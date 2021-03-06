В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом
10:41 06.03.2021 (обновлено: 12:00 06.03.2021)
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 022 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Это на два меньше, чем накануне. Темп прироста остается на уровне 0,26 процента. У почти 12 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.
Умер за сутки 441 человек, выписались по выздоровлении — 15 027.
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 1820 (днем ранее было 1757), Санкт-Петербурге — 975, Подмосковье — 746, Нижегородской области — 386, Воронежской — 275, Самарской и Ростовской — по 270, Иркутской — 205, Саратовской — 186, Свердловской — 177.
Меньше всего новых случаев на Чукотке — два, а в в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной и Магаданской областях их по шесть.
В целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 4 312 181 человек. Умерли за это время 88 726 пациентов, вылечились — 3 900 348.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 116 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.