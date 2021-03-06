https://ria.ru/20210306/pensii-1600203798.html

В Совфеде опровергли сообщения о новом повышении пенсионного возраста

В Совфеде опровергли сообщения о новом повышении пенсионного возраста

Информация о новом повышении пенсионного возраста - это "ничем не подтверждённая страшилка", заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по соцполитике РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T14:40

2021-03-06T14:40

2021-03-06T14:40

валерий рязанский

совет федерации рф

госдума рф

валерий рашкин

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Информация о новом повышении пенсионного возраста - это "ничем не подтверждённая страшилка", заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.Ранее ряд СМИ сообщил, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что в 2022 году россиян ждёт новое повышение пенсионного возраста.Сенатор напомнил, что в 2018 году было принято решение о повышении пенсионного возраста впервые почти за 90 лет: предыдущий пенсионный возраст был утверждён в 1930 году."Так что, может быть, пенсионный возраст и поднимут ещё раз, но через 90 лет, не раньше", - заявил Рязанский.

https://ria.ru/20210305/pensiya-1600002006.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий рязанский, совет федерации рф, госдума рф, валерий рашкин, общество