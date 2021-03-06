https://ria.ru/20210306/otzyvy-1600089890.html

В Сети появились первые отзывы о сиквеле "Поездки в Америку" с Эдди Мерфи

В Сети появились первые отзывы о сиквеле "Поездки в Америку" с Эдди Мерфи

Зрители и критики поделились в Сети первыми отзывами о сиквеле комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи и Арсенио Холлом в главных ролях. Премьера фильма... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T06:45

2021-03-06T06:45

2021-03-06T06:45

уэсли снайпс

forbes

сша

культура

кино и сериалы

новости культуры

эдди мерфи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595993004_132:0:2155:1138_1920x0_80_0_0_ea2866a6e4c106a174108e75fbef52d3.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Зрители и критики поделились в Сети первыми отзывами о сиквеле комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи и Арсенио Холлом в главных ролях. Премьера фильма состоялась в эту пятницу на платформе Amazon Prime Video. Лента Крэйга Брюэра получила средние оценки. Например, в крупнейшей в мире базе данных о кинематографе IMDb "Поездке в Америку 2" поставили всего 5,9 баллов из десяти возможных, а на сайте Metacritic — 52 балла критики и 4,7 (из десяти) зрители.На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes критики дали комедии лишь 52 процента "свежести", а зрители — 44 процента. Этот результат считается низким — на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных отзывов и больше.По мнению пользователей, комедия получилась слишком уж похожей на первую часть: с теми же фишками и шутками. "По большому счету "Поездка в Америку 2" ​​опирается на знакомые изюминки, почти дословно повторяя забавные фрагменты оригинала. Только сейчас они считываются хуже", — написал критик из Variety Питер Дебрюге."Создается впечатление, что авторы фильма попросту переписали старый сценарий", — считает Бильге Эбири, журналист из Vulture. "Несмешной фильм, который постоянно указывает на то, что эта та же "Поездка в Америку", которую сняли 33 года назад", — поделился впечатлением Скот Мендельсон из издания Forbes. Некоторые критики все же нашли положительные моменты в комедии. Например, кинокритик Роберт Дэниелс отмечает, что хотя сюжет нового фильма опирается на "глупую историю", поклонников первой части он "порадует" из ностальгических чувств. Действие происходит через 30 лет после оригинального фильма. Недавно коронованный Аким (Мерфи) узнает, что в США у него есть сын, который якобы родился после интрижки с неизвестной девушкой. Вместе с другом он отправляется в Америку, чтобы найти предполагаемого наследника. И им это удается. В фильме также снялись: Джеймс Эрл Джонс, Шэри Хидли, Уэсли Снайпс, Джон Эймос и другие.

https://ria.ru/20190719/1556702065.html

https://ria.ru/20210120/wandavision-1593711494.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уэсли снайпс, forbes, сша, кино и сериалы, новости культуры, эдди мерфи