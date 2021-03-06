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В России резко ответили на угрозы Кравчука из-за Донбасса
В России резко ответили на угрозы Кравчука из-за Донбасса
Российские политические деятели прокомментировали "ультиматум" главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T15:27
2021-03-06T23:04
владимир джабаров
леонид кравчук
госдума рф
верховная рада украины
константин затулин
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские политические деятели прокомментировали "ультиматум" главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука. Ранее он заявил, что Россия должна признать себя стороной конфликта в Донбассе. Иначе, по его словам, ситуация зайдет в тупик, а ее разрешение будет возможно только в случае, если Украина предпримет радикальные шаги. Депутат Госдумы Константин Затулин расценил слова Кравчука как дипломатическую подготовку военной провокации без учета решительной позиции России по этому вопросу. "Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками "нормандского формата" — Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии Минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания", — сказал Затулин.По его мнению, все происходящее на Украине за последнее время: наступления на русский язык, удары по оппозиции, преследование инакомыслящих, закрытие телеканалов — все это надо рассматривать как составные части плана Киева. Затулин подчеркнул, что план "страдает многими изъянами". "Россию не запугать"Сенатор Сергей Цеков также прокомментировал высказывание экс-президента Украины.По его словам, для Кравчука больше подходит не возложенная на него роль "голубя мира", но агрессора и разрушителя. Цеков пригрозил, что любые масштабные действия против Донбасса обернутся для Украины потерей территорий или даже распадом государства. "Печально закончится"Сенатор Владимир Джабаров заявил РБК, что попытки Киева переложить всю ответственность на Москву в этом вопросе неверны, так как не способствуют урегулированию. Джабаров также призвал Кравчука к разъяснению его позиции. В противном случае, по его мнению, это может быть расценено как объявление войны России. Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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владимир джабаров, леонид кравчук, госдума рф, верховная рада украины, константин затулин, украина

В России резко ответили на угрозы Кравчука из-за Донбасса

15:27 06.03.2021 (обновлено: 23:04 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские политические деятели прокомментировали "ультиматум" главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука.
Ранее он заявил, что Россия должна признать себя стороной конфликта в Донбассе. Иначе, по его словам, ситуация зайдет в тупик, а ее разрешение будет возможно только в случае, если Украина предпримет радикальные шаги.
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Депутат Госдумы Константин Затулин расценил слова Кравчука как дипломатическую подготовку военной провокации без учета решительной позиции России по этому вопросу.
"Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками "нормандского формата" — Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии Минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания", — сказал Затулин.
По его мнению, все происходящее на Украине за последнее время: наступления на русский язык, удары по оппозиции, преследование инакомыслящих, закрытие телеканалов — все это надо рассматривать как составные части плана Киева. Затулин подчеркнул, что план "страдает многими изъянами".

"Россию не запугать"

Сенатор Сергей Цеков также прокомментировал высказывание экс-президента Украины.
"Россию подобными заявлениями и угрозами не запугать. У нас нет никакой растерянности и боязни. В любой ситуации, что бы ни происходило на международной арене и как бы агрессивно ни вела себя Украина, Россия продолжит оказывать необходимую помощь и поддержку соотечественникам народных республик Донбасса и не бросит их на растерзание украинских националистов", — сказал Цеков.
По его словам, для Кравчука больше подходит не возложенная на него роль "голубя мира", но агрессора и разрушителя. Цеков пригрозил, что любые масштабные действия против Донбасса обернутся для Украины потерей территорий или даже распадом государства.
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"Печально закончится"

Сенатор Владимир Джабаров заявил РБК, что попытки Киева переложить всю ответственность на Москву в этом вопросе неверны, так как не способствуют урегулированию.
"Уже однажды было сказано, что любые попытки силового решения на Донбассе могут печально закончиться для Украины. Об этом говорил наш президент еще год назад. Поэтому, прежде чем призывать к радикальным шагам, пусть господин Кравчук одумается и подскажет своему президенту Зеленскому, что надо как-то решать Минские соглашения, альтернатив которым нет, а не пытаться взвалить все на Россию и привести к смене позиции радикальными методами", — считает он.
Джабаров также призвал Кравчука к разъяснению его позиции. В противном случае, по его мнению, это может быть расценено как объявление войны России.
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Владимир ДжабаровЛеонид КравчукГосдума РФВерховная Рада УкраиныКонстантин ЗатулинУкраина
 
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