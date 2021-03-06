Глава Приамурья рассказал о действии "сельской ипотеки" в регионе
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 мар – РИА Новости. Почти 500 амурских семей за год действия программы "сельская ипотека" приобрели жилье на льготных условиях, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Год назад семья из Амурской области стала первым получателем сельской ипотеки в России, тогда жители села Верхняя Полтавка Константиновского района купили квартиру в селе Чигири Благовещенского района.
24 декабря 2020, 09:40В Амурской области зафиксировали цены на подсолнечное масло и сахар
"За год действия "сельской ипотеки" 491 амурская семья приобрела жилье по этой льготной программе. В целом на покупку квартир и домов в сельской местности они получили льготные кредиты на 1,2 триллиона рублей. Чаще всего жилье под "сельскую ипотеку" жители Амурской области покупали в Благовещенском и Тамбовском районах", - рассказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.
По условиям программы, полученные деньги могут быть потрачены на приобретение квартиры, дома, в том числе недостроенного, земельного участка. Строить и приобретать жилье можно в сельских поселениях, объединенных общей территорией в границах муниципального района, в поселках городского типа, рабочих поселках, не входящих в состав городских округов, и малых городах, сельских населенных пунктах и рабочих поселках, входящих в состав городских округов (за исключением городского округа город Благовещенск). Кроме сельских поселений, в состав сельских агломераций области включены малые города и поселки городского типа: Завитинск, Райчихинск, Сковородино, Шимановск, Архара, Бурея, Новобурейский, Магдагачи, Февральск, Серышево, Ерофей Павлович.
Льготные жилищные кредиты предоставляются на строительство жилого дома или покупку земельного участка под застройку. Деньги могут быть направлены на участие в долевом строительстве, приобретение готового жилья или жилого помещения с земельным участком.
Заемщик оплачивает за счёт собственных средств 10 и более процентов стоимости жилого помещения, срок кредитования – не более 25 лет. Заемщиком по этой программе может быть кто угодно. Требований к семейному положению, месту жительства и социальному статусу нет.
Хоть программу и назвали "Сельской ипотекой", но заемщику изначально жить в деревне необязательно. Это принципиальное отличие от дальневосточной ипотеки, где есть требование по поводу прописки. Взять такую льготную ипотеку можно только один раз.