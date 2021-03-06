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Песков ответил на заявление депутата о повышении пенсионного возраста
Песков ответил на заявление депутата о повышении пенсионного возраста
Вопрос о возможном повышении пенсионного возраста не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T14:29
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госдума рф
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Вопрос о возможном повышении пенсионного возраста не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Один из депутатов КПРФ заявил, что после выборов в Госдуму может быть поднят вопрос о повышении пенсионного возраста."Нет, нету (на повестке этого вопроса). Это абсолютное неправильное заявление", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, соответствуют ли эти слова действительности.
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госдума рф, россия, дмитрий песков, общество

Песков ответил на заявление депутата о повышении пенсионного возраста

14:29 06.03.2021 (обновлено: 16:42 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пенсионного фонда
Работа пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Вопрос о возможном повышении пенсионного возраста не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Один из депутатов КПРФ заявил, что после выборов в Госдуму может быть поднят вопрос о повышении пенсионного возраста.
"Нет, нету (на повестке этого вопроса). Это абсолютное неправильное заявление", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, соответствуют ли эти слова действительности.
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 00:18
В Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам
 
Госдума РФРоссияДмитрий ПесковОбщество
 
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