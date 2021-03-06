https://ria.ru/20210306/pensii-1600203798.html
В Совфеде опровергли сообщения о новом повышении пенсионного возраста
В Совфеде опровергли сообщения о новом повышении пенсионного возраста
Информация о новом повышении пенсионного возраста - это "ничем не подтверждённая страшилка", заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по соцполитике РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T14:40
2021-03-06T14:40
2021-03-06T14:40
валерий рязанский
совет федерации рф
госдума рф
валерий рашкин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152574/13/1525741371_0:105:3077:1836_1920x0_80_0_0_389a3e543950e8624d4558d73ee24156.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Информация о новом повышении пенсионного возраста - это "ничем не подтверждённая страшилка", заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.Ранее ряд СМИ сообщил, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что в 2022 году россиян ждёт новое повышение пенсионного возраста.Сенатор напомнил, что в 2018 году было принято решение о повышении пенсионного возраста впервые почти за 90 лет: предыдущий пенсионный возраст был утверждён в 1930 году."Так что, может быть, пенсионный возраст и поднимут ещё раз, но через 90 лет, не раньше", - заявил Рязанский.
https://ria.ru/20210305/pensiya-1600002006.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152574/13/1525741371_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6ecc7dbc83636d93226c718e59f6ec8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий рязанский, совет федерации рф, госдума рф, валерий рашкин, общество