https://ria.ru/20210306/koronavirus-1600237397.html

Власти Петербурга оценили темпы распространения коронавируса

Власти Петербурга оценили темпы распространения коронавируса

Распространение COVID-19 в Санкт-Петербурге снижается медленнее, чем неделю назад, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T23:57

2021-03-06T23:57

2021-03-06T23:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Распространение COVID-19 в Санкт-Петербурге снижается медленнее, чем неделю назад, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса.При этом отмечается, что в городе наблюдается снижение интенсивности вакцинации первой дозой из-за недостаточной активности жителей. Количество вакцинируемых второй дозой растет."В этой ситуации возрастает вероятность роста заболеваемости COVID-19. Учитывая нестабильную эпидемическую ситуацию, межведомственный координационный совет и комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции", - отмечается в материалах.К настоящему времени в Петербурге вакцинировано 280 053 человека, из них 146 886 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 6 035 человек, вторично – 9 135.Всего в город поступило 348 542 комплектов вакцины. Неизрасходованный остаток в настоящее время составляет 68 489 комплектов.

https://ria.ru/20210224/kovid-1598386555.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество