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В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров
В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров
Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования. Эту идею он изложил в письме... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T07:20
2021-03-06T09:12
министерство транспорта рф (минтранс россии)
виталий савельев
россия
пенсионеры
иван сухарев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева, сообщает RT.По мнению депутата, это было бы очень важно для пожилых людей, поскольку у многих из них есть родственники в отдаленных регионах. Но пока что, подчеркнул Сухарев, пенсионеры не входят ни в одну категорию россиян, имеющих право приобретать билеты на поезда на льготных условиях.Он добавил, что многие пожилые люди вынуждены тратить на билеты значительную часть пенсии, так что предложенная им мера позволит улучшить их финансовое положение.
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министерство транспорта рф (минтранс россии), виталий савельев, россия, пенсионеры, иван сухарев, госдума рф, общество

В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров

07:20 06.03.2021 (обновлено: 09:12 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева, сообщает RT.
По мнению депутата, это было бы очень важно для пожилых людей, поскольку у многих из них есть родственники в отдаленных регионах. Но пока что, подчеркнул Сухарев, пенсионеры не входят ни в одну категорию россиян, имеющих право приобретать билеты на поезда на льготных условиях.

"Прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50 процентов на любые даты при наличии билетов", — говорится в письме Сухарева.

Он добавил, что многие пожилые люди вынуждены тратить на билеты значительную часть пенсии, так что предложенная им мера позволит улучшить их финансовое положение.
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Виталий СавельевРоссияПенсионерыИван СухаревГосдума РФОбщество
 
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