https://ria.ru/20210306/koronavirus-1600237397.html
Власти Петербурга оценили темпы распространения коронавируса
Власти Петербурга оценили темпы распространения коронавируса
Распространение COVID-19 в Санкт-Петербурге снижается медленнее, чем неделю назад, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T23:57
2021-03-06T23:57
2021-03-06T23:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Распространение COVID-19 в Санкт-Петербурге снижается медленнее, чем неделю назад, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса.При этом отмечается, что в городе наблюдается снижение интенсивности вакцинации первой дозой из-за недостаточной активности жителей. Количество вакцинируемых второй дозой растет."В этой ситуации возрастает вероятность роста заболеваемости COVID-19. Учитывая нестабильную эпидемическую ситуацию, межведомственный координационный совет и комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции", - отмечается в материалах.К настоящему времени в Петербурге вакцинировано 280 053 человека, из них 146 886 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 6 035 человек, вторично – 9 135.Всего в город поступило 348 542 комплектов вакцины. Неизрасходованный остаток в настоящее время составляет 68 489 комплектов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости.
Распространение COVID-19 в Санкт-Петербурге
снижается медленнее, чем неделю назад, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса.
"По сравнению с прошлой субботой незначительно выросло число новых случаев заболевания, а также количество госпитализаций взрослых … Темпы снижения распространения инфекции стали крайне низкими", - говорится в материалах совета.
При этом отмечается, что в городе наблюдается снижение интенсивности вакцинации первой дозой из-за недостаточной активности жителей. Количество вакцинируемых второй дозой растет.
"В этой ситуации возрастает вероятность роста заболеваемости COVID-19. Учитывая нестабильную эпидемическую ситуацию, межведомственный координационный совет и комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции", - отмечается в материалах.
К настоящему времени в Петербурге вакцинировано 280 053 человека, из них 146 886 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 6 035 человек, вторично – 9 135.
Всего в город поступило 348 542 комплектов вакцины. Неизрасходованный остаток в настоящее время составляет 68 489 комплектов.