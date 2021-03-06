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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210306/koronavirus-1600183151.html
В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 11 022 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:41
2021-03-06T12:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 022 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Это на два меньше, чем накануне. Темп прироста остается на уровне 0,26 процента. У почти 12 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.Умер за сутки 441 человек, выписались по выздоровлении — 15 027.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 1820 (днем ранее было 1757), Санкт-Петербурге — 975, Подмосковье — 746, Нижегородской области — 386, Воронежской — 275, Самарской и Ростовской — по 270, Иркутской — 205, Саратовской — 186, Свердловской — 177.Меньше всего новых случаев на Чукотке — два, а в в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной и Магаданской областях их по шесть.В целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 4 312 181 человек. Умерли за это время 88 726 пациентов, вылечились — 3 900 348.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 116 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, общество

В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом

10:41 06.03.2021 (обновлено: 12:00 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 022 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Это на два меньше, чем накануне. Темп прироста остается на уровне 0,26 процента. У почти 12 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.
Умер за сутки 441 человек, выписались по выздоровлении — 15 027.
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 1820 (днем ранее было 1757), Санкт-Петербурге — 975, Подмосковье — 746, Нижегородской области — 386, Воронежской — 275, Самарской и Ростовской — по 270, Иркутской — 205, Саратовской — 186, Свердловской — 177.
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Вчера, 11:56Распространение коронавируса
В ВОЗ ожидают окончания пандемии коронавируса в 2022 году
Меньше всего новых случаев на Чукотке — два, а в в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной и Магаданской областях их по шесть.
В целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 4 312 181 человек. Умерли за это время 88 726 пациентов, вылечились — 3 900 348.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 116 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
 
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