проехал четыре метра вперед, повернул на 150 градусов и проделал задним ходом еще около 2,5 метра.
В НАСА отмечают, что поездка была тестовой: аппарат испытывали для последующей калибровки систем марсохода и научных инструментов на нем. По информации ведомства, ровер превосходно отреагировал на команды своих создателей, теперь они уверены, что аппарат "готов отправиться туда, куда в предстоящие два года будут вести его научные изыскания".

"Когда он начнет выполнять научную работу, мы ожидаем, что ровер будет преодолевать порядка 200 и более метров за раз", — сообщает НАСА.

Perseverance стартовал с Земли в июле прошлого года и в феврале совершил успешную посадку на Марс. Аппарат уже передал на Землю не только снимки Красной планеты, но и видео, записанное во время посадки.
Тайны Красной планеты: Марс, каким люди его еще не видели
© NASA / Perseverance Mars Rover

Планетоход Perseverance успешно сел на Марсе 18 февраля.

Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
1 из 10

Планетоход Perseverance успешно сел на Марсе 18 февраля.

© NASA / Perseverance Mars Rover
© NASA / Perseverance Mars Rover

Аппарат коснулся Красной планеты в 23:55 по московскому времени.

Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
2 из 10

Аппарат коснулся Красной планеты в 23:55 по московскому времени.

© NASA / Perseverance Mars Rover
© NASA / Perseverance Mars Rover

Уже через три минуты Perseverance передал на Землю первый черно-белый снимок.

Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
3 из 10

Уже через три минуты Perseverance передал на Землю первый черно-белый снимок.

© NASA / Perseverance Mars Rover
© AFP 2021 / NASA

Планетоход сделал и цветные кадры Марса, но передача тяжелых файлов заняла несколько дней.

Поверхность Марса
4 из 10

Планетоход сделал и цветные кадры Марса, но передача тяжелых файлов заняла несколько дней.

© AFP 2021 / NASA
© AFP 2021 / NASA

Один из снимков запечатлел аппарат Perseverance в воздухе перед самой посадкой.

Посадка исследовательского аппарата НАСА Perseverance в кратере Езеро (Jezero) на Марсе
5 из 10

Один из снимков запечатлел аппарат Perseverance в воздухе перед самой посадкой.

© AFP 2021 / NASA
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech

На другом снимке запечатлен пейзаж с виднеющимися вдали возвышенностями и линией горизонта.

Вид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover
6 из 10

На другом снимке запечатлен пейзаж с виднеющимися вдали возвышенностями и линией горизонта.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona

Perseverance — пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Красной планеты.

Первое изображение марсохода Perseverance на поверхности Марса с камеры HiRISE. 19 февраля 2021 года
7 из 10

Perseverance — пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Красной планеты.

© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
© NASA / JPL-Caltech

Марсоход должен собрать образцы грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году.

Панорама Марса снятая исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover. 20 февраля 2021
8 из 10

Марсоход должен собрать образцы грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году.

© NASA / JPL-Caltech
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech

Планета, присутствие людей на которой пока остается научной фантастикой, таит в себе много загадок.

Поверхность Марса под марсоходом Perseverance Mars Rover
9 из 10

Планета, присутствие людей на которой пока остается научной фантастикой, таит в себе много загадок.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
© NASA / JPL-Caltech

С помощью Perseverance в НАСА надеются ответить на волнующий ученых вопрос: есть ли жизнь на Марсе.

Вид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover
10 из 10

С помощью Perseverance в НАСА надеются ответить на волнующий ученых вопрос: есть ли жизнь на Марсе.

© NASA / JPL-Caltech
1 из 10

Планетоход Perseverance успешно сел на Марсе 18 февраля.

© NASA / Perseverance Mars Rover
2 из 10

Аппарат коснулся Красной планеты в 23:55 по московскому времени.

© NASA / Perseverance Mars Rover
3 из 10

Уже через три минуты Perseverance передал на Землю первый черно-белый снимок.

© NASA / Perseverance Mars Rover
4 из 10

Планетоход сделал и цветные кадры Марса, но передача тяжелых файлов заняла несколько дней.

© AFP 2021 / NASA
5 из 10

Один из снимков запечатлел аппарат Perseverance в воздухе перед самой посадкой.

© AFP 2021 / NASA
6 из 10

На другом снимке запечатлен пейзаж с виднеющимися вдали возвышенностями и линией горизонта.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
7 из 10

Perseverance — пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Красной планеты.

© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
8 из 10

Марсоход должен собрать образцы грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году.

© NASA / JPL-Caltech
9 из 10

Планета, присутствие людей на которой пока остается научной фантастикой, таит в себе много загадок.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
10 из 10

С помощью Perseverance в НАСА надеются ответить на волнующий ученых вопрос: есть ли жизнь на Марсе.

© NASA / JPL-Caltech
 
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