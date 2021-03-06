https://ria.ru/20210306/kravchuk-1600207041.html

В России резко ответили на угрозы Кравчука из-за Донбасса

В России резко ответили на угрозы Кравчука из-за Донбасса

Российские политические деятели прокомментировали "ультиматум" главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T15:27

2021-03-06T15:27

2021-03-06T23:04

владимир джабаров

леонид кравчук

госдума рф

верховная рада украины

константин затулин

украина

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские политические деятели прокомментировали "ультиматум" главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука. Ранее он заявил, что Россия должна признать себя стороной конфликта в Донбассе. Иначе, по его словам, ситуация зайдет в тупик, а ее разрешение будет возможно только в случае, если Украина предпримет радикальные шаги. Депутат Госдумы Константин Затулин расценил слова Кравчука как дипломатическую подготовку военной провокации без учета решительной позиции России по этому вопросу. "Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками "нормандского формата" — Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии Минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания", — сказал Затулин.По его мнению, все происходящее на Украине за последнее время: наступления на русский язык, удары по оппозиции, преследование инакомыслящих, закрытие телеканалов — все это надо рассматривать как составные части плана Киева. Затулин подчеркнул, что план "страдает многими изъянами". "Россию не запугать"Сенатор Сергей Цеков также прокомментировал высказывание экс-президента Украины.По его словам, для Кравчука больше подходит не возложенная на него роль "голубя мира", но агрессора и разрушителя. Цеков пригрозил, что любые масштабные действия против Донбасса обернутся для Украины потерей территорий или даже распадом государства. "Печально закончится"Сенатор Владимир Джабаров заявил РБК, что попытки Киева переложить всю ответственность на Москву в этом вопросе неверны, так как не способствуют урегулированию. Джабаров также призвал Кравчука к разъяснению его позиции. В противном случае, по его мнению, это может быть расценено как объявление войны России. Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210305/donbass-1599953373.html

https://ria.ru/20210223/donbass-1598693747.html

https://ria.ru/20210227/donbass-1599248402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир джабаров, леонид кравчук, госдума рф, верховная рада украины, константин затулин, украина