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Арарат, хаш и коньяк. Армения открыла границы для российских туристов
Арарат, хаш и коньяк. Армения открыла границы для российских туристов
После возобновления авиасообщения между Москвой и Ереваном Армения стала самым популярным зарубежным направлением у россиян. Самолеты летают четыре раза в... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T08:00
2021-03-06T08:11
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. После возобновления авиасообщения между Москвой и Ереваном Армения стала самым популярным зарубежным направлением у россиян. Самолеты летают четыре раза в неделю. В закавказскую республику едут, чтобы увидеть древнейшие христианские монастыри, покататься на горных лыжах, поправить здоровье, вкусно поесть и просто полюбоваться живописной природой. Почему Ереван называют "розовым городом", откуда лучше всего виден Арарат и где обитают ангелы — в фотоленте РИА Новости.
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куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть , куда сходить , туры, еда, отдых, фото - туризм, достопримечательности, фото, туризм, армения

Арарат, хаш и коньяк. Армения открыла границы для российских туристов

08:00 06.03.2021 (обновлено: 08:11 06.03.2021)
 
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. После возобновления авиасообщения между Москвой и Ереваном Армения стала самым популярным зарубежным направлением у россиян. Самолеты летают четыре раза в неделю. В закавказскую республику едут, чтобы увидеть древнейшие христианские монастыри, покататься на горных лыжах, поправить здоровье, вкусно поесть и просто полюбоваться живописной природой. Почему Ереван называют "розовым городом", откуда лучше всего виден Арарат и где обитают ангелы — в фотоленте РИА Новости.
© Pixabay / David Mark

Ереван часто называют "розовым городом". Дело в том, что многие здания здесь построены из туфа этого цвета. Особенно красиво на закате, когда словно включается подсветка домов.

Вид на Ереван
1 из 19

Ереван часто называют "розовым городом". Дело в том, что многие здания здесь построены из туфа этого цвета. Особенно красиво на закате, когда словно включается подсветка домов.

© Pixabay / David Mark
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Знакомство с городом стоит начать с главной площади Республики. На ней расположен и Национальный исторический музей. В нем выставлены традиционные украшения, оружие, доспехи, керамика, статуэтки времен существования на этой территории царства Урарту (860-590 годы до нашей эры).

Обязательно придите на площадь вечером, чтобы увидеть поющие фонтаны, меняющие цвет в такт музыке.

Отсюда во все стороны расходятся крупнейшие улицы, ведущие в разные районы Еревана.

Площадь Республики в городе Ереване
2 из 19

Знакомство с городом стоит начать с главной площади Республики. На ней расположен и Национальный исторический музей. В нем выставлены традиционные украшения, оружие, доспехи, керамика, статуэтки времен существования на этой территории царства Урарту (860-590 годы до нашей эры).

Обязательно придите на площадь вечером, чтобы увидеть поющие фонтаны, меняющие цвет в такт музыке.

Отсюда во все стороны расходятся крупнейшие улицы, ведущие в разные районы Еревана.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Главная достопримечательность и самая известная смотровая площадка — архитектурный комплекс с фонтанами "Каскад".

Панораму города можно увидеть, поднявшись по 550 ступеням или по эскалатору.

В нижней части комплекса — Центр искусств, основанный американским бизнесменом Джерардом Гафесчяном. Там — работы Марка Шагала, Энди Уорхола, армянских художников и скульпторов.

Вечерами перед "Каскадом" устанавливают сцену и проводят концерты. Нагретые дневным солнцем ступени превращаются в трибуны для зрителей.

Архитектурно-мемориальный комплекс Каскад в Ереване
3 из 19

Главная достопримечательность и самая известная смотровая площадка — архитектурный комплекс с фонтанами "Каскад".

Панораму города можно увидеть, поднявшись по 550 ступеням или по эскалатору.

В нижней части комплекса — Центр искусств, основанный американским бизнесменом Джерардом Гафесчяном. Там — работы Марка Шагала, Энди Уорхола, армянских художников и скульпторов.

Вечерами перед "Каскадом" устанавливают сцену и проводят концерты. Нагретые дневным солнцем ступени превращаются в трибуны для зрителей.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

С верхних ступеней "Каскада" виден один из символов страны — Арарат. Он на территории современной Турции, но любоваться вершинами можно из разных частей Армении.

Считается, что именно к этой горе причалил Ноев ковчег после Всемирного потопа.

Гора Арарат со стороны Армении
4 из 19

С верхних ступеней "Каскада" виден один из символов страны — Арарат. Он на территории современной Турции, но любоваться вершинами можно из разных частей Армении.

Считается, что именно к этой горе причалил Ноев ковчег после Всемирного потопа.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© Depositphotos / haveseen

"Лучший вид на величественный Арарат — из очень древнего монастыря Хор Вирап, который стоит у подножия горы, — рассказывает гид Зара Ордян. — Обитель построена на месте заточения святого Григория Просветителя".

По легенде, его семья исповедовала христианство и жила на территории современного Ирана. Всех их убили. А младенца Григория спасла кормилица.

Позже он поступил на службу к армянскому царю Трдату III. За распространение христианства тот посадил проповедника в тюрьму. Но за 13 лет заточения узник сумел обратить государя в свою веру.

Трдата III называют еще Тиридат Великий, при нем в начале IV века Армения стала первым в мире христианским государством.

Считают, что Хор Вирап построили в 642-м, а тюрьма тут была намного раньше — в 180 году до нашей эры, в древней столице Армении — Арташат.

Монастырь Хор Вирап в Армении
5 из 19

"Лучший вид на величественный Арарат — из очень древнего монастыря Хор Вирап, который стоит у подножия горы, — рассказывает гид Зара Ордян. — Обитель построена на месте заточения святого Григория Просветителя".

По легенде, его семья исповедовала христианство и жила на территории современного Ирана. Всех их убили. А младенца Григория спасла кормилица.

Позже он поступил на службу к армянскому царю Трдату III. За распространение христианства тот посадил проповедника в тюрьму. Но за 13 лет заточения узник сумел обратить государя в свою веру.

Трдата III называют еще Тиридат Великий, при нем в начале IV века Армения стала первым в мире христианским государством.

Считают, что Хор Вирап построили в 642-м, а тюрьма тут была намного раньше — в 180 году до нашей эры, в древней столице Армении — Арташат.

© Depositphotos / haveseen
CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin Cathedral

В 15 километрах от Еревана в городе Эчмиадзин в IV веке основали монастырь. На его территории расположена резиденция католикоса — верховного патриарха всех армян.

Рядом — кафедральный собор, возведенный в 303 году, один из древнейших христианских храмов в мире. Он знаменит фресками — более сотни ликов святых, сюжеты из Библии, цветочный орнамент.

Среди реликвий, хранящихся в соборе, — часть Ноева ковчега.

Эчмиадзинский кафедральный собор
6 из 19

В 15 километрах от Еревана в городе Эчмиадзин в IV веке основали монастырь. На его территории расположена резиденция католикоса — верховного патриарха всех армян.

Рядом — кафедральный собор, возведенный в 303 году, один из древнейших христианских храмов в мире. Он знаменит фресками — более сотни ликов святых, сюжеты из Библии, цветочный орнамент.

Среди реликвий, хранящихся в соборе, — часть Ноева ковчега.

CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin Cathedral
© Pixabay / Taken

Еще одна христианская святыня и туристическая достопримечательность — Звартноц, или "Храм бдящих ангелов" — расположена в десяти километрах от столицы Армении и датируется 640 годом.

Когда-то это было масштабное трехъярусное сооружение с фасадами-арками, украшенными орнаментом из гроздьев винограда и гранатов. Его стены покрывали мозаики и фрески. Но в X веке храм разрушило землетрясение.

Сейчас можно увидеть реконструированный первый ярус.

Храм Звартноц
7 из 19

Еще одна христианская святыня и туристическая достопримечательность — Звартноц, или "Храм бдящих ангелов" — расположена в десяти километрах от столицы Армении и датируется 640 годом.

Когда-то это было масштабное трехъярусное сооружение с фасадами-арками, украшенными орнаментом из гроздьев винограда и гранатов. Его стены покрывали мозаики и фрески. Но в X веке храм разрушило землетрясение.

Сейчас можно увидеть реконструированный первый ярус.

© Pixabay / Taken
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

От села Алидзор к Татевскому монастырю X века ведет самая длинная в мире канатная дорога протяженностью 5752 метра.

Десятиминутная поездка в кабине над живописным ущельем с рекой Воротан — и туристы у древнего религиозного комплекса. На автомобиле к нему подниматься более получаса.

Канатная дорога Крылья Татева в Армении
8 из 19

От села Алидзор к Татевскому монастырю X века ведет самая длинная в мире канатная дорога протяженностью 5752 метра.

Десятиминутная поездка в кабине над живописным ущельем с рекой Воротан — и туристы у древнего религиозного комплекса. На автомобиле к нему подниматься более получаса.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В 170 километрах от Еревана на территории монастыря Татев высится знаменитый Гавазан ("Живой посох") — восьмигранный столп на шарнире. Он раскачивается, предупреждая о землетрясении. Ученые полагают, что его установили в 904 году.

Монастырь Татев в Сюникской области Армении
9 из 19

В 170 километрах от Еревана на территории монастыря Татев высится знаменитый Гавазан ("Живой посох") — восьмигранный столп на шарнире. Он раскачивается, предупреждая о землетрясении. Ученые полагают, что его установили в 904 году.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Расположенный в 40 километрах от столицы Гегард называют "Монастырем копья".

Считают, что там хранилось Копье судьбы — одна из величайших реликвий христианства. По легенде, именно это орудие римский воин Лонгин вонзил в подреберье Иисуса, распятого на кресте.

Сейчас артефакт находится в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря.

Впрочем, в Ватикане, Кракове и Вене убеждены, что настоящее копье Лонгина хранится именно у них.

Верующий в монастыре Гегард в Котайкской области Армении
10 из 19

Расположенный в 40 километрах от столицы Гегард называют "Монастырем копья".

Считают, что там хранилось Копье судьбы — одна из величайших реликвий христианства. По легенде, именно это орудие римский воин Лонгин вонзил в подреберье Иисуса, распятого на кресте.

Сейчас артефакт находится в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря.

Впрочем, в Ватикане, Кракове и Вене убеждены, что настоящее копье Лонгина хранится именно у них.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в фотобанк

Храм Гарни — единственный в Армении языческий памятник. Он построен в I веке и посвящен богу Солнца Митре.

Рядом — руины одноименной древней крепости. Ее упоминал в исторических трудах Тацит.

Храм Михра в Гарни
11 из 19

Храм Гарни — единственный в Армении языческий памятник. Он построен в I веке и посвящен богу Солнца Митре.

Рядом — руины одноименной древней крепости. Ее упоминал в исторических трудах Тацит.

© РИА Новости / Алина Старостина
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© Depositphotos / shinylion

Неподалеку, в ущелье Гарни, есть необычные скалы, которые состоят из огромных базальтовых столбов, нависающих над землей на высоте около 50 метров. Они напоминают трубы органа. Поэтому природный памятник называют "Базальтовым органом" или "Симфонией камней".

Симфония камней в Армении
12 из 19

Неподалеку, в ущелье Гарни, есть необычные скалы, которые состоят из огромных базальтовых столбов, нависающих над землей на высоте около 50 метров. Они напоминают трубы органа. Поэтому природный памятник называют "Базальтовым органом" или "Симфонией камней".

© Depositphotos / shinylion
© Depositphotos / Wirestock

На горных лыжах можно покататься на курорте Цахкадзор, в 50 километрах от Еревана. Но едут туда еще и из-за целебного воздуха. Низкое содержание в нем кислорода способствует повышению уровня гемоглобина.

В последние годы здесь построили новые гостиницы, санатории, обновили инфраструктуру.

В свободное от катания и оздоровительных процедур время можно осмотреть почти тысячелетний монастырь Кечарис.

Горнолыжный курорт Цахкадзор в Армении
13 из 19

На горных лыжах можно покататься на курорте Цахкадзор, в 50 километрах от Еревана. Но едут туда еще и из-за целебного воздуха. Низкое содержание в нем кислорода способствует повышению уровня гемоглобина.

В последние годы здесь построили новые гостиницы, санатории, обновили инфраструктуру.

В свободное от катания и оздоровительных процедур время можно осмотреть почти тысячелетний монастырь Кечарис.

© Depositphotos / Wirestock
© Depositphotos / alisafarov

И, конечно, в Армении понравится гастротуристам. "Здесь вкуснейшая вода и в каждом регионе — свои традиционные блюда", — рассказывает гид Рузанна Закарян.

Обязательно стоит попробовать толму (долму) на виноградных листьях, хаш (наваристый мясной бульон), хашламу из баранины (овощи с мясом), кюфту (фрикадельки), арису (густая пшеничная каша с разваренной курицей), баклажаны, кебабы и шашлыки, перечисляет Зара Ордян.

Отличная закуска — лепешки лагмаджо (с начинкой из фарша, томатов и пряностей) и женгялов хац, начиненные 28 видами горных трав и напоминающие кутабы.

Долма
14 из 19

И, конечно, в Армении понравится гастротуристам. "Здесь вкуснейшая вода и в каждом регионе — свои традиционные блюда", — рассказывает гид Рузанна Закарян.

Обязательно стоит попробовать толму (долму) на виноградных листьях, хаш (наваристый мясной бульон), хашламу из баранины (овощи с мясом), кюфту (фрикадельки), арису (густая пшеничная каша с разваренной курицей), баклажаны, кебабы и шашлыки, перечисляет Зара Ордян.

Отличная закуска — лепешки лагмаджо (с начинкой из фарша, томатов и пряностей) и женгялов хац, начиненные 28 видами горных трав и напоминающие кутабы.

© Depositphotos / alisafarov
© Depositphotos / tkachenkoalexx.mail.ru

Про знаменитый армянский коньяк знают все. Но стоит попробовать и вина из граната, ежевики и вишни, а также тутовую, кизиловую и абрикосовую водки.

Бочки в подвалах коньячного завода Арарат
15 из 19

Про знаменитый армянский коньяк знают все. Но стоит попробовать и вина из граната, ежевики и вишни, а также тутовую, кизиловую и абрикосовую водки.

© Depositphotos / tkachenkoalexx.mail.ru
© РИА Новости / Алина Старостина

Домой туристы увозят не только большую любовь к Армении, но и огромные чемоданы с сувенирами, шутит Зара Ордян. А в них — коньяк, вина, сухофрукты, орехи, суджух мясной и фруктовый (чурчхела), бастурма, сыры, сушеные травы, традиционные ковры.

Стоит обратить внимание на ювелирные украшения из серебра.

Рузанна Закарян рекомендует посетить "Вернисаж". "Этому ереванскому рынку следует посвятить как минимум полдня, — говорит она. — Там почти нет поделок с клеймом Made in China, зато много вещей местных мастеров — из керамики, дерева, камней и тканей".

Продажа сухофруктов на центральном рынке Ташир в Ереване
16 из 19

Домой туристы увозят не только большую любовь к Армении, но и огромные чемоданы с сувенирами, шутит Зара Ордян. А в них — коньяк, вина, сухофрукты, орехи, суджух мясной и фруктовый (чурчхела), бастурма, сыры, сушеные травы, традиционные ковры.

Стоит обратить внимание на ювелирные украшения из серебра.

Рузанна Закарян рекомендует посетить "Вернисаж". "Этому ереванскому рынку следует посвятить как минимум полдня, — говорит она. — Там почти нет поделок с клеймом Made in China, зато много вещей местных мастеров — из керамики, дерева, камней и тканей".

© РИА Новости / Алина Старостина
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Чтобы отправиться в Армению, российским туристам нужно иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Она может быть на армянском, английском или русском языках. А анализ нужно сдать не позднее 72 часов до вылета, объясняет гид Каринэ Эгибян.

Путешественники из стран ЕАЭС (помимо России и Армении, туда входят Белоруссия, Киргизия и Казахстан) могут предъявить результат ПЦР-теста через приложение "Путешествую без COVID-19".

В аэропорту прилета тоже есть возможность сдать анализ, но тогда до получения отрицательного результата гостю придется соблюдать карантин.

Верующие в монастыре Татев в Сюникской области Армении
17 из 19

Чтобы отправиться в Армению, российским туристам нужно иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Она может быть на армянском, английском или русском языках. А анализ нужно сдать не позднее 72 часов до вылета, объясняет гид Каринэ Эгибян.

Путешественники из стран ЕАЭС (помимо России и Армении, туда входят Белоруссия, Киргизия и Казахстан) могут предъявить результат ПЦР-теста через приложение "Путешествую без COVID-19".

В аэропорту прилета тоже есть возможность сдать анализ, но тогда до получения отрицательного результата гостю придется соблюдать карантин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В республике открыты кафе и рестораны, с 11 января сняты ограничения на число участников различных мероприятий — свадеб, дней рождений, рассказывает Рузанна Закарян. Необходимо носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Еще при себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность.

Здание Национальной галереи Армении в Ереване
18 из 19

В республике открыты кафе и рестораны, с 11 января сняты ограничения на число участников различных мероприятий — свадеб, дней рождений, рассказывает Рузанна Закарян. Необходимо носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Еще при себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сейчас в Армении — политический кризис. Но для туристов обстановка безопасная.

"Протесты проходят мирно, в основном по вечерам и точечно — около парламента и иногда на площади", — говорит Зара Ордян.

"Почти три года назад у нас уже был опыт работы в похожей ситуации. Никаких эксцессов не произошло, даже учитывая то, что турпоток был в разы больше", — вспоминает Рузанна Закарян.

Сейчас перекрыт только проспект Маршала Баграмяна. Это никак не мешает проводить экскурсии по Еревану. Только желающие увидеть здание Национального собрания лишены этой возможности.

Участники митинга оппозиции на площади Революции в Ереване
19 из 19

Сейчас в Армении — политический кризис. Но для туристов обстановка безопасная.

"Протесты проходят мирно, в основном по вечерам и точечно — около парламента и иногда на площади", — говорит Зара Ордян.

"Почти три года назад у нас уже был опыт работы в похожей ситуации. Никаких эксцессов не произошло, даже учитывая то, что турпоток был в разы больше", — вспоминает Рузанна Закарян.

Сейчас перекрыт только проспект Маршала Баграмяна. Это никак не мешает проводить экскурсии по Еревану. Только желающие увидеть здание Национального собрания лишены этой возможности.

© Sputnik
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