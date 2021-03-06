В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров
07:20 06.03.2021 (обновлено: 09:12 06.03.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры на одной из станций Московского метрополитена
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева, сообщает RT.
По мнению депутата, это было бы очень важно для пожилых людей, поскольку у многих из них есть родственники в отдаленных регионах. Но пока что, подчеркнул Сухарев, пенсионеры не входят ни в одну категорию россиян, имеющих право приобретать билеты на поезда на льготных условиях.
"Прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50 процентов на любые даты при наличии билетов", — говорится в письме Сухарева.
Он добавил, что многие пожилые люди вынуждены тратить на билеты значительную часть пенсии, так что предложенная им мера позволит улучшить их финансовое положение.