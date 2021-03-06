https://ria.ru/20210306/golos-1600226486.html

Критик Соседов резко высказался об отборе участников на шоу "Голос.Дети"

Критик Соседов резко высказался об отборе участников на шоу "Голос.Дети"

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "Вечерней Москвой" предложил допускать до отбора в шоу "Голос.Дети" только участников "из народа". РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T19:45

2021-03-06T19:45

2021-03-06T23:16

шоубиз

россия

сергей соседов

знаменитости

вокальный конкурс "голос. дети"

звезды

шоу "голос"

дети

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "Вечерней Москвой" предложил допускать до отбора в шоу "Голос.Дети" только участников "из народа".Его возмущение вызвало появление в передаче дочери певца Сергея Трофимова. Критик отметил, что сам является поклонником артиста, однако участие "звездных детей" в подобных шоу считает недопустимым."Насколько бы ни был талантлив сын или дочь известного человека — артиста, музыканта, политика или бизнесмена — этот ребенок не должен принимать участие в кастинге "народных шоу". Там отбирают детей простых родителей. Ребенок "из народа" и ребенок звезды заведомо находятся в разных условиях, это как принц и нищий", — уверен Соседов.Помимо этого, Соседов раскритиковал продюсеров, которые, по его мнению, зачастую закрывают глаза на проявления "социального неравенства" ради сценария шоу, а также призвал рассматривать "как уголовные преступления" ситуации, в которых известные родители стремятся "протолкнуть" своих детей на телевидение.

https://ria.ru/20210217/nagiev-1597788263.html

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россия, сергей соседов, знаменитости, вокальный конкурс "голос. дети", звезды, шоу "голос", дети