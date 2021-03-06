Арарат, хаш и коньяк. Армения открыла границы для российских туристов

Знакомство с городом стоит начать с главной площади Республики. На ней расположен и Национальный исторический музей. В нем выставлены традиционные украшения, оружие, доспехи, керамика, статуэтки времен существования на этой территории царства Урарту (860-590 годы до нашей эры).

Обязательно придите на площадь вечером, чтобы увидеть поющие фонтаны, меняющие цвет в такт музыке.

Отсюда во все стороны расходятся крупнейшие улицы, ведущие в разные районы Еревана.