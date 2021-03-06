Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210306/ipoteka-1600185390.html
Глава Приамурья рассказал о действии "сельской ипотеки" в регионе
Глава Приамурья рассказал о действии "сельской ипотеки" в регионе
Почти 500 амурских семей за год действия программы "сельская ипотека" приобрели жилье на льготных условиях, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T11:00
2021-03-06T11:00
василий орлов
амурская область
сковородино
шимановск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad374c98ab776c78d216cf3c9ffc041d.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 мар – РИА Новости. Почти 500 амурских семей за год действия программы "сельская ипотека" приобрели жилье на льготных условиях, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Год назад семья из Амурской области стала первым получателем сельской ипотеки в России, тогда жители села Верхняя Полтавка Константиновского района купили квартиру в селе Чигири Благовещенского района.По условиям программы, полученные деньги могут быть потрачены на приобретение квартиры, дома, в том числе недостроенного, земельного участка. Строить и приобретать жилье можно в сельских поселениях, объединенных общей территорией в границах муниципального района, в поселках городского типа, рабочих поселках, не входящих в состав городских округов, и малых городах, сельских населенных пунктах и рабочих поселках, входящих в состав городских округов (за исключением городского округа город Благовещенск). Кроме сельских поселений, в состав сельских агломераций области включены малые города и поселки городского типа: Завитинск, Райчихинск, Сковородино, Шимановск, Архара, Бурея, Новобурейский, Магдагачи, Февральск, Серышево, Ерофей Павлович.Льготные жилищные кредиты предоставляются на строительство жилого дома или покупку земельного участка под застройку. Деньги могут быть направлены на участие в долевом строительстве, приобретение готового жилья или жилого помещения с земельным участком.Заемщик оплачивает за счёт собственных средств 10 и более процентов стоимости жилого помещения, срок кредитования – не более 25 лет. Заемщиком по этой программе может быть кто угодно. Требований к семейному положению, месту жительства и социальному статусу нет.Хоть программу и назвали "Сельской ипотекой", но заемщику изначально жить в деревне необязательно. Это принципиальное отличие от дальневосточной ипотеки, где есть требование по поводу прописки. Взять такую льготную ипотеку можно только один раз.
https://ria.ru/20201224/tseny-1590680138.html
https://ria.ru/20210218/vagony-1598045370.html
амурская область
сковородино
шимановск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_983d41f02ac8fb4e334ae67a5e493771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий орлов, амурская область, сковородино, шимановск, общество

Глава Приамурья рассказал о действии "сельской ипотеки" в регионе

11:00 06.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 мар – РИА Новости. Почти 500 амурских семей за год действия программы "сельская ипотека" приобрели жилье на льготных условиях, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Год назад семья из Амурской области стала первым получателем сельской ипотеки в России, тогда жители села Верхняя Полтавка Константиновского района купили квартиру в селе Чигири Благовещенского района.
Прилавки с продуктами в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 09:40
В Амурской области зафиксировали цены на подсолнечное масло и сахар
"За год действия "сельской ипотеки" 491 амурская семья приобрела жилье по этой льготной программе. В целом на покупку квартир и домов в сельской местности они получили льготные кредиты на 1,2 триллиона рублей. Чаще всего жилье под "сельскую ипотеку" жители Амурской области покупали в Благовещенском и Тамбовском районах", - рассказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.
По условиям программы, полученные деньги могут быть потрачены на приобретение квартиры, дома, в том числе недостроенного, земельного участка. Строить и приобретать жилье можно в сельских поселениях, объединенных общей территорией в границах муниципального района, в поселках городского типа, рабочих поселках, не входящих в состав городских округов, и малых городах, сельских населенных пунктах и рабочих поселках, входящих в состав городских округов (за исключением городского округа город Благовещенск). Кроме сельских поселений, в состав сельских агломераций области включены малые города и поселки городского типа: Завитинск, Райчихинск, Сковородино, Шимановск, Архара, Бурея, Новобурейский, Магдагачи, Февральск, Серышево, Ерофей Павлович.
Место схода вагонов в Амурской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 16:21
В Амурской области частично восстановили движение после схода вагонов
Льготные жилищные кредиты предоставляются на строительство жилого дома или покупку земельного участка под застройку. Деньги могут быть направлены на участие в долевом строительстве, приобретение готового жилья или жилого помещения с земельным участком.
Заемщик оплачивает за счёт собственных средств 10 и более процентов стоимости жилого помещения, срок кредитования – не более 25 лет. Заемщиком по этой программе может быть кто угодно. Требований к семейному положению, месту жительства и социальному статусу нет.
Хоть программу и назвали "Сельской ипотекой", но заемщику изначально жить в деревне необязательно. Это принципиальное отличие от дальневосточной ипотеки, где есть требование по поводу прописки. Взять такую льготную ипотеку можно только один раз.
 
Василий ОрловАмурская областьСковородиноШимановскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:18Участники митинга в Ереване направились к зданию парламента
12:52Рэпер Noize MC попал в больницу
12:52В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина
12:44В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
12:44У школы на Камчатке сошла лавина, погиб один человек
12:33Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях
12:28В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов
12:25Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
12:17В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
12:14В Ереване проходит митинг ветеранов армии в поддержку Генштаба
12:09Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото
11:53Кудрин рассказал об открытости российских ведомств
11:40Путин поздравил Терешкову с днем рождения
11:33Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
11:30Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
11:28В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей
11:25В Хабаровском крае два ребенка погибли при пожаре в жилом доме
11:21В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии
11:20Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом
11:18Избивавшего своих детей омича лишили родительских прав
Лента новостейМолния