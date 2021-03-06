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В Совфеде опровергли сообщения о новом повышении пенсионного возраста
В Совфеде опровергли сообщения о новом повышении пенсионного возраста
Информация о новом повышении пенсионного возраста - это "ничем не подтверждённая страшилка", заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по соцполитике РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T14:40
2021-03-06T14:40
валерий рязанский
совет федерации рф
госдума рф
валерий рашкин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Информация о новом повышении пенсионного возраста - это "ничем не подтверждённая страшилка", заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.Ранее ряд СМИ сообщил, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что в 2022 году россиян ждёт новое повышение пенсионного возраста.Сенатор напомнил, что в 2018 году было принято решение о повышении пенсионного возраста впервые почти за 90 лет: предыдущий пенсионный возраст был утверждён в 1930 году."Так что, может быть, пенсионный возраст и поднимут ещё раз, но через 90 лет, не раньше", - заявил Рязанский.
https://ria.ru/20210305/pensiya-1600002006.html
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валерий рязанский, совет федерации рф, госдума рф, валерий рашкин, общество

В Совфеде опровергли сообщения о новом повышении пенсионного возраста

14:40 06.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТерминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России
Терминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Информация о новом повышении пенсионного возраста - это "ничем не подтверждённая страшилка", заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.
Ранее ряд СМИ сообщил, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что в 2022 году россиян ждёт новое повышение пенсионного возраста.

"Это ничем не подтверждённая страшилка, связанная, видимо, с одним - приближением предвыборной кампании", - сказал Рязанский.

Сенатор напомнил, что в 2018 году было принято решение о повышении пенсионного возраста впервые почти за 90 лет: предыдущий пенсионный возраст был утверждён в 1930 году.
"Так что, может быть, пенсионный возраст и поднимут ещё раз, но через 90 лет, не раньше", - заявил Рязанский.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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Валерий РязанскийСовет Федерации РФГосдума РФВалерий РашкинОбщество
 
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