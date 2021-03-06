https://ria.ru/20210306/lgota-1600172582.html

В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров

В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования. Эту идею он изложил в письме... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T07:20

2021-03-06T07:20

2021-03-06T09:12

министерство транспорта рф (минтранс россии)

виталий савельев

россия

пенсионеры

иван сухарев

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600107428_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_598ce38e2e98e49d7fbc721f2d5d00e2.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева, сообщает RT.По мнению депутата, это было бы очень важно для пожилых людей, поскольку у многих из них есть родственники в отдаленных регионах. Но пока что, подчеркнул Сухарев, пенсионеры не входят ни в одну категорию россиян, имеющих право приобретать билеты на поезда на льготных условиях.Он добавил, что многие пожилые люди вынуждены тратить на билеты значительную часть пенсии, так что предложенная им мера позволит улучшить их финансовое положение.

https://ria.ru/20210303/pensiya-1599680982.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство транспорта рф (минтранс россии), виталий савельев, россия, пенсионеры, иван сухарев, госдума рф, общество