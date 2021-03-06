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В Сети появились первые отзывы о сиквеле "Поездки в Америку" с Эдди Мерфи
В Сети появились первые отзывы о сиквеле "Поездки в Америку" с Эдди Мерфи
Зрители и критики поделились в Сети первыми отзывами о сиквеле комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи и Арсенио Холлом в главных ролях. Премьера фильма... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T06:45
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Зрители и критики поделились в Сети первыми отзывами о сиквеле комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи и Арсенио Холлом в главных ролях. Премьера фильма состоялась в эту пятницу на платформе Amazon Prime Video. Лента Крэйга Брюэра получила средние оценки. Например, в крупнейшей в мире базе данных о кинематографе IMDb "Поездке в Америку 2" поставили всего 5,9 баллов из десяти возможных, а на сайте Metacritic — 52 балла критики и 4,7 (из десяти) зрители.На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes критики дали комедии лишь 52 процента "свежести", а зрители — 44 процента. Этот результат считается низким — на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных отзывов и больше.По мнению пользователей, комедия получилась слишком уж похожей на первую часть: с теми же фишками и шутками. "По большому счету "Поездка в Америку 2" ​​опирается на знакомые изюминки, почти дословно повторяя забавные фрагменты оригинала. Только сейчас они считываются хуже", — написал критик из Variety Питер Дебрюге."Создается впечатление, что авторы фильма попросту переписали старый сценарий", — считает Бильге Эбири, журналист из Vulture. "Несмешной фильм, который постоянно указывает на то, что эта та же "Поездка в Америку", которую сняли 33 года назад", — поделился впечатлением Скот Мендельсон из издания Forbes. Некоторые критики все же нашли положительные моменты в комедии. Например, кинокритик Роберт Дэниелс отмечает, что хотя сюжет нового фильма опирается на "глупую историю", поклонников первой части он "порадует" из ностальгических чувств. Действие происходит через 30 лет после оригинального фильма. Недавно коронованный Аким (Мерфи) узнает, что в США у него есть сын, который якобы родился после интрижки с неизвестной девушкой. Вместе с другом он отправляется в Америку, чтобы найти предполагаемого наследника. И им это удается. В фильме также снялись: Джеймс Эрл Джонс, Шэри Хидли, Уэсли Снайпс, Джон Эймос и другие.
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уэсли снайпс, forbes, сша, кино и сериалы, новости культуры, эдди мерфи

В Сети появились первые отзывы о сиквеле "Поездки в Америку" с Эдди Мерфи

06:45 06.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Зрители и критики поделились в Сети первыми отзывами о сиквеле комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи и Арсенио Холлом в главных ролях. Премьера фильма состоялась в эту пятницу на платформе Amazon Prime Video.
Лента Крэйга Брюэра получила средние оценки. Например, в крупнейшей в мире базе данных о кинематографе IMDb "Поездке в Америку 2" поставили всего 5,9 баллов из десяти возможных, а на сайте Metacritic — 52 балла критики и 4,7 (из десяти) зрители.
На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes критики дали комедии лишь 52 процента "свежести", а зрители — 44 процента. Этот результат считается низким — на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных отзывов и больше.
По мнению пользователей, комедия получилась слишком уж похожей на первую часть: с теми же фишками и шутками.
"По большому счету "Поездка в Америку 2" ​​опирается на знакомые изюминки, почти дословно повторяя забавные фрагменты оригинала. Только сейчас они считываются хуже", — написал критик из Variety Питер Дебрюге.
"Создается впечатление, что авторы фильма попросту переписали старый сценарий", — считает Бильге Эбири, журналист из Vulture.
"Несмешной фильм, который постоянно указывает на то, что эта та же "Поездка в Америку", которую сняли 33 года назад", — поделился впечатлением Скот Мендельсон из издания Forbes.
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Некоторые критики все же нашли положительные моменты в комедии. Например, кинокритик Роберт Дэниелс отмечает, что хотя сюжет нового фильма опирается на "глупую историю", поклонников первой части он "порадует" из ностальгических чувств.
Действие происходит через 30 лет после оригинального фильма. Недавно коронованный Аким (Мерфи) узнает, что в США у него есть сын, который якобы родился после интрижки с неизвестной девушкой. Вместе с другом он отправляется в Америку, чтобы найти предполагаемого наследника. И им это удается.
В фильме также снялись: Джеймс Эрл Джонс, Шэри Хидли, Уэсли Снайпс, Джон Эймос и другие.
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