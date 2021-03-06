https://ria.ru/20210306/koronavirus-1600183151.html

В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 11 022 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T10:41

2021-03-06T10:41

2021-03-06T12:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346779_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_aea8afa08b3538effa57ac2a46f080c8.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 022 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Это на два меньше, чем накануне. Темп прироста остается на уровне 0,26 процента. У почти 12 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.Умер за сутки 441 человек, выписались по выздоровлении — 15 027.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 1820 (днем ранее было 1757), Санкт-Петербурге — 975, Подмосковье — 746, Нижегородской области — 386, Воронежской — 275, Самарской и Ростовской — по 270, Иркутской — 205, Саратовской — 186, Свердловской — 177.Меньше всего новых случаев на Чукотке — два, а в в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной и Магаданской областях их по шесть.В целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 4 312 181 человек. Умерли за это время 88 726 пациентов, вылечились — 3 900 348.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 116 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600049805.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество