https://ria.ru/20210306/pensionery-1600202482.html

Песков ответил на заявление депутата о повышении пенсионного возраста

Песков ответил на заявление депутата о повышении пенсионного возраста

Вопрос о возможном повышении пенсионного возраста не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T14:29

2021-03-06T14:29

2021-03-06T16:42

госдума рф

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Вопрос о возможном повышении пенсионного возраста не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Один из депутатов КПРФ заявил, что после выборов в Госдуму может быть поднят вопрос о повышении пенсионного возраста."Нет, нету (на повестке этого вопроса). Это абсолютное неправильное заявление", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, соответствуют ли эти слова действительности.

https://ria.ru/20210303/pensiya-1599680982.html

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2021

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госдума рф, россия, дмитрий песков, общество